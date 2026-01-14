Ошибки, баги, вопросы - страница 535

marketeer:
Все отображено в соответствии с кодом.

  Великолепно.

 Дело осталось за малым: выяснить, соответствует ли код техническому определению фракталов. Ну не вижу я минимум пяти обязательных последовательных баров для формирования фракталов в зонах, выделенных красными прямоугольниками в одном из предыдущих моих постов. Наверное, у меня у одного затмение...

 Неужели всех всё устраивает и всё понятно? Так поделитесь же валерьянкой кто-нибудь!

 ...Впрочем, ладно. Если строгой пирамидки боковые бары формировать не обязаны, тогда всё нормально, проехали. 

 
x100intraday:

А зачем Вам соответствие именно в предоставленных индикаторах. Стройте фракталы по своим условиям. Попробуйте поэкспериментировать с фракталами из 3-ёх, 5-ти, 7-ми баров. Со строгим соответствием или без. Может даже и лучше вариант найдётся. )))
 Иллюстрация, где на одном чарте перемешаны верхние и нижние фракталы, сбивает с толку. Но на самом деле, если смотреть по отдельности, всё соблюдено.
 
tol64:
А зачем Вам соответствие именно в предоставленных индикаторах. Стройте фракталы по своим условиям. Попробуйте поэкспериментировать с фракталами из 3-ёх, 5-ти, 7-ми баров. Со строгим соответствием или без. Может даже и лучше вариант найдётся. )))
 Хммм! Потеснить самого Вильямса? Спасибо за идею. Стану правильнее самих классиков ТА и буду красоваться своим портретом среди прочих во всех мировых школах трейдинга... хотя нарочно не стремлюсь.
 
А кто запретил их одновременное появление? Даже если вы сделаете условие более строгим, чтобы каждый следующий бар имел экстремум больше или меньше предыдущего, а не только центрального, все равно возможны ситуации, когда на одном баре возникнет оба фрактала. Добавьте условие, что при выполнении обоих условий не ставился ни один из фракталов.
 
Если массив изначально имел размер 100 и был заполнен валидными значениями, затем уменьшен и вновь увеличен до 100, то вполне может быть, что указатели остались валидными.

уточнение понял. вот код.

параметр с был =0. 

//------------------------------------------------------------------    Resize
void Resize(int n) // изменяем число элементов
{
  int c=ArraySize(m_item); // размер текущего массива // при тесте был с=0
  for (int i=n; i<c; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_DYNAMIC) { delete m_item[i]; m_item[i]=NULL; } // чистим лишние 
  ArrayResize(m_item, n); // изменили число
  for (int i=c; i<n; i++) m_item[i]=NULL;  // новые указаьели обнулили // эту строку добавил специально, 
  for (int i=0; i<n; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_INVALID) m_item[i]=new eSymbol; // если не создан, то создаем // так как CheckPointer не работал
}

но в принципе я лучше буду делать принудительно NULL на новых указателях, чтоб не попасться в будущем на такой мелочи

 

Последнее сообщение о новом билде:

 

А в терминале отображается:

 

 
519 - последний официальный билд. Видимо, рука по клавише промахнулась. Внесли исправление в новость, спасибо.
 
Бывает.)) В этом случае это нормально, так как не запуск ядерной бомбы.))
 
на счет бомбы не знаю, но на одном компе обновился без проблем а на втором выдал вирус


