А если нужно не все сделки по инструменту, а несколько? Почему бы не поддержать стандарт множественного выделения с помощью нажатой клавиши Ctrl?
Как-то неудобно еще раз посылать в справку. Несколько - можно по одному накидать. Если под несколько подразумевается несколько десятков из тысячи, то либо ограничьте историю, либо пишите скрипта/эксперт, который удаляет с графика все сделки и оставляет только из нужного диапазона. Всё у Вас есть, не стоит ради минутного каприза просить добавить спорный функционал.
Это сугубо ваше личное мнение относительно спорности данного функционала. Практически в любом софте, где есть списки, можно выделять элементы описанным мною способом. Так что с "капризом" Вы погорячились. То, что Вы предлагаете перетаскивать сделки по одной - неудобно, объективно неудобно. Прочие предложения по самодельным скриптам - очень в духе МК: это какие-то "подпорки", суть которых в том, чтобы переложить на прикладника ту работу, которую производитель должен был бы единожды сделать в ядре терминала. И работы - на 5 минут.
Пишите в Сервисдеск, а вдруг?
Еще по смежной теме вопрос: позиции sell отображаются на чарте синими линиями, а buy - красными. В МТ4 наоборот было. В чем идея?
Пожалуйста, приложите скриншот.
Прикладываю. На чарте показана подсказка для линии sell (in) 2011.10.03 22:53 - buy (out) 2011.10.04 09:57. Синяя.
На скриншоте нет ни одной позиции. Есть правда стрелки и линии, показывающие совершенные торговые операции. Но это не позиции.
Давайте разбираться. Я вижу, что операции показаны стрелками, а линия показывает позицию между операциями. В любом случае, была продажа и потом она закрылась покупкой. Объясните, почему линия синяя.