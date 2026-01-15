Ошибки, баги, вопросы - страница 2193
Может знает, кто как убрать название скрипта и вообще значок в правом в верхнем углу, когда делается скрин с помощью скрипта?
назвать "."
назвать "."
Спасибо, но вот ещё бы от значка избавится...
Нарисуйте чёрный прямоугольник. Или в цвет фона.
Как же я нарисую, что б он его перекрывал? Значок то поверх всего...
Да и потом, в этом месте может быть важная информация, иначе можно убрать значок другими приложениями...
Можно попробовать запускать скрипт на одном графике и подставлять id графика где снимаем.
Это хорошая идея! Однако, как найди id другого графика, нужного нам? Где-то видел ещё вариант с созданием нового окна и разворачиванием там шаблона, который предварительно был сохранен с графика, с которого запущен скрипт... вот только где найти теперь такую конструкцию?
Перебор всех графиков, поиск символа, ТФ.
Код выдрал из своей совы, надо рихтовать.
Спасибо - это удачный вариант, если закрыть все остальные графики, и оставить только два. Ну, по факту я использую десяток графиков с одним символом и по 2-3 с каждым TF :)
Серьезный подход))
Ну тогда прям на том какой хотите скринить, на нем запускаете маленький скриптик один раз, который в глобальную переменную дает id (лучше временную глобальную перемен).
А ваш скрипт по id скринит.