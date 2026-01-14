Ошибки, баги, вопросы - страница 542
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
полный экран:
полный экран отключен:
--------------------------------------------------------------------------
hline имеет значение low свечи.
Мелочь, а неприятно.
Abnormal termination означает что вы вступили в половую связь с программой неестественны способом, а именно перекомпилировали её во время выполнения что привело к прерыванию программы и переинициализации.
Тоже самое будет если наскочить на деление нулём или просто прервать программу во время расчёта, если же программа вышла по ретурну то такой записи не будет. Поэтому вам советуют ставить проверку на IsStopped чтоб программа могла выходить по собственному ретурну, а не принудительно.
Вышел уже 523 билд, а у меня еще 519. Раньше терминал сообщал, что есть новые обновления. Теперь молчит. Нужно в ручном режиме проводить обновление?
Не понял о какой дате идет речь. Но 519 - 07.10.2011, 521 - 12.10.2011, 523 - 13.10.2011.
MetaTrader 5 Client Terminal build 523
Обновление доступно через систему LiveUpdate с 16 октября 2011 года.Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
С какой целью при создании/сохранении шаблона в терминале - сохраняются сами графические объекты, созданные, допустим, индикатором, входящим в состав шаблона? Например, текстовые поля. Это баг или фича?
А главного, " Обновление доступно через систему LiveUpdate с 16 октября 2011 года. "
я и не заметил. Вопрос снят. Спасибо за уточнение.
У меня один шустрый экземпляр успел 12 октября обновиться до 521... (среди прочего удовлетворено моё "Пожелание для MT5" о выводе финансового результате в логе тестера).
PS. 16 октября частично наступило 14: тестер на одном из терминалов обновился до 523. Остальные упорствуют в желании остаться на 519...
Контролирует ли терминал целостность закачанной истории?
Вопрос появился в связи с разницей результатов тестирования на одном и том же счёте при одинаковых установках на разных экземплярах терминала. Оказалось, что история немного разная.
Кто подскажет... решил сегодня потестить советника, а он выдает
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'USDCAD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Инициализация советника... USDCAD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'EURUSD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Инициализация советника... EURUSD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'EURJPY'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Инициализация советника... EURJPY
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'EURGBP'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Инициализация советника... EURGBP
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'GBPCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Инициализация советника... GBPCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'USDCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Инициализация советника... USDCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'EURCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Инициализация советника... EURCHF
Пару дней назад нормально все было...
Вот вырезки из кода
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info; // symbol info object
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Другой советник тоже самое
2011.10.15 11:16:12 Core 1 tester stopped because OnInit failed
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'EURUSD'
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Инициализация советника...на паре EURUSD
Использую стандартый класс CSymbolInfo в мультивалютнике для доступа к свойствам символа.
2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester stopped because OnInit failed
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: Unknown symbol 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Код ошибки: 4301; Описание: Неизвестный символ
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Произошла ошибка при ввыборе символа EURUSD
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Инициализация советника...на паре EURUSD
Символ не выбирается в кне MarketWatch.
Код
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Контролирует ли терминал целостность закачанной истории?
Вопрос появился в связи с разницей результатов тестирования на одном и том же счёте при одинаковых установках на разных экземплярах терминала. Оказалось, что история немного разная.