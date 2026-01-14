Ошибки, баги, вопросы - страница 530
нужно с кодом советника возиться так на вскидку не скажешь
тестовый код привел полностью - как раз и сократил все по-минимуму для выявления проблемы
Фракталы - перерисовывающийся на втором баре индикатор.
На первых тиках условие для фрактала может выполнятся, при превышении текущим баром значения фрактала, уже нет.
тогда почему сам стандартный индикатор фрактал не рисует стрелочку? плюс это не всегда возникает
Таки рисует. Перерисовка только на втором баре.
На первых тиках условие для фрактала может выполнятся(стрелка рисуецо), при превышении текущим баром значения фрактала - уже не рисуецо)
как ни смешно...
нашел в чем разница - я запускал из пользовательских индикаторов->Examples, а вы из индикаторы->Билла Вильямса->Fractals
Приветы!!! Я тоже строил по фракталам.Накидывал сначала из Пользовательских.
Не мог понять почему в принтах выводились другие значения :-).
Потом обнаружил что полностью совпадает с Вильямсом.
А, вон оно что..© :)
Встроенные индикаторы в папке "Индикаторы".
Нафига в экзамплз "улучшенная версия", можно у разработчиков поинтересоваться?
Опишите вашу ситуацию подробно в Cервисдеск, где укажите
Нашёл очень похожую проблему. Уже обсуждалось совсем недавно вот здесь. Один в один. Заявка подобной проблемы уже есть в Сервисдеск и над ней уже думаю работают.
datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2); Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]);
почему так?
Почему делаются пропуски, наблюдаемые в журале тестера, при обработке череды "Принтов"? Т.е. код, например, такой:
Print("****1****");
Print("****2****");
Print("****3****");
Print("****4****");
Print("****5****");
А в журнал выводятся строки таким образом:
****1****
****2****
****3****
****5****