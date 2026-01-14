Ошибки, баги, вопросы - страница 543

Interesting:
Брокер один? Терминал контролирует историю в разрезе брокеров. Качество истории определяется сервером, во время синхронизации терминал подгружает с сервера недостающую или обновленную историю что и обеспечивает целостность истории в связке сервер-терминал.
Для невнимательных: на одном и том же счёте. Конкретно 933297 на MetaquotesDemo.
Ashes:
Для невнимательных: на одном и том же счёте. Конкретно 933297 на MetaquotesDemo.
Тогда синхронизируйте на обоих терминалах историю с сервером (так чтобы история была актуальной за весь тестируемый период). Тогда разницы в истории быть не должно.
 
Konstantin83:

2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester stopped because OnInit failed
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00   CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00   Код ошибки: 4301; Описание: Неизвестный символ
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00   Произошла ошибка при ввыборе символа EURUSD
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00   Инициализация советника...на паре EURUSD

Символ не выбирается в кне MarketWatch.

Код

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }
  
   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }
   Exp_Symbol_Info.Refresh();
   Exp_Symbol_Info.RefreshRates();

 Разобрался... там дата начала тестирования была больше даты окончания тестирования. Но можно же было как то вывести именно что диапазон дат некорректен?

 
Konstantin83:

Но можно же было как то вывести именно что диапазон дат некорректен?

Такое сообщение выводится в журнал тестера при запуске оптимизации с некорректными датами. При этом оптимизация не запускается.

2011.10.17 10:38:06     Tester  set mode to math calculations or adjust testing dates

Вот при тестировании похоже такой проверки нет...

 
Что, теперь в инвест-моде история сделок показываться не будет совсем ? Или  с какой-то задержкой ? Скриптом то все сделки выводятся на график.
На вкладке 'Ордера и сделки' всё нормально выводится, на вкладке 'Сделки' только старые, сегодняшние отсутствуют. Или это только у меня так ?
 
По дате отсортируйте.
 

Вот такой баг или...

  фучерс  был не закрыт мною до погашения и остался висеть в инструментах. Что теперь, ждать поставки? :))

 ps. Так получилось, давно тут не присутствовал. Может что пропустил в постах, но на 519 билде было так же.

С уважением, Алексей. 

 
pronych:

Вот такой баг или...

  фучерс  был не закрыт мною до погашения и остался висеть в инструментах. Что теперь, ждать поставки? :))

 ps. Так получилось, давно тут не присутствовал. Может что пропустил в постах, но на 519 билде было так же.

С уважением, Алексей. 

 

чуется мне, что с этим фучерсом вы в ДЦ идите. им точно виднее что с ордерами.
 
Interesting:
Тогда синхронизируйте на обоих терминалах историю с сервером (так чтобы история была актуальной за весь тестируемый период). Тогда разницы в истории быть не должно.

Появился идиотский вопрос: как синхронизировать историю с сервером (удаление файлов истории не рассматриваем)? Поиск по справке клиентского терминала не знает слова "синхронизировать", "обновить" в окне графика не помогло...

 
Ashes:

Появился идиотский вопрос: как синхронизировать историю с сервером (удаление файлов истории не рассматриваем)? Поиск по справке клиентского терминала не знает слова "синхронизировать", "обновить" в окне графика не помогло...


почитайте тут Организация доступа к данным там есть пример скрипта закачивающего историю
