Ошибки, баги, вопросы - страница 549
Динамический спред.Не сработал TakeProfit?
1.Почему не сработал Take Profit Sell 0.87909 по USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869?
заявленный спред 40 по USDCHF в Приложение 1: спецификации контрактов.
2.Где узнать размер динамического спреда на данный момент 2011.10.25 01.55?
Automated Trading Championship 2011,
счет 800153,
ордер Sell 6880592
После оптимизации не открывается файл с результатами,
Билд 527 + Офис 2007
В логе ошибок такие данные
Ошибка XML в "Таблица"
Причина: Ошибочное значение
Файл: C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
Группа: Cell
Тег: Data
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000
Пример индикатора, показывающего спред, приведен в справке к функции CopySpread(). Конкретно для этого случая средний спред был чуть более 41 пункта (я использовал найденный у себя индикатор.), а значит цена Bid должна была опустить на 42 и более пункта от уровня TP=0.87909. Рисунок и индикатор прикладываю
Доброго дня . Плз не получается с тремя соснами справиться . Есть стандартная библиотека MovingAverages , вроде все просто ,но SimpleMA упорно возвращает 0 .Вот кусок кода , все работает правильно проверял другим кодом (средее в массиве расчитывал) .Подскажите , что где в консерватории подправить , статьи читал .
Разве такой код не должен компилироваться?
Разве такой код не должен компилироваться?
Скажите сразу - в чем состоит вопрос?
Инициализация константного члена должна где-то происходить.
Только константные члены наверное нельзя :) . Он тогда еще и статиком должен быть по хорошему.
Подскажите плз .Вот такой кусок кода
Какой тип данных имеет переменная Metod чтобы ее можно было передать в функцию , если Metod не будет глоальной переменной . Спасибо .
Разве такой код не должен компилироваться?