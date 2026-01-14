Ошибки, баги, вопросы - страница 535
Все отображено в соответствии с кодом.
Великолепно.
Дело осталось за малым: выяснить, соответствует ли код техническому определению фракталов. Ну не вижу я минимум пяти обязательных последовательных баров для формирования фракталов в зонах, выделенных красными прямоугольниками в одном из предыдущих моих постов. Наверное, у меня у одного затмение...
Неужели всех всё устраивает и всё понятно? Так поделитесь же валерьянкой кто-нибудь!
...Впрочем, ладно. Если строгой пирамидки боковые бары формировать не обязаны, тогда всё нормально, проехали.
А зачем Вам соответствие именно в предоставленных индикаторах. Стройте фракталы по своим условиям. Попробуйте поэкспериментировать с фракталами из 3-ёх, 5-ти, 7-ми баров. Со строгим соответствием или без. Может даже и лучше вариант найдётся. )))
Иллюстрация, где на одном чарте перемешаны верхние и нижние фракталы, сбивает с толку. Но на самом деле, если смотреть по отдельности, всё соблюдено.
Нужно смотреть код.
Если массив изначально имел размер 100 и был заполнен валидными значениями, затем уменьшен и вновь увеличен до 100, то вполне может быть, что указатели остались валидными.
уточнение понял. вот код.
параметр с был =0.
но в принципе я лучше буду делать принудительно NULL на новых указателях, чтоб не попасться в будущем на такой мелочи
Последнее сообщение о новом билде:
А в терминале отображается:
519 - последний официальный билд. Видимо, рука по клавише промахнулась. Внесли исправление в новость, спасибо.
Бывает.)) В этом случае это нормально, так как не запуск ядерной бомбы.))
на счет бомбы не знаю, но на одном компе обновился без проблем а на втором выдал вирус