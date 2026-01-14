Ошибки, баги, вопросы - страница 543
Брокер один? Терминал контролирует историю в разрезе брокеров. Качество истории определяется сервером, во время синхронизации терминал подгружает с сервера недостающую или обновленную историю что и обеспечивает целостность истории в связке сервер-терминал.
Для невнимательных: на одном и том же счёте. Конкретно 933297 на MetaquotesDemo.
2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester stopped because OnInit failed
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Код ошибки: 4301; Описание: Неизвестный символ
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Произошла ошибка при ввыборе символа EURUSD
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Инициализация советника...на паре EURUSD
Символ не выбирается в кне MarketWatch.
Код
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Разобрался... там дата начала тестирования была больше даты окончания тестирования. Но можно же было как то вывести именно что диапазон дат некорректен?
Такое сообщение выводится в журнал тестера при запуске оптимизации с некорректными датами. При этом оптимизация не запускается.
Вот при тестировании похоже такой проверки нет...
На вкладке 'Ордера и сделки' всё нормально выводится, на вкладке 'Сделки' только старые, сегодняшние отсутствуют. Или это только у меня так ?
Вот такой баг или...
фучерс был не закрыт мною до погашения и остался висеть в инструментах. Что теперь, ждать поставки? :))
ps. Так получилось, давно тут не присутствовал. Может что пропустил в постах, но на 519 билде было так же.
С уважением, Алексей.
Тогда синхронизируйте на обоих терминалах историю с сервером (так чтобы история была актуальной за весь тестируемый период). Тогда разницы в истории быть не должно.
Появился идиотский вопрос: как синхронизировать историю с сервером (удаление файлов истории не рассматриваем)? Поиск по справке клиентского терминала не знает слова "синхронизировать", "обновить" в окне графика не помогло...
Появился идиотский вопрос: как синхронизировать историю с сервером (удаление файлов истории не рассматриваем)? Поиск по справке клиентского терминала не знает слова "синхронизировать", "обновить" в окне графика не помогло...