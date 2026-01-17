Ошибки, баги, вопросы - страница 53
В документации не нашел описания кодов ответа (Retcode) для структуры результатов проверки торгового запроса MqlTradeCheckResult. Будут ли они?
Все описания есть в документации.
Посмотрите функцию OrderSend, структуру MqlTradeResult и список кодов ответа торговых операций.
Told - пустой массив без размера
Tnew[1] - выходит за пределы массива, массив описан как Tnew[1], поэтому к его элементам можно обращаться только как к Tnew[0], так как индекс начинается с нуля.
Какой вывод? В данном случае Tnew[1]-неправильное выражение, но допустимое? Правильное выражение Tnew[0] ,Тnew[] или что то еще? Результат работы эксперта, похоже, не меняется, при ипользовании Tnew[1],Tnew[0],Tnew[]
Результат не может быть одинаков, по крайней мере если из массива читаются данные по индексу которого нет. Что по вашему лежит по адресу Tnew[1]?
На счет пишется не уверен, при выходе из диапазона эксперт может сообщить об ошибке и пойти дальше. только вот что в этом случае будет находиться в Tnew[0]?
Ренат, если я Вас правильно понял, то коды возврата ENUM_TRADE_RETURN_CODES для структуры MqlTradeResult, также распространяются и на структуру MqlTradeCheckResult
Да, база торговых кодов ошибок одна на все пространство торговых функций.
Описания для новых функций поправим - просто не успели сразу.
Результат не может быть одинаков, по крайней мере если из массива читаются данные по индексу которого нет. Что по вашему лежит по адресу Tnew[1]?
На счет пишется не уверен, при выходе из диапазона эксперт может сообщить об ошибке и пойти дальше. только вот что в этом случае будет находиться в Tnew[0]?
Результат работы эксперта, не меняется, при ипользовании datetime Tnew[1];Tnew[0];Tnew[];.Следует ли из этого, что в эксперте Exp_TEMA.mq5 из статьи "Создание эксперта, торгующего на разных инструментах" , функция
не работает?
Что по вашему лежит по адресу Tnew[1]?
После CopyTime(symbol, timeframe, 0, 1, Tnew); по адресу Tnew[1] должно находится время начала пердыдущего бара.
Будем разбираться по порядку
Вот эти две строки объявляют массивы, один из которых динамический - (Told), а второй - (Tnew) содержит как я понял только одну запись.
Тут происходит попытка изменить размерность динамического массива. Предполагается, что количество записей в массиве будет равно size.
Это строка копирует одну запись (дату бара), начиная с бара номер 0 в массив Tnew. После этого эта дата становится доступна примерно так Tnew[0] (поскольку массив нумеруется с НУЛЯ).
Тут сравнивается единственная запись массива Tnew с записью, которая находится в ячейке массива Told под номером Number-1 (помним, что нумерация ведется с 0).
Если эти даты не совпадают, то записываем значение массива Tnew в ячейку массива Told.
В документации не нашел описания кодов ответа (Retcode) для структуры результатов проверки торгового запроса MqlTradeCheckResult. Будут ли они?
В файле MetaTrader 5\MQL5\Include\ErrorDescription.mqh
У меня вопрос. Не рассматривается ли вопрос графики без дыр ? https://www.mql5.com/ru/forum/100491
Очень трудно все синхронизировать, я вроде старался все учесть в индикаторе, но с этими дырами очень сложно бороться
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Количество дыр в истории 260 от даты 2010.07.09 21:35:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.07.19 00:20:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра USDJPY 2010.07.19 00:15:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра EURGBP 2010.07.16 22:43:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.07.16 22:43:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.07.16 22:38:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра AUDUSD 2010.07.16 22:21:00
и т.д.....
и второй вопрос: есть ли еще какие то подводные камни в этом мультивалютном индикаторе, которые я не проверил ?