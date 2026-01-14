Ошибки, баги, вопросы - страница 544
Появился идиотский вопрос: как синхронизировать историю с сервером (удаление файлов истории не рассматриваем)? Поиск по справке клиентского терминала не знает слова "синхронизировать", "обновить" в окне графика не помогло...
Я знаю три основных способа:
1. Можно использовать скрипт из раздела "Организация доступа к данным" или что-то подобное (вариант указанный выше).
2. Можно прогнать стандартного эксперта на обычном тесте за последние X лет (я в свое время пользовался MACD тестируя каждую валюту с 2000 года).
3. Можно перенести историю руками с одной рабочей папки в другую (этот вариант используется обычно если жалко денег на интернет или на компе установлена не одна копия терминала).
А в какой справке Вы искали? Вот я задал вопрос поисковику на форуме и сразу же получил результаты.
Кстати, а вы знает, что искать можно прямо из редактора MetaEditor 5?
Показ зависит от настроек категорий
Да, пользуемся. Очень удобно, хорошая идея.
чуется мне, что с этим фучерсом вы в ДЦ идите. им точно виднее что с ордерами.
Так я в дц и обращаюсь.)) Это демо-счет метаквотов.
счет:710188
инвестпароль: MetaTrader
Проверьте сами. Похоже на баг.
сейчас в списке символов только декабрьские контракты.
У меня на вкладке 'торговля' висит сентябрьский контракт ртс, который в плюсе, но на средствах не отражается. Никаких операций с ним произвести невозможно. В списке символов его тоже нет.
Разработчики, обратите внимание! Иначе в сервисдеск буду надоедать )))
А в какой справке Вы искали? Вот я задал вопрос поисковику на форуме и сразу же получил результаты.