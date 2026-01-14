Ошибки, баги, вопросы - страница 537

Im_hungry:

Дорогие наши разработчики. Проверьте правильность работы функции ChartNext()


Вы уверены, что данная функция работает при визуальном тестировании? Какой код ошибки выдает при этом GetLastError()?
 

нет визуализацию не использую, только запись в лог данных тестера (без визуализации + на дэмо все работает)

возвращает -1 что означает конец списка открытых графиков (следуя описанию в документации).

постоянно после первого же обращения к этой функции с идом самого первого графика терминала,

за которым следует еще 2 или более открытых графика, а вот на Дэмо видит все открытые окна.

Может особенность такая тестера ?


В тестере пока не хочет открытые графики видеть...


а ошибка такая и есть GetLastError()=4103 

4103

График не найден

 

вот скриптик  по коду в тестере не видет а на ДЭМо все работает прекрасно из документации пишет :

HJ      0       Tester  13:54:02        USDCHF,H1 (Alpari-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating
JH      0       Tester  13:54:02        USDCHF,H1: testing of Experts\Копия6.ex5 from 2011.10.07 00:00 to 2011.10.10 00:00 started
PS      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
RM      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=0currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
GN      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
NQ      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   0USDCHF ID =-1
DK      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=0ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
GE      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=1currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
QG      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
GI      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   1USDCHF ID =-1
MS      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=1ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
DM      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=2currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
KO      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
PP      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   2USDCHF ID =-1
RK      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C3... i=2ChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
MD      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... i=3currChart=-1ChartSymbol(prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)=16385ChartSymbol(currChart)=USDCHF
EG      0       Копия6 (USDCHF,H1)      13:54:03        2011.10.07 00:00:00   C2... не увидели GetLastError()=4103
Im_hungry:

В тестере открыт всего один график - график тестируемого символа-периода. Тестер ничего не знает о графиках, открытых в клиентском терминале
 
stringo:
В тестере открыт всего один график - график тестируемого символа-периода. Тестер ничего не знает о графиках, открытых в клиентском терминале


Все понял спасибо - буду удалять заявку

 

Здравствуйте.

 При тестировании советника выдает странный результат на визуализации. Некорректно чертит линии позиции. На графике линия позиции заканчивается после ее фактического изменения (точки изменения позиции указаны стрелками). Все линии тестер чертит сам, советник ничего не рисует.

Мне ответят или нет? https://www.mql5.com/ru/forum/1111/99391#comment_99391

 Еще вот:

красное: после F11 пропадает возможность регулировки размера. 

синие: при таком расположении чтобы попасть в журнал приходится регулировать размер окон.

Еще хочется чтобы эпоха win 3.11 прошла и прорисовка при изменении размеров областей была полной.

Спасибо. 

 
deboir:

Здравствуйте.

 При тестировании советника выдает странный результат на визуализации. Некорректно чертит линии позиции. На графике линия позиции заканчивается после ее фактического изменения (точки изменения позиции указаны стрелками). Все линии тестер чертит сам, советник ничего не рисует.

Еще со времен билда 478 этот баг был мной заведен под номером #177997. С тех пор ничего не слышно.
 

А если не секрет - почему выходит ошибка 4114


ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Ошибка при добавлении индикатора на график


при использовании функции ChartIndicatorAdd

на текущий график (куда кинут советник) запускает индикатор безупречно,

а на сторонние (открытие с помошью функции  ChartOpen() или уже имеющемся графике - на дэмо счете )

пишет ошибка 4114 - ID графика  в этом случае получен при помощи поиска соотв. названия и

ТФ (здесь..https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) или 

  ID  = ChartOpen (Sym, frame);

ИД при этих 2 вариантах одинаков, символ правильно прописан и ТФ

и Sleep(3000) после открытия задавал ... и все же 4114

marketeer:
Еще со времен билда 478 этот баг был мной заведен под номером #177997. С тех пор ничего не слышно.

 

Вы уверены, что это тот же самый баг?

Вы используете тестовый шаблон с уже нанесёнными объектами-стрелками и удивляетесь, а почему это стрелки отображаются в будущем. 

