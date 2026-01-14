Ошибки, баги, вопросы - страница 552

crOss:

понимаете, в трейдинге на фин. рынках очень важно то, что происходит сейчас...
и практически не имеет значения, что было 10 лет назад. 
один торговый последний день - очень важен. это самый важный день )))

согласен, что есть системы, где это не очень критично, но тоже желательно.

Тогда внесите предложение в профильную ветку (всё же ошибки то нет).

Можно сюда MetaTrader 5 Strategy Tester!

или сюда Пожелания для МТ5

а можете сразу в сетвисдеск (из профиля).

 

После запуска тестера стратегий в журнале появляется следующая запись:

2011.10.27 16:18:27    Core 1    2011.01.03 00:04:37   not enough money [instant sell 0.01 EURUSD at 1.33375 sl: 1.33575 tp: 1.33175]
2011.10.27 16:18:27    Core 1    PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05

С чем это может быть связано?

 
papaklass:
Судя по записям, слишком Вы жадный :), уменьшите объем открываемой позиции.
В том то и дело что лот минимальный "instant sell 0.01 EURUSD"
 
progeon:
В том то и дело что лот минимальный "instant sell 0.01 EURUSD"
а кредитное плечо какое поставили?
 
papaklass:
Так Вы использовали уже всю свободную маржу. " PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05". У Вас же есть открытые позиции, а свободной маржи для открытия новых позиций нет.
Других открытых позиций нету, эта была первой. Буду разбираться, поищу ошибку.
 
sergey1294:
а кредитное плечо какое поставили?
Плечо не трогал, так вроде его и нельзя изменить. По умолчанию стоит 1:100
 
progeon:
Плечо не трогал, так вроде его и нельзя изменить. По умолчанию стоит 1:100
в тестере можно менять его без проблем
 

После очередного обновления Терминал перестал работать. При запуске или новой установке выдает 

Началось это с 20го числа. 24го написал в Сервисдеск. Сегодня попробовал установить Терминал с сайта MQL5 еще раз. Проблема сохраняется. 

 
masharov:

Похоже, что это снова повторяется проблема с ZoneAlarm, который блокирует работу терминала из-за подозрений.

Проверьте логи антивируса - что он пишет во время запуска терминала?

 
dentraf, возможно, проблема в том, что у Вас в функции начальное время больше конечного.
