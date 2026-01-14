Ошибки, баги, вопросы - страница 47
Я так понимаю в тестере проблемы с синхронизацией
Индюк показывает цены закрытия EURUSD GBPUSD
Мою заявку закрывали 4 раза)
Долго я общался с уважаемыми MetaQuotes и доказывал им, что у них глюк, а они мне, что глюка нет.
Однако я остался при своем, а они мне посоветовали спросить у сообщества.
build 292.
буф1 принтится цена закрытия EURUSD последнего бара на момент первого тика+0.26, т.е. цена открытия+0.26.
буф2 - в начале одна и та же цена закрытия GBPUSD бара, последний по времени бар до начала теста. Далее цена закрытия предыдущего бара.
imho не смотря на некоторую кривоватость видно, что при тестировании нет ожидания загрузки всех используемых символов. Данные по GBPUSD на тестируемом участке доступны не сразу, в начале доступен только период истории перед тестом.
build 292.
буф1 принтится цена закрытия EURUSD последнего бара на момент первого тика+0.26, т.е. цена открытия+0.26.
буф2 - в начале одна и та же цена закрытия GBPUSD бара, последний по времени бар до начала теста. Далее цена закрытия предыдущего бара.
1 это да но я сравниваю с индикатором, а у него и советника у обоих +0.26
2 я смотрел и щас перепроверил несходится у меня с ценой закрытия предыдущего бара (1-й сходится 2-й нет)
вот и они мне упорно доказывали что сходится, а я говорю НЕТ
и где тут кривоватость?!
Чтож я ошибался, стал делать скриншоты и заметил, что не совпадают оба буфера, первый временами второй совсем
Раньше я все время попадал на совпадающие участки или ситуация ухудшилась с новым билдом.
Время 2010.07.01 01:20 буф1-1.48213 буф2-1.49462
Принтицо: буф1-цена открытия свечи(01:20) EURUSD+0.26, буф2-цена закрытия свечи(01:19) GBPUSD.
Естественно с индикатором совпадать и не должно. И в индикаторе нет синхронизации по времени, т.е. если отсутстует один бар в истории, то показания индикатора по GBPUSD в 01:20 не будут равны цене закрытия в 01:20. Это к вопросу о кривоватости.
Но таки данные по GBPUSD появляются не с начала тестирования.
И в индикаторе нет синхронизации по времени, т.е. если отсутстует один бар в истории, то показания индикатора по GBPUSD в 01:20 не будут равны цене закрытия в 01:20.
А разве нужна проверка, ведь метаквоты обещали позаботится о синхронизации. Кроме того там всетаки есть проверка на совпадениие общего количества.
А почему тогда если накидываешь индикатор на граффик значения другие и они совпадают с ценами открытия?
А разве нужна проверка, ведь метаквоты обещали позаботится о синхронизации. Кроме того там всетаки есть проверка на совпадениие общего количества.
Отсутствие минутного бара в котировках бывает очень часто и тут MetaQuotes вряд ли что-то обещали. Количество баров никак не спасает.
Синхронизация во время тестирования присутствует, но таки не с начала теста.
А почему тогда если накидываешь индикатор на граффик значения другие и они совпадают с ценами открытия?