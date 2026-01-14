Ошибки, баги, вопросы - страница 544

Новый комментарий
[Удален]  
Ashes:

Появился идиотский вопрос: как синхронизировать историю с сервером (удаление файлов истории не рассматриваем)? Поиск по справке клиентского терминала не знает слова "синхронизировать", "обновить" в окне графика не помогло...

Я знаю три основных способа:

1. Можно использовать скрипт из раздела "Организация доступа к данным" или что-то подобное (вариант указанный выше).

2. Можно прогнать стандартного эксперта на обычном тесте за последние X лет (я в свое время пользовался MACD тестируя каждую валюту с 2000 года).

3. Можно перенести историю руками с одной рабочей папки в другую (этот вариант используется обычно если жалко денег на интернет или на компе установлена не одна копия терминала).

 
Ashes:

Появился идиотский вопрос: как синхронизировать историю с сервером (удаление файлов истории не рассматриваем)? Поиск по справке клиентского терминала не знает слова "синхронизировать", "обновить" в окне графика не помогло...


А в какой справке Вы искали? Вот я задал вопрос поисковику на форуме и сразу же получил результаты.
 
Rosh:
А в какой справке Вы искали? Вот я задал вопрос поисковику на форуме и сразу же получил результаты.

Кстати, а вы знает, что искать можно прямо из редактора MetaEditor 5?


Показ зависит от настроек категорий


 
Rosh:

Кстати, а вы знает, что искать можно прямо из редактора MetaEditor 5?


Показ зависит от настроек категорий


Да, пользуемся. Очень удобно, хорошая идея.

 
sergeev:
чуется мне, что с этим фучерсом вы в ДЦ идите. им точно виднее что с ордерами.

Так я в дц и обращаюсь.)) Это демо-счет метаквотов.

счет:710188 

инвестпароль: MetaTrader 

Проверьте сами. Похоже на баг.

 
pronych:

Так я в дц и обращаюсь.)) Это демо-счет метаквотов.

сейчас в списке символов только декабрьские контракты.
 
sergeev:
сейчас в списке символов только декабрьские контракты.
Так именно об этом я и говорю
У меня на вкладке 'торговля' висит сентябрьский контракт ртс, который в плюсе, но на средствах не отражается. Никаких операций с ним произвести невозможно. В списке символов его тоже нет.
Разработчики, обратите внимание! Иначе в сервисдеск буду надоедать )))
 
Этот контракт я открывал, но не закрыл вовремя. И теперь он остался висеть в непонятном виде. 
 
Rosh:
А в какой справке Вы искали? Вот я задал вопрос поисковику на форуме и сразу же получил результаты.
F1 в терминале.
[Удален]  
Уважаемые разработчики. Около 10 месяцев назад через СД мне поступил ответ на пожелание, в котором говорилось, что возможно, через пол-года...год будет введен новый тип данных повышенной точности long double, а возможно и нет. Какова ситуация сейчас, можно ли надеяться на скорое введение этого типа или на введение вообще?
1...537538539540541542543544545546547548549550551...3695
Новый комментарий