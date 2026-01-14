Ошибки, баги, вопросы - страница 537
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дорогие наши разработчики. Проверьте правильность работы функции ChartNext()
нет визуализацию не использую, только запись в лог данных тестера (без визуализации + на дэмо все работает)
возвращает -1 что означает конец списка открытых графиков (следуя описанию в документации).
постоянно после первого же обращения к этой функции с идом самого первого графика терминала,
за которым следует еще 2 или более открытых графика, а вот на Дэмо видит все открытые окна.
Может особенность такая тестера ?
В тестере пока не хочет открытые графики видеть...
а ошибка такая и есть GetLastError()=4103
4103
График не найден
вот скриптик по коду в тестере не видет а на ДЭМо все работает прекрасно из документации пишет :
нет визуализацию не использую, только запись в лог данных тестера (без визуализации + на дэмо все работает)
возвращает -1 что означает конец списка открытых графиков (следуя описанию в документации).
постоянно после первого же обращения к этой функции с идом самого первого графика терминала,
за которым следует еще 2 или более открытых графика, а вот на Дэмо видит все открытые окна.
Может особенность такая тестера ?
В тестере пока не хочет открытые графики видеть...
а ошибка такая и есть GetLastError()=4103
4103
График не найден
В тестере открыт всего один график - график тестируемого символа-периода. Тестер ничего не знает о графиках, открытых в клиентском терминале
Все понял спасибо - буду удалять заявку
Здравствуйте.
При тестировании советника выдает странный результат на визуализации. Некорректно чертит линии позиции. На графике линия позиции заканчивается после ее фактического изменения (точки изменения позиции указаны стрелками). Все линии тестер чертит сам, советник ничего не рисует.
Мне ответят или нет? https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391
Еще вот:
красное: после F11 пропадает возможность регулировки размера.
синие: при таком расположении чтобы попасть в журнал приходится регулировать размер окон.
Еще хочется чтобы эпоха win 3.11 прошла и прорисовка при изменении размеров областей была полной.
Спасибо.
Здравствуйте.
При тестировании советника выдает странный результат на визуализации. Некорректно чертит линии позиции. На графике линия позиции заканчивается после ее фактического изменения (точки изменения позиции указаны стрелками). Все линии тестер чертит сам, советник ничего не рисует.
А если не секрет - почему выходит ошибка 4114
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
4114
Ошибка при добавлении индикатора на график
при использовании функции ChartIndicatorAdd
на текущий график (куда кинут советник) запускает индикатор безупречно,
а на сторонние (открытие с помошью функции ChartOpen() или уже имеющемся графике - на дэмо счете )
пишет ошибка 4114 - ID графика в этом случае получен при помощи поиска соотв. названия и
ТФ (здесь..https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) или
ID = ChartOpen (Sym, frame);
ИД при этих 2 вариантах одинаков, символ правильно прописан и ТФ
и Sleep(3000) после открытия задавал ... и все же 4114
Еще со времен билда 478 этот баг был мной заведен под номером #177997. С тех пор ничего не слышно.
Вы уверены, что это тот же самый баг?
Вы используете тестовый шаблон с уже нанесёнными объектами-стрелками и удивляетесь, а почему это стрелки отображаются в будущем.