Swan:

Не видел такого. индикатор вроде всегда цены закрытия показывает.

Я и имел ввиду что он показывает все правильно, а когда он работает в тестере значения неправильные.

Изначально я и говорю про то что ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА НА ГРАФИКЕ НЕ СОВПАДАЕТ С ЗНАЧЕНИЕМ В ТЕСТЕРЕ

 

ddd06:

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА НА ГРАФИКЕ НЕ СОВПАДАЕТ С ЗНАЧЕНИЕМ В ТЕСТЕРЕ

Дык и не должно совпадать)

По EURUSD принтится цена открытия, а значение индикатора цена закрытия.

По GBPUSD не совпадение по времени практически гарантированно.

Принтится значения индикатора, а индикатор берет цену закрытия.

Почему в тестере гарантируется несовпадение а на графике совпадение?

 
1.

Swan:

буф1 принтится цена закрытия EURUSD последнего бара на момент первого тика+0.26, т.е. цена открытия+0.26. 

2. В тестере, пока вроде теоретически) гарантируется, что бары с разных символов с одной датой/временем закончатся одновременно. не более..
 

Первая картинка - Индюкатор показывает в 2010.07.01 1:20   I2=1.49579

Вторая картинка - Цена закрытия GBPUSD 1.49579 в 1:48.

  
for(double i=0;i<0.03;i+=0.0025)
  {
   double k=10000;
   Alert(i*k-MathRound(i*k));
  }

 Числа получаются не точно, на 000000000.1 меньше или больше не ровно 0,25 напримера 0,250000000000000001 

 
RomanIgorevi4:

 Числа получаются не точно, на 000000000.1 меньше или больше не ровно 0,25 напримера 0,250000000000000001 

Во-первых, стандартная просьба - правильно вставляйте код.

Во-вторых, полезно будет почитать статью Особенности работы с числами типа double в MQL4 и раздел Вещественные типы (double, float) в Документации MQL5

Swan:

Первая картинка - Индюкатор показывает в 2010.07.01 1:20   I2=1.49579

Вторая картинка - Цена закрытия GBPUSD 1.49579 в 1:48.

Да правильно, там тоже синхронизации нет(я то проверял значения на текушем инструменте, а на нем то все совпадает)

Щас переделую индикатор и посмотрю что получится. 

Однако вопрос про начальное стояние на месте в течение часа остается открытым. 

Спасибо Swan!!!

 

Вопрос к пишущей братии, не ошибка не баг а именно вопрос кто что предложит...

Хочу получить имя указателя внутри класса но как то не клеится.

Вообщето суть в том что хочу чтоб стринг-имя графическому объекту назначалось автоматически.

А то получается дай указатель ещё пропиши стринг имя, в общем не удобно.

Нужно чтоб при установке граф.объекта из метода класса имя давалось автоматически в зависимости от указателя?

Как это сделать пока не знаю, думаю с миру по нитке разгрызём.

mql5:

Оформляйте заявку через сервисдеск.

ЗЫ укажите версию и битность терминала 

А как бы мне вернуть 32 битную версию, работа встала)

