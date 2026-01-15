Ошибки, баги, вопросы - страница 2138
мне кажется беда с подгрузкой истории.
вчера ждал минут 30, потом сменил счет, сегодня решил перепроверить:
чего то помучался, потом опять решил скачать историю, которой нет
на USDJPY все нормально
Получается глупая ситуация с барами кастомных символов. Записать в историю (CustomRatesReplace) могу сколько угодно баров, а прочитать их (CopyRates) тут же - нет (TERMINAL_MAXBARS).
Надо как-то решать эту неправильную ситуацию. Отлично видно начало локальной Истории через
Но добраться до нее
Может, дать возможно менять TERMINAL_MAXBARS через MQL? Или сделать перегрузку CopyRates без ограничения MaxBars?
Давно отметил такое поведение MT5, но сейчас решил написать.
Работаю в ME и MT5+тестер. Иногда не подключиться к Агенту и требуется перезагрузка Терминала. К этому багу привык, поэтому речь не о нем.
Итак, закрываю Терминал, а в ME жму F4 - открыть Терминал. И вот здесь начинается какая-то ерунда.
ME несколько раз погружается в состояние "Не отвечает". Терминал не запускается. Через несколько секунд жму повторно F4 - реакция, как и до этого.
По итогу секунд через 20 (минимум) на не слабой машине (куча памяти, SSD, 95% CPU свободно) Терминал все же запускается.
Если сравнивать с MT4 - небо и земля. MT4 почти мгновенно запускается по F4 из ME. MT5 - как какое-то супер-сырое приложение стартует.
Может, дать возможно менять TERMINAL_MAXBARS через MQL? Или сделать перегрузку CopyRates без ограничения MaxBars?
В СД считают, что нет проблемы в том, когда нельзя получить историю котировок дальше, чем MaxBars. Такой пример (один из МНОГИХ сценариев, где нужная история, которая уже ЕСТЬ на локальной машине)
Предполагается, что лимит выставлен для экономии ресурсов. И это правильно!
Представим себе Маркет-продукт, который призван рассчитать стат. данные эквити-линии.
Получается, что пользователь, перед тем, как применить этот продукт, вынужден будет делать UnlimitBars. А после применения - возвращать обратно.
не впечатлил. Костылище остается жить!
При запуске терминала индикаторы не всегда возвращают ACCOUNT_LOGIN
0 11:00:01.880 Custom indicator tester EURUSD,H1: loaded successfully
0 11:00:01.887 tester EURUSD,H1: OnInit 0 < ---- AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) вернула 0
0 11:00:01.887 tester EURUSD,H1: initialized
0 11:00:01.887 tester EURUSD,H1: OnCalculate 0 < ---- AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) вернула 0
0 11:00:05.980 tester EURUSD,H1: OnCalculate 0 < ---- AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) вернула 0
0 11:00:06.654 tester EURUSD,H1: OnCalculate 0 < ---- AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) вернула 0
0 11:00:07.030 tester EURUSD,H1: OnCalculate 442394 < ---- AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) вернула номер счета
0 11:00:07.040 tester EURUSD,H1: OnCalculate 442394 < ---- AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) вернула номер счета
Исходный код
Может я и ошибаюсь, но на мой взгляд ни одна программа не может работать если не известен номер счета.....
Может я и ошибаюсь, но на мой взгляд ни одна программа не может работать если не известен номер счета.....
Номер счета никогда не использую в советниках и индикаторах, за исключение Report-дел.
Но согласен, что даже в оффлайне номер счета (последнего коннекта до выключения терминала) должен быть всегда доступен.
В онлайне то же. Нужно всегда знать и понимать под каким аккаунтом что произошло и в какой момент.
Как может выполняться программа, если не определено для какого счета что то делается.
Это не "шараш монташ", тут у людей миллионы на счетах могут быть....
99% советников не анализируют номер счета.
потому что 99,99% советников "шараш монташ" ....
Я уверен в том что каждый качественный советник должен вести свой собственный лог работы, либо по ходу работы либо при выгрузке советника пользователь по желанию должен получить лог работы. В случае критических ошибок обязательно !
Под критической ошибкой я понимаю разрыв связи, реквоты, медленная работа кода.
потому что 99,99% советников "шараш монташ" ....
Пишу именно такие советники.