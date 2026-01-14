Ошибки, баги, вопросы - страница 539
Только что проверил, код:
Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));
Alert(GetLastError());
Результат:
0
0
Своими глазами видел ситуации когда запрашивал на участок с барами, в ответ получал 0, GetLastError не помогала. По моим наблюденияи такое происходит когда приходят тики.
При попытке войти на сайт:
Нажмите на "я понимаю риск", запросите сертификат на следующем шаге и опубликуйте его тут.
Должно быть так:
Если информация совпадает, значит все нормально и просто броузер не смог загрузить по какой-то причине проверку сертификата. Например, старый броузер или операционка без обновленных корневых сертификатов.
Если не совпадает, значит кто-то пытается перехватить Ваш трафик с помощью подставного сертификата.
Извините, если это уже обсуждалось. Но у меня вечная проблема, настраиваю у себя все чарты долго и кропотливо, но после перезагрузки терминала или системы они все почему-то удаляются. Хотелось бы узнать, как воспользоваться функцией Open Deleted, чтоб возвращать на место все эти самоудаляющиеся чарты?
У вас включен полно экранный режим?
Чтобы не быть голословным, смоделировал ситуацию о которой говорил выше (процитировать не могу т.к. не получается выйти из цитаты :) ).
Запустил на M15 следующий код:
while( ! IsStopped())
{
int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
Alert(iCount, " ", iError);
Sleep(500);
}
Во время работы скрипта подключался и отключался от интернета. На рисунки результат.
Да, включен. Просто я как то давно лазил по форуму, и там кто-то объяснял, как активировать функцию Open Deleted, для этого надо было что-то где-то включить в настройках...
Сервис-Настройки-Графики
Спасибо, вот такие снимки:
Благими намерениями известно куда дорога проложена.