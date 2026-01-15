Ошибки, баги, вопросы - страница 2127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что значит "стало"?
Всегда так было. С самого начала новой четвёрки.
Надо было добавить кнопку и поле ввода. Чтобы определить отступ от угла привязки, я всегда создавал вручную объект и поместив его куда надо смотрел в свойствах и вносил эти значения в код. Ведь мне не могло такое присниться...
Могу допустить, что я передвигал программно созданный объект. Но ведь сейчас и такое невозможно.Объект выделяется, но переместить его невозможно.
Всем привет.
кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой при оптимизации в облаке на Open Prices only ?
Ошибка не постоянная. Т.е. она возникает "очень редко" но при прогоне 10 000 результатов , раз 50 выплывает.
ТФ при оптимизации не меняю.
Ошибка не постоянная. Т.е. она возникает "очень редко" но при прогоне 10 000 результатов , раз 50 выплывает.
Из Агента через фрейм нужно вытащить всю необходимую инфу для анализа.
Из Агента через фрейм нужно вытащить всю необходимую инфу для анализа.
Вся череда событий OnTradeTransaction идет после завершения OrderSend.
Советник
Руками отправляем торговый приказ.
Лог
2018.02.14 09:41:46.671 '8854170': instant sell 1.00 EURUSD at 1.23673 2018.02.14 09:41:46.853 '8854170': accepted instant sell 1.00 EURUSD at 1.23673 2018.02.14 09:41:46.853 '8854170': deal #192088422 sell 1.00 EURUSD at 1.23673 done (based on order #208541700) 2018.02.14 09:41:46.853 '8854170': order #208541700 sell 1.00 / 1.00 EURUSD at 1.23673 done in 190.608 ms
Результат советника
Отлично видно и по столбцу времени и по числовым показателям советника, что длительность выполнения торгового приказа никак не сказывается на череде событий OnTradeTransaction. Вся асинхронность летит к чертям! Умудрились же так напортачить. Build 1755.
Символ имеет Digits == 3
при этом в логе гораздо больше цифр выводится
Запускаем на MQ-Demo на каком-нибудь медленно двигающемся символе. Например, EURHUF.
Скрипт открывает BUY-позицию с TP = Bid. Т.е. позиция должна сразу закрыться. Но TP будет проверяться на соответствие условию акцептирования только на следующем тике!
Никакого мгновенного закрытия позиции не произойдет, пока не придет новый тик. Более того, если следующий у следующего тика будет Bid < TP, то TP так и останется без акцепта.
Это же касается и лимитных ордеров (закомментированная строка). В Тестере - аналогичная ситуация.
Гадкий баг не Терминала, а Платформы MT5
Запускаем на MQ-Demo на каком-нибудь медленно двигающемся символе. Например, EURHUF.
Скрипт открывает BUY-позицию с TP = Bid. Т.е. позиция должна сразу закрыться. Но TP будет проверяться на соответствие условию акцептирования только на следующем тике!
Никакого мгновенного закрытия позиции не произойдет, пока не придет новый тик. Более того, если следующий у следующего тика будет Bid < TP, то TP так и останется без акцепта.
Это же касается и лимитных ордеров (закомментированная строка). В Тестере - аналогичная ситуация.
Пожалуйста в вопросах по MQL5 прикладывайте чистый MQL5 код.Надоело видеть Вашу НАСТЫРНУЮ рекламу по поводу и без.