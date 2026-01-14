Ошибки, баги, вопросы - страница 547

SwInGeR:
Подскажите почему нет возможности скачать Экспертов? Даже демо версии или бесплатных скачать не получается. Жму "скачать" и ничего не происходит, проверял в Chrome и IE.

Не получается скачать из Codebase или Маркета? Маркет еще не запущен полностью - готовимся только, а из Codebase отлично качается.

Если работаете через прокси, проверьте наличие настроек прокси в Internet Explorer.

 
Renat:

Не получается скачать из Codebase или Маркета? Маркет еще не запущен полностью - готовимся только, а из Codebase отлично качается.

Если работаете через прокси, проверьте наличие настроек прокси в Internet Explorer.

Через "Маркет" (как из программы так и из браузера), с CodeBase качается.
Разработчикам.

Вот в аанглицкой справке нарыл.

Interesting:

Разработчикам.

Вот в аанглицкой справке нарыл.


В чем собственно, вопрос? https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chart_property#enum_chart_property_double
CHART_PRICE_MIN

Chart maximum

CHART_PRICE_MAX

Chart minimum

 
sergeev:

CHART_PRICE_MIN

Chart maximum

CHART_PRICE_MAX

Chart minimum


Очень интересно.... Спасибо, будем проверять и другие языки.
 
Подскажите пожалуйста в двух словах какой командой закрыть ордер. Или дайте ссылку на статью. Сложный код не нужен, пару строчек.
 
progeon:

Подскажите пожалуйста в двух словах какой командой закрыть ордер. Или дайте ссылку на статью. Сложный код не нужен, пару строчек.
В МТ5 открываются-закрываются не ордера, а позиции. Для закрытия открытой позиции требуется отправить торговый запрос на открытие противоположно направленной позиции с тем же объёмом. См. Справочник MQL5 / Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торгового запроса
 


20 октября скачал с cloud.mql5.com MQL5 Strategy Tester Agent. При умолчательной установке числа агентов на однопроцессорном компьютере создалось 2 агента, при этом в конфигураторе на вкладке Services число рекомендуемых к установке и заданных агентов 1. Билд при установке был 507, обновился до 523.

 

Доброго ночера . Только начал плотно изучать . Кажется это явный баг . Код индикатора привожу ниже . там если одну строку внизу ( она помечена ) коментировать . то вроде как работать начинает в чем проикол так и не понял . Ситуацию можно обойти , если массиву Raznica[] указывать явный размер . В документации по этому поводу ничего не нашел искал честно . 

 

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot BaseMa
#property indicator_label1  "BaseMa"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot MaForMa
#property indicator_label2  "MaForMa"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters
input int      MaPeriod=10;// период усреднения
input ENUM_MA_METHOD  Method=MODE_SMA ; // метод сглаживания                 
//--- indicator buffers
double         BaseMaBuffer[];
double         MaForMaBuffer[];
int            hiMa   ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BaseMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,MaForMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(BaseMaBuffer,true) ;
   ArraySetAsSeries(MaForMaBuffer,true) ;
   switch(Method)
      {
         case (MODE_SMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_EMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_SMMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_LWMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE) ;
      }
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
  
    double ima[],Raznica[];
    int ended ,i,j,aaa;
    if (rates_total < MaPeriod - 1)
    return(0);   
    if (prev_calculated == 0)
       ended=rates_total-MaPeriod-10 ;
    else 
       ended=rates_total-prev_calculated-1 ;
    ArraySetAsSeries(price,true) ;
    for ( i=0; i < ended;  i++)
      {
         CopyBuffer(hiMa,0,i,1,ima) ;
         BaseMaBuffer[i]=ima[0] ;
         
      }
//-------------------------------------------------------------------------------
    for(i=0 ;i< ended ;i++)
      {
         for( j=0 ;j< 10 ;j++)
            {
               Raznica[j]=0;// ради прикола попробуйте закоментировать эту строку 
            }
         MaForMaBuffer[i]=2*BaseMaBuffer[i]-price[i];   
      }   
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
