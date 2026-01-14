Ошибки, баги, вопросы - страница 536
Что опять с сайтом MQL4 стряслось?
Предложение разработчикам: повесить в верхней строке форума MQL5 тему: Актуальные вопросы сайта MQL4.
Пришпилить её намертво и размещать все новости по теме еще до того, как кто-нибудь поинтересуется оными.
Форумчанам терпеть присутствие ветки в топе так-же стоически, как участники форума MQL4 терпят с десяток пришпиленных тем по MQL5.
ЗЫ: Повторяю свое прежнее предложение: создать на форуме MQL5 ветку для резервирования форума MQL4 в периоды перемен (древнее китайское проклятие: "чтоб ты жил в период перемен" :).
Что опять с сайтом MQL4 стряслось?
Сайт mql4.com не успели переместить на другую площадку, как этот форум.
За ответ спасибо. Вопросов было три (Понятно, два безответных - не Вам одному). А теперь - четвертый - снова не могу вывести ответ за пределы рамки поста, на который отвечаю :)
Добрый день, всем разработчикам, и к вам обращаюсь...
написал код по нахождению иДА графика (для эксперта) но видит только первый график а дальше выдает -1
пробовал открывать больше 3 графиков в окне терминала все равно первый видит а следующий определяет как "список графиков закончился"
Взял код из документации , подставил - то же самое...
А вот лог
сразу после первого обращения
ChartNext
возвращает -1. Пробовал все в тестере (так и на ДЭМО счете), с разными парами и разным их количеством...
514 билд
Спасибо...!
Этот вопрос периодически возникает.
https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973
Все наши файлы подписаны. Проверьте действительность цифровой подписи.
заявка #242919
