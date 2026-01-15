Ошибки, баги, вопросы - страница 2193

Может знает, кто как убрать название скрипта и вообще значок в правом в верхнем углу, когда делается скрин с помощью скрипта?


назвать "."

 
назвать "."

Спасибо, но вот ещё бы от значка избавится...

 
Спасибо, но вот ещё бы от значка избавится...

Нарисуйте чёрный прямоугольник. Или в цвет фона
 
Нарисуйте чёрный прямоугольник. Или в цвет фона

Как же я нарисую, что б он его перекрывал? Значок то поверх всего...

Да и потом, в этом месте может быть важная информация, иначе можно убрать значок другими приложениями...

 
Как же я нарисую, что б он его перекрывал? Значок то поверх всего...

Да и потом, в этом месте может быть важная информация, иначе можно убрать значок другими приложениями...

Можно попробовать запускать скрипт на одном графике и подставлять id графика где снимаем.

 
Можно попробовать запускать скрипт на одном графике и подставлять id графика где снимаем.

Это хорошая идея! Однако, как найди id другого графика, нужного нам? Где-то видел ещё вариант с созданием нового окна и разворачиванием там шаблона, который предварительно был сохранен с графика, с которого запущен скрипт... вот только где найти теперь такую конструкцию?

  
   long Tmp_ChartIDF = ChartFirst();
   
   Print(">>> ", __FUNCTION__, "  ChartFirst(). Tmp_ChartIDF= ", Tmp_ChartIDF);
   
   int nChartCount= 0;
   
   do
   {
      if(Tmp_ChartIDF != ChartID() )
      {
         nChartCount++;
         
         
        ChartSymbol(Tmp_ChartIDF), ";", 
        ChartPeriod(Tmp_ChartIDF) ), ";",
        
        
         
         Sleep(20);
      }
      
      
      
      Tmp_ChartIDF = ChartNext(Tmp_ChartIDF);
      
      Print(">>> ChartNext(Tmp_ChartIDF)= ", Tmp_ChartIDF);
   }
   while(Tmp_ChartIDF != -1 && !IsStopped() );
 

Перебор всех графиков, поиск символа, ТФ.

Код выдрал из своей совы, надо рихтовать.

 
Перебор всех графиков, поиск символа, ТФ.

Код выдрал из своей совы, надо рихтовать.

Спасибо - это удачный вариант, если закрыть все остальные графики, и оставить только два. Ну, по факту я использую десяток графиков с одним символом и по 2-3 с каждым TF :)

 
Спасибо - это удачный вариант, если закрыть все остальные графики, и оставить только два. Ну, по факту я использую десяток графиков с одним символом и по 2-3 с каждым TF :)

Серьезный подход))

Ну тогда прям на том какой хотите скринить, на нем запускаете маленький скриптик один раз, который в глобальную переменную дает id (лучше временную глобальную перемен). 

А ваш скрипт по id скринит.

