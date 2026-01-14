Ошибки, баги, вопросы - страница 547
Подскажите почему нет возможности скачать Экспертов? Даже демо версии или бесплатных скачать не получается. Жму "скачать" и ничего не происходит, проверял в Chrome и IE.
Не получается скачать из Codebase или Маркета? Маркет еще не запущен полностью - готовимся только, а из Codebase отлично качается.
Если работаете через прокси, проверьте наличие настроек прокси в Internet Explorer.
Разработчикам.
Вот в аанглицкой справке нарыл.
ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
ID
Description
Property Type
CHART_SHIFT_SIZE
The size of the zero bar indent from the right border in percents
double (from 10 to 50 percents)
CHART_FIXED_MAX
Fixed chart maximum
double
CHART_FIXED_MIN
Fixed chart minimum
double
CHART_POINTS_PER_BAR
Scale in points per bar
double
CHART_PRICE_MIN
Chart maximum
double r/o modifier - subwindow number
CHART_PRICE_MAX
Chart minimum
double r/o modifier - subwindow number
Подскажите пожалуйста в двух словах какой командой закрыть ордер. Или дайте ссылку на статью. Сложный код не нужен, пару строчек.
20 октября скачал с cloud.mql5.com MQL5 Strategy Tester Agent. При умолчательной установке числа агентов на однопроцессорном компьютере создалось 2 агента, при этом в конфигураторе на вкладке Services число рекомендуемых к установке и заданных агентов 1. Билд при установке был 507, обновился до 523.
Доброго ночера . Только начал плотно изучать . Кажется это явный баг . Код индикатора привожу ниже . там если одну строку внизу ( она помечена ) коментировать . то вроде как работать начинает в чем проикол так и не понял . Ситуацию можно обойти , если массиву Raznica[] указывать явный размер . В документации по этому поводу ничего не нашел искал честно .