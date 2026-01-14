Ошибки, баги, вопросы - страница 539

Только что проверил, код:

Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));

Alert(GetLastError()); 

Результат:

0

0

 

Своими глазами видел ситуации когда запрашивал на участок с барами, в ответ получал 0, GetLastError не помогала. По моим наблюденияи такое происходит когда приходят тики. 

При попытке войти на сайт:

-Alexey-:

При попытке войти на сайт:


Нажмите на "я понимаю риск", запросите сертификат на следующем шаге и опубликуйте его тут.

Должно быть так:

Если информация совпадает, значит все нормально и просто броузер не смог загрузить по какой-то причине проверку сертификата. Например, старый броузер или операционка без обновленных корневых сертификатов.

Если не совпадает, значит кто-то пытается перехватить Ваш трафик с помощью подставного сертификата.

 
Извините, если это уже обсуждалось. Но у меня вечная проблема, настраиваю у себя все чарты долго и кропотливо, но после перезагрузки терминала или системы они все почему-то удаляются.  Хотелось бы узнать, как воспользоваться функцией Open Deleted, чтоб возвращать на место все эти самоудаляющиеся  чарты?
 
Bene_Nota:

Извините, если это уже обсуждалось. Но у меня вечная проблема, настраиваю у себя все чарты долго и кропотливо, но после перезагрузки терминала или системы они все почему-то удаляются.  Хотелось бы узнать, как воспользоваться функцией Open Deleted, чтоб возвращать на место все эти самоудаляющиеся  чарты?
У вас включен полно экранный режим?
 
alexvd:
У вас включен полно экранный режим?
Да, включен. Просто я как то давно лазил по форуму, и там кто-то объяснял, как активировать функцию Open Deleted, для этого надо было что-то где-то включить в настройках...
Чтобы не быть голословным, смоделировал ситуацию о которой говорил выше (процитировать не могу т.к. не получается выйти из цитаты :) ).

Запустил на M15 следующий код:

while( ! IsStopped())
         {
            int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01");
            int iError = GetLastError();
            Alert(iCount, "    ", iError);
            Sleep(500);
         } 

Во время работы скрипта подключался и отключался от интернета. На рисунки результат. 

Bene_Nota:
Да, включен. Просто я как то давно лазил по форуму, и там кто-то объяснял, как активировать функцию Open Deleted, для этого надо было что-то где-то включить в настройках...

Сервис-Настройки-Графики

 

Renat:

Нажмите на "я понимаю риск", запросите сертификат на следующем шаге и опубликуйте его тут.

Должно быть так:

Если информация совпадает, значит все нормально и просто броузер не смог загрузить по какой-то причине проверку сертификата. Например, старый броузер или операционка без обновленных корневых сертификатов.

Если не совпадает, значит кто-то пытается перехватить Ваш трафик с помощью подставного сертификата.

Спасибо, вот такие снимки:

Это Вас так антивирус ESET так "оберегает", перехватывая шифрованный https трафик и подсовывая свой недоверенный сертификат. Фактически он проводит атаку Man In the Middle. Обычно это остается незамеченным, так как антивирус также прописывает свой корневой сертификат в доверенные, но тут у него что-то не сложилось и вышла осечка.

Благими намерениями известно куда дорога проложена.
