Тогда внесите предложение в профильную ветку (всё же ошибки то нет).
ну... я считаю это ошибкой. по моим понятиям, если в календарике я могу выбрать окончание периода сегодняшнее число,
то ожидается, что тестер и оптимизатор будет работать вплоть до актуального времени, но этого не происходит (((
разработчики в курсе и в их силах сделать хорошую платформу. а нет, так нет. будем думать дальше...
Читал вот эту статью "Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих" https://www.mql5.com/ru/articles/100 нашел в ней следующие строки:
Для 3-х и 5-ти значных котировок мы умножаем значения Stop Loss и Take Profit на 10.
Примерно тоже самое есть и в "MACD sample", который идет с терминалом:
//--- tuning for 3 or 5 digits
int digits_adjust=1;
if(m_symbol.Digits()==3 || m_symbol.Digits()==5) digits_adjust=10;
m_adjusted_point=m_symbol.Point()*digits_adjust;
Что это за действие? Зачем умножать на 10 переменные при количестве знаков 3 и 5 после запятой?
Это для тех товарищей, которые привыкли всё считать в пунктах четырёхзнака, и перестраиваться не желают.
Таким образом задав в параметрах 100 пунктов стоплосс, получается пересчёт на пятизнаке в 1000 пунктов, а на четырёхзнаке 100 пунктов что одно и тоже.
Четырёхзнак имеет свои преимущества, лёгкость пересчёта прибыли, 1 пункт 1% от вложенных средств.
Для лучшей совместимости с разными брокерами (предоставляющих 4- или 5-значные котировки), то есть без необходимости изменять параметры советника.
Этот алгоритм исходит из того что у брокеров предоставляющих 4-значные котировки _Digits может быть 4 или 2(как правило в парах там где есть JPY),
а в 5-значных 5 и 3 соответственно.
Хотя меня и самого интересует безопасность такого метода, так как вроде есть и инструменты с другим значением _Digits.
Лично я проверяю по "EURUSD". Но в MT4 по крайней мере есть и такие брокеры у которых евродоллар имеет немного другое название, например EURUSD_fx
или что то в этом роде.
пункты 1 и 2 уходят, если фиксировать правое время на момент начала теста/оптимизации.
никто не просит актуальность до секунды... но один торговый день - это, извините, ни в какие ворота.
Urain:
Тогда придётся вводить не только год месяц число, но и час:минуты окончания.
Не обязательно. Время можно фиксировать чисто программно в момент запуска теста/оптимизации.
Честно сказать, нахожу предложение вполне здравым. Я - за.
Мне оно сейчас неактуально, но возможно скоро будет очень желательно.
Ясно, продолжаем) Такой вопрос - в той же статье при формировании стоплосса и тейкпроффита используется функция NormalizeDouble зачем? Вроде как бессмысленно.
Нет никакой бессмысленности, при вычислении уровня производятся операции с дублями, и результат будет не нормализованным, если передадите серверу как есть то получите реквот. Поэтому делается нормализация результата вычислений.
Стопрлосс допустим 100, point 0,00001. что может возникнуть при их умножении? 9-ки где-нибудь всплывут? Например, 0,0009999?
Вроде вполне нормальное число должно выйти 1.45893, а получаем 1.4589300000000002
Мы планировали сделать вкладку "Безопасность" в информации об эксперте, где показывается уровень безопасности и список вызываемых DLL функций.
Как раз к запуску магазина будет большая работа над EX5 файлами - тогда и реализуем.
Ренат, есть еще два вопроса про вызовы DLL в новом формате EX5.
1. Как будет себя вести код при отключенных вызовах? Как сейчас - даже не запускаться?
2. Если не будет запускаться, то зачем имеется MQL5_DLLS_ALLOWED / TERMINAL_DLLS_ALLOWED?