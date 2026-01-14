Ошибки, баги, вопросы - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не видел такого. индикатор вроде всегда цены закрытия показывает.
Я и имел ввиду что он показывает все правильно, а когда он работает в тестере значения неправильные.
Изначально я и говорю про то что ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА НА ГРАФИКЕ НЕ СОВПАДАЕТ С ЗНАЧЕНИЕМ В ТЕСТЕРЕ
ddd06:
ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА НА ГРАФИКЕ НЕ СОВПАДАЕТ С ЗНАЧЕНИЕМ В ТЕСТЕРЕ
Дык и не должно совпадать)
По EURUSD принтится цена открытия, а значение индикатора цена закрытия.
По GBPUSD не совпадение по времени практически гарантированно.
Принтится значения индикатора, а индикатор берет цену закрытия.
Почему в тестере гарантируется несовпадение а на графике совпадение?
Swan:
буф1 принтится цена закрытия EURUSD последнего бара на момент первого тика+0.26, т.е. цена открытия+0.26.
Первая картинка - Индюкатор показывает в 2010.07.01 1:20 I2=1.49579
Вторая картинка - Цена закрытия GBPUSD 1.49579 в 1:48.
Числа получаются не точно, на 000000000.1 меньше или больше не ровно 0,25 напримера 0,250000000000000001
Числа получаются не точно, на 000000000.1 меньше или больше не ровно 0,25 напримера 0,250000000000000001
Во-первых, стандартная просьба - правильно вставляйте код.
Во-вторых, полезно будет почитать статью Особенности работы с числами типа double в MQL4 и раздел Вещественные типы (double, float) в Документации MQL5
Первая картинка - Индюкатор показывает в 2010.07.01 1:20 I2=1.49579
Вторая картинка - Цена закрытия GBPUSD 1.49579 в 1:48.
Да правильно, там тоже синхронизации нет(я то проверял значения на текушем инструменте, а на нем то все совпадает)
Щас переделую индикатор и посмотрю что получится.
Однако вопрос про начальное стояние на месте в течение часа остается открытым.
Спасибо Swan!!!
Вопрос к пишущей братии, не ошибка не баг а именно вопрос кто что предложит...
Хочу получить имя указателя внутри класса но как то не клеится.
Вообщето суть в том что хочу чтоб стринг-имя графическому объекту назначалось автоматически.
А то получается дай указатель ещё пропиши стринг имя, в общем не удобно.
Нужно чтоб при установке граф.объекта из метода класса имя давалось автоматически в зависимости от указателя?
Как это сделать пока не знаю, думаю с миру по нитке разгрызём.
Оформляйте заявку через сервисдеск.
ЗЫ укажите версию и битность терминала
А как бы мне вернуть 32 битную версию, работа встала)