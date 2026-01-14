Ошибки, баги, вопросы - страница 533
есть такой вот ламерский вопрос.
когда делать ArrayResize массива объектов (указателей), то CheckPointer не возвращает ==POINTER_INVALID и !=POINTER_DYNAMC.
То есть массив указателей типа нормальные.
это баг ?
помогает если сделать для всех новых element=NULL, но вроде ж как вновь созданные указатели должны возвращать хотя бы POINTER_INVALID
мне кажется это баг. указатели ведь начальные пустые... (хоть и не явно заданные NULL при ArrayResize)
Еще по смежной теме вопрос: позиции sell отображаются на чарте синими линиями, а buy - красными. В МТ4 наоборот было. В чем идея?
Я не вижу всей истории. Возможно, размер открытой на продажу позиции был значительно больше, чем затем было куплено. Таким образом, после операции покупки позиция все равно осталась короткой. Трудно гадать по скриншоту в данном случае как все было.
Кстати, о фракталах... https://www.mql5.com/ru/code/30.
Согласно определению, "фрактал вверх - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами." Правильно ли я понимаю, что -2-ой и +2-ой максимумы не обязаны быть ещё ниже -1-ого и +1-ого соответственно? То есть главное, чтобы -2-ой, -1-ый, +1-ый, +2-ой максимумы были строго ниже 0-го (самый высокий, срединный), но между собой два левых, как и два правых максимума, могут иметь произвольную относительную высоту? Это первый вопрос.
Второй вопрос: даже если на первый вопрос будет ответ, что крайние боковые фракталы не обязаны выстраиваться ниже предпоследних, описывая в совокупности строго пирамидку из 5 последовательных баров, то в любом случае для образования фрактала необходимо учесть не менее 5 последовательных баров. Тогда как объяснить вот это?
Но если и этому тоже найдётся разумное объяснение, то на закуску остаётся третий вопрос: разве могут быть на одном баре сразу фрактал вверх и вниз?
На первый взгляд, все условия вроде как соблюдены, просто это не что иное, как редкое совпадение. Однако, не противоречит ли это не техническому определению, а здравому смыслу или какой-то скрытой и принципиально важной логике?
x100intraday:
не противоречит ли это не техническому определению, а здравому смыслу или какой-то скрытой логике?
так это же теханализ. он весь такой, противоречивый.
Тогда переформулирую вопрос: а то ли имел в виду Билл Вильямс в описании своей пятикомпонентной торогвой системы? А то он нам про Фому, а программисты, реализовавшие этот индикатор, - про Ерёму... Самого Билла мы тревожить не будем, поэтому вопрос адресован тем, кто хорошо знаком с его теоретическими трудами.
К тому же, этот индикатор классический, поэтому противоречивость здесь не на первом месте.
Вообще, если вникнуть в довольно-таки простой код индикатора фракталов, то он симметричен относительно середины (собственно фрактала) как для High:так и для Low. И, на первый взгляд, выделенные красными прямоугольниками зоны вроде как не должны были возникнуть...
Подозрения на >/>=.
Добрый день.
Интересен такой момент: в mql4 переменная в конце блока { int var; } не уничтожается, отсюда вопрос правильно ли объявлять переменную в цикле ???
Пример:
for(int i = 0; i < 500; i ++)
{
int var; // что происходит с переменной при ретерациях?
}
Извиняюсь что немного не по адресу, но где еще есть диалог с разработчиками я не знаю.
Спасибо.
При каждой интерации цикла в этом случае переменная будет обнуляться. Тут зависит от задачи. если организовывается какой либо счетчик то переменную необходимо объявить за пределами цикла
При каждой интерации цикла в этом случае переменная будет обнуляться. Тут зависит от задачи. если организовывается какой либо счетчик то переменную необходимо объявить за пределами цикла
не будет