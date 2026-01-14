Ошибки, баги, вопросы - страница 549

Динамический спред.Не сработал TakeProfit?

1.Почему не сработал Take Profit Sell 0.87909 по USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869?
заявленный спред 40 по USDCHF в Приложение 1: спецификации контрактов.
2.Где узнать размер  динамического спреда на данный момент  2011.10.25 01.55?
Automated Trading Championship 2011,
счет 800153,
ордер Sell 6880592 

 
Konstantin83:

После оптимизации не открывается файл с результатами,

Билд 527 + Офис 2007 

В логе ошибок такие данные 


Ошибка XML в "Таблица"
Причина: Ошибочное значение
Файл: C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
Группа: Cell
Тег: Data
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000

В ближайшее время исправим
 
ias:

Пример индикатора, показывающего спред, приведен в справке к функции CopySpread(). Конкретно для этого случая средний спред был чуть более 41 пункта (я использовал найденный у себя индикатор.), а значит цена Bid должна была опустить на 42 и более пункта от уровня TP=0.87909. Рисунок и индикатор прикладываю


Файлы:
ShowSpreadHistory.mq5  3 kb
 

Доброго дня . Плз не получается с тремя соснами справиться . Есть стандартная библиотека MovingAverages , вроде все просто ,но SimpleMA упорно возвращает 0 .Вот кусок кода , все работает правильно проверял другим кодом (средее в массиве расчитывал) .Подскажите , что где в консерватории подправить , статьи читал .

for(i=ended ;i>=0 ;i--)
      {
         bbb=0 ;
         for( j=MaPeriod-1 ;j>=0 ;j--)
            {
               //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; 
               Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j];
            }
         bbb=SimpleMA(0,MaPeriod,Raznica) ; 
         //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod;
         MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; 
         MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]=EMPTY_VALUE;  
      }
Разве такой код не должен компилироваться?

class CClass1
  {
public:
   CClass1(void);
   ~CClass1(void);
   //--------
   const int val;
  };

CClass1::CClass1() : val(777)
  {
   
  }
 
WWer:

Разве такой код не должен компилироваться?

 

Скажите сразу - в чем состоит вопрос?
 
Rosh:
Скажите сразу - в чем состоит вопрос?

Инициализация константного члена должна где-то происходить.

Только константные члены наверное нельзя :) . Он тогда еще и статиком должен быть по хорошему.

 

Подскажите плз .Вот такой кусок кода 

input double Lots=0.1 ;// используемый лот
input int    MaPeriod=10;// период расчета средней
input ENUM_MA_METHOD Metod=MODE_SMA ;// метод расчета Ма 
int Profit=20 ;//Профит в 4-х знаке
input  int EA_Magic=111 ;// магик
int TKP  ;
//---------------------------------------------------------------------------
int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора
double BaseMa[],MaForMa[] ;// массивы для хранения значения индикатора 
double p_close; // переменная для хранения значения close бара
//================================================================================================
int OnInit()
  {
      hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,Metod) ;
      if (hOneMa <0 )
         {
            Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
         }
      //Alert("проверка вывода алерта в журнал ");
      TKP=Profit ;
     if (_Digits == 3 || _Digits==5)
      {
         TKP=TKP*10 ; 
      }
   return(0);
  }

 Какой тип данных имеет переменная   Metod  чтобы ее можно было передать в функцию , если   Metod  не будет глоальной переменной . Спасибо . 

hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,int(Metod)) ;
Так должно быть ок.
 
WWer:

Разве такой код не должен компилироваться?

Тело деструктору добавьте, хоть бы  и пустое.
