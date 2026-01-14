Ошибки, баги, вопросы - страница 554

Поясните пожалуйста - почему время терминала осталось летним? Европа и Гринвич перешли на зимнее время.
 
Обсуждалось ранее (когда был сбой в сентябре) - время терминала должно быть GMT+1, (текущее среднеевропейское), а сейчас показывает GMT+2, как текущее киевское. Бью челом - исправьте пожалуйста нелепицу.
 

В MQL4 можно было создать ордер сразу со стопами, а в MQL5 не получается - приходится стопы устанавливать после создания ордера.

Это я торможу (дайте плз. пример кода) или так задумано?

 
Давайте сразу с подробностями. Версия терминала, сервер, с какими настройками выставляете ордер, что получаете...

 
Терминал - 527

Сервер - alpari nz demo (но то же происходит и в тестере)

Вот код для создания ордера:

//============================= 

MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;

m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Symbol();
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;  

m_request.price = Price;
  
m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;

m_request.volume = Vol;

m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation = 10;
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;  
m_request.comment = "";

OrderSend(m_request, m_result);

//================================= 

В результате ордер создается успешно (last error нулевой), но без стопов.

Если же после OrderSend дописать еще 2 строки:  

m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result);

то стопы успешно устанавливаются, но это получается 2 операции 

Разъясните плиз в терминале МТ5 , A. Low — Ask Low наименьшая цена предложения за текущие сутки это на самом деле не минимальный Ask за сутки? Если нет тогда, что это такое.

после 20.10.2011 Ask Low стал показывать погоду.

вот картинка сегодня :

 

Метатестер пилит диск HDD

Версия 527.

Если посмотреть в процесс монитор идет непрерывно такая ерунда.

Cетевой активности нет, к облаку не подключено. Терминал и метатестер не запущены.  Файлы никакие не изменяются.

 

 

 Это нормально?

 

Вывяснилось что A. Low — Ask Low наименьшая цена предложения за текущие сутки при запуске терминала bild 527 присваивается равной текущей Ask И БОЛЬШЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ до перезагрузки терминала :(

началось такое примерно с 21.10.2011, похоже что дело в серверной части mt5 т.к. на чемпионате версия терминала не менялась - bild 515  а ситуация такая же: мой советник пропустил несколько прибыльных сделок
 
В альпари исполнение сделок маркет, при исполнении маркет стопы сразу нельзя ставить, сначала нужно открыть позицию, а потом ее модифицировать
 
Snaf:

Метатестер пилит диск HDD

Версия 527.

Если посмотреть в процесс монитор идет непрерывно такая ерунда.

Cетевой активности нет, к облаку не подключено. Терминал и метатестер не запущены.  Файлы никакие не изменяются.

 

 

 Это нормально?

Напишите в сервисдеск.

