Ошибки, баги, вопросы - страница 530

Новый комментарий
 
Im_hungry:
нужно с кодом советника возиться так на вскидку не скажешь

тестовый код привел полностью - как раз и сократил все по-минимуму для выявления проблемы


Swan:
Фракталы - перерисовывающийся на втором баре индикатор.
На первых тиках условие для фрактала может выполнятся, при превышении текущим баром значения фрактала, уже нет.

тогда почему сам стандартный индикатор фрактал не рисует стрелочку? плюс это не всегда возникает

Fractals
Fractals
  • голосов: 8
  • 2010.01.26
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину.
 
ilunga:

тогда почему сам стандартный индикатор фрактал не рисует стрелочку? плюс это не всегда возникает

Таки рисует. Перерисовка только на втором баре.

На первых тиках условие для фрактала может выполнятся(стрелка рисуецо), при превышении текущим баром значения фрактала - уже не рисуецо)

 
Swan:

Таки рисует. Перерисовка только на втором баре.

На первых тиках условие для фрактала может выполнятся(стрелка рисуецо), при превышении текущим баром значения фрактала - уже не рисуецо)

как ни смешно...

нашел в чем разница - я запускал из пользовательских индикаторов->Examples, а вы из индикаторы->Билла Вильямса->Fractals

 

Приветы!!! Я тоже строил по фракталам.Накидывал сначала из Пользовательских.

Не мог понять почему в принтах выводились другие значения :-).

Потом обнаружил что полностью совпадает с Вильямсом.

 
ilunga:

как ни смешно...

нашел в чем разница - я запускал из пользовательских индикаторов->Examples, а вы из индикаторы->Билла Вильямса->Fractals

А, вон оно что..© :)

Встроенные индикаторы в папке "Индикаторы".

Нафига в экзамплз "улучшенная версия", можно у разработчиков поинтересоваться?

 
ALozovoy:

Опишите вашу ситуацию подробно в Cервисдеск, где укажите

  • входные  параметры эксперта при тестировании
  • приложите индикатора (после исправления индикатор будет удален).

Нашёл очень похожую проблему. Уже обсуждалось совсем недавно вот здесь. Один в один. Заявка подобной проблемы уже есть в Сервисдеск и над ней уже думаю работают. 
 
tol64:
Нашёл очень похожую проблему. Уже обсуждалось совсем недавно вот здесь. Один в один. Заявка подобной проблемы уже есть в Сервисдеск и над ней уже думаю работают. 
Скорее всего, эта проблема уже исправлена. Подождите следующего билда.
 

datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1];      const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE); 
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]); 

результат 

почему так? 

 
fellow:

datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1];      const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE); 
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]); 

 

почему так? 

Анализируйте код возврата CopyTime и спрашивайте в случае необходимости GetLastError. Ответ и найдётся
 

Почему делаются пропуски, наблюдаемые в журале тестера, при обработке череды "Принтов"? Т.е. код, например, такой:

Print("****1****"); 

Print("****2****"); 

Print("****3****"); 

Print("****4****"); 

Print("****5****"); 

А в журнал выводятся строки таким образом:

****1****  

****2****  

****3****  

****5****  

1...523524525526527528529530531532533534535536537...3695
Новый комментарий