Уважаемые разработчики, сделайте, пожалуйста, пусть через настройку, но чтобы оптимизатор и тестер работал до актуального времени, а не до окончания предыдущего торгового дня.
а дату окончания на день вперед пробовали поставить?
я - да...
работает?
нет конечно! распинался я бы тут. вообще, эта проблема мной уже с разработчиками обсуждалась в этой ветке...
объяснили, что большинство не понимает почему результаты тестирования различаются при тестировании на одном и том же дневном промежутке.
и по принципу "а не доставайся же ты никому..." просто ограничили период тестирования справа макс. концом предыдущего торгового дня, что неправильно.
Сейчас ситуация такая, что текущий торговый день полностью выпадает из периода оптимизации (((
Многие системы работают на таймфреймах значительно меньше D1 и для них это критически важно!!!
Мы этого не сделаем по двум причинам:
1. Излишняя сетевая активность при каждом запуске тестирования, так как данные за текущий день постоянно меняются. Для облачных агентов может оказаться критично.
2. Потенциальная неповторяемость результатов от прохода к проходу. То есть, на оптимизации вы получите один результат, а при одиночном прогоне, оппа, другой. Так как данные за текущий день постоянно меняются.
1. Ограничить такое текстирование только на локальных агентах.
2. Ограничить оптимизацию исключая текущий день.
Итого тест текущего дня будет доступен только на локальных агентах и не в оптимизации.
Смысл в том, чтоб можно было сравниить входы реала и тестера прямо сейчас, а не ждать следующего дня.
никто не просит актуальность до секунды... но один торговый день - это, извините, ни в какие ворота.
пункты 1 и 2 уходят, если фиксировать правое время на момент начала теста/оптимизации.
Тогда придётся вводить не только год месяц число, но и час:минуты окончания.
Тестер имеет возможности сделать оптимизацию на 10-летней истории, думаю 1 торговый день песчинка.
напишите программу "Тестер" и гоняйте в ней последний торговый день(благо средства в MQL5 есть), за последний день можно даже сделать сбор тиков и гонять на истинных(а не сгенерированных тиках).
Это баг или фича?))
понимаете, в трейдинге на фин. рынках очень важно то, что происходит сейчас...
и практически не имеет значения, что было 10 лет назад.
один торговый последний день - очень важен. это самый важный день )))
согласен, что есть системы, где это не очень критично, но тоже желательно.