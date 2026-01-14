Ошибки, баги, вопросы - страница 536

Новый комментарий
 

Что опять с сайтом MQL4 стряслось?

Предложение разработчикам: повесить в верхней строке форума MQL5 тему: Актуальные вопросы сайта MQL4.

Пришпилить её намертво и размещать все новости по теме еще до того, как кто-нибудь поинтересуется оными.

Форумчанам терпеть присутствие ветки в топе так-же стоически, как участники форума MQL4 терпят с десяток пришпиленных тем по MQL5.  

ЗЫ: Повторяю свое прежнее предложение: создать на форуме MQL5 ветку для резервирования форума MQL4 в периоды перемен (древнее китайское проклятие: "чтоб ты жил в период перемен" :).

 
sergey1294:

на счет бомбы не знаю, но на одном компе обновился без проблем а на втором выдал вирус


У меня после обновления при выходе на сайт из терминала KIS нашел вирус в файле metatester64.exe Поставил на полную проверку KIS нашёл ещё 2 вируса в файлах mt5clwtst64.519 и mt5clwtst.519, хотя раньше такого не было
 
sergey1294:

на счет бомбы не знаю, но на одном компе обновился без проблем а на втором выдал вирус

Касперский очень мощный антивирус. Он никому не доверяет и подозрительно относится к даже безвредным файлам. Находит вирусы даже там, где их нет.))
 
tara:

Что опять с сайтом MQL4 стряслось?


Сайт mql4.com не успели переместить на другую площадку, как этот форум.
 
Rosh:
Сайт mql4.com не успели переместить на другую площадку, как этот форум.
За ответ спасибо. Вопросов было три (Понятно, два безответных - не Вам одному). А теперь - четвертый - снова не могу вывести ответ за пределы рамки поста, на который отвечаю :)
 

Добрый день, всем разработчикам, и к вам обращаюсь...

написал код по нахождению иДА графика (для эксперта) но видит только первый график а дальше выдает -1

пробовал открывать больше 3 графиков в окне терминала все равно первый видит а следующий определяет как "список графиков закончился"

Взял код из документации , подставил - то же самое...

//=================================================================//
long take_ID (string nowChart = "no", ENUM_TIMEFRAMES F = 0)
{
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("C1... ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);
   while(i<limit)
     {
      currChart=ChartNext(prevChart);
      if(currChart<0)
                    return (-1);      
      //=================================================        доходит только до этого момента


      Print("C2... ",i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;
      if (ChartSymbol(currChart) == nowChart)
        {
         Print("C3... i=",i,"ChartPeriod(currChart)=",ChartPeriod(currChart),"F=",F);
         if (ChartPeriod(currChart) == F)
                    return (currChart);
        }
      i++;
     }
                    return (-1);
}


А вот лог


GL      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   02, i=0
HQ      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
CS      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   03,SyEURUSD


сразу после первого обращения

ChartNext


возвращает -1. Пробовал все в тестере (так и на ДЭМО счете), с разными парами и разным их количеством...

514 билд

Спасибо...!

 
sergey1294:

на счет бомбы не знаю, но на одном компе обновился без проблем а на втором выдал вирус


У меня на metatester64 касперский выругался что вирус.
 
sergey1294:

на счет бомбы не знаю, но на одном компе обновился без проблем а на втором выдал вирус


Этот вопрос периодически возникает.

https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973 

Все наши файлы подписаны. Проверьте действительность цифровой подписи.

 

А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
  • www.mql5.com
Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус.
 

Дорогие наши разработчики. Проверьте правильность работы функции 

ChartNext


Возвращаемое следующее за текущим значение ИД графика, все время выводит -1


Спасибо!


заявка #242919

 
Im_hungry:

Дорогие наши разработчики. Проверьте правильность работы функции 

ChartNext


Возвращаемое следующее за текущим значение ИД графика, все время выводит -1


Спасибо!


заявка #242919

Здравствуйте. Вашу заявку мы видим, сейчас ее разбираем. Спасибо. 
1...529530531532533534535536537538539540541542543...3695
Новый комментарий