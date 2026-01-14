Ошибки, баги, вопросы - страница 552
понимаете, в трейдинге на фин. рынках очень важно то, что происходит сейчас...
и практически не имеет значения, что было 10 лет назад.
один торговый последний день - очень важен. это самый важный день )))
согласен, что есть системы, где это не очень критично, но тоже желательно.
Тогда внесите предложение в профильную ветку (всё же ошибки то нет).
Можно сюда MetaTrader 5 Strategy Tester!
или сюда Пожелания для МТ5
а можете сразу в сетвисдеск (из профиля).
После запуска тестера стратегий в журнале появляется следующая запись:
2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 not enough money [instant sell 0.01 EURUSD at 1.33375 sl: 1.33575 tp: 1.33175]
2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05
С чем это может быть связано?
Судя по записям, слишком Вы жадный :), уменьшите объем открываемой позиции.
В том то и дело что лот минимальный "instant sell 0.01 EURUSD"
Так Вы использовали уже всю свободную маржу. " PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05". У Вас же есть открытые позиции, а свободной маржи для открытия новых позиций нет.
а кредитное плечо какое поставили?
Плечо не трогал, так вроде его и нельзя изменить. По умолчанию стоит 1:100
После очередного обновления Терминал перестал работать. При запуске или новой установке выдает
Началось это с 20го числа. 24го написал в Сервисдеск. Сегодня попробовал установить Терминал с сайта MQL5 еще раз. Проблема сохраняется.
Похоже, что это снова повторяется проблема с ZoneAlarm, который блокирует работу терминала из-за подозрений.
Проверьте логи антивируса - что он пишет во время запуска терминала?