Ошибки, баги, вопросы - страница 52
При тестировании экспертов:
Exp_TEMA.mq5,из статьи: "Создание эксперта, торгующего на разных инструментах" , выражения Told[] Tnew[1]получают следующие значения:
Told[] Expression could not be evaluated
Tnew[1] Invalid array range.
и My_First_EA.mq5, из статьи: "Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих", выражение
New_Time[1] получает значение:Invalid array range
Что обозначают значения Expression could not be evaluated,Invalid array range, и как они влияют на результаты работы экспертов?
Told - пустой массив без размера
Tnew[1] - выходит за пределы массива, массив описан как Tnew[1], поэтому к его элементам можно обращаться только как к Tnew[0], так как индекс начинается с нуля.
Подскажите пожалуйста как открывать только одну сделку по условию. С моим кодом терминал открывает несколько сделок по данному условию, а нужно только одну.
В результате получается такая картинка:
Как проверить совершалась ли сделка с данными условиями или нет? Пробовал так не идет:
А нафига устраивать перебор в цикле если есть такая замечательная вещица как PositionSelect?
Просто проверяем наличие позиции по интересующему нас инструменту и если возвращается true идем спокойно пить коньяк и курить сигары... :)
PS
При этом как я понимаю PositionGetString без PositionSelect работать не должна. Нам ведь не нужно узнать символы всех открытых поз, верно?
Такой код учитывает наличие открытой позиции:
Но продолжает при условии открывать позиции при выполнении условия Buy_Signal. Мне нужно чтобы до наступления условия Sell_Signal позиции по Buy_Signal больше не открывались. Пытаюсь реализовать это так:Не идет.
А почему именно такой код? Он даже с большой натяжкой не напоминает то что я имел введу (я вообще сомневаюсь в том что там все верно)
А я имел введу примерно вот это:
На худой конец все можно оформить в блоке
Такой и выше код не откроют позицию пока она не закрыта, но откороют заново после закрытия на следующем баре при выполнении условия. Я реализовал это так:
Спасибо! Учел все пожелания. Сейчас все работает. Советник выложил для публикации. Можно и еще внести изменения в код. Совращенству нет предела )))