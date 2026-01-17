Ошибки, баги, вопросы - страница 53

Kos:
В документации не нашел описания кодов ответа (Retcode) для структуры результатов проверки торгового запроса MqlTradeCheckResult. Будут ли они?


Все описания есть в документации.

Посмотрите функцию OrderSend, структуру MqlTradeResult и список кодов ответа торговых операций.

 
Renat:

Told - пустой массив без размера

Tnew[1] - выходит за пределы массива, массив описан как Tnew[1], поэтому к его элементам можно обращаться только как к Tnew[0], так как индекс начинается с нуля.

Какой вывод? В данном случае Tnew[1]-неправильное выражение, но допустимое? Правильное выражение Tnew[0] ,Тnew[], или что то еще? Результат работы эксперта, похоже, не меняется, при ипользовании Tnew[1], Tnew[0], Tnew[]
 
Renat:

Все описания есть в документации.

Посмотрите функцию OrderSend, структуру MqlTradeResult и список кодов ответа торговых операций.

Ренат, если я Вас правильно понял, то коды возврата ENUM_TRADE_RETURN_CODES для структуры MqlTradeResult, также распространяются и на структуру  MqlTradeCheckResult
[Удален]  
ias:
Какой вывод? В данном случае Tnew[1]-неправильное выражение, но допустимое? Правильное выражение Tnew[0] ,Тnew[] или что то еще? Результат работы эксперта, похоже, не меняется, при ипользовании Tnew[1],Tnew[0],Tnew[]

Результат не может быть одинаков, по крайней мере если из массива читаются данные по индексу которого нет. Что по вашему лежит по адресу Tnew[1]?

На счет пишется не уверен, при выходе из диапазона эксперт может сообщить об ошибке и пойти дальше. только вот что в этом случае будет находиться в Tnew[0]?

Kos:
Ренат, если я Вас правильно понял, то коды возврата ENUM_TRADE_RETURN_CODES для структуры MqlTradeResult, также распространяются и на структуру  MqlTradeCheckResult

Да, база торговых кодов ошибок одна на все пространство торговых функций.  

Описания для новых функций поправим - просто не успели сразу.

 
Interesting:

Результат не может быть одинаков, по крайней мере если из массива читаются данные по индексу которого нет. Что по вашему лежит по адресу Tnew[1]?

На счет пишется не уверен, при выходе из диапазона эксперт может сообщить об ошибке и пойти дальше. только вот что в этом случае будет находиться в Tnew[0]?

 

Результат работы эксперта, не меняется, при ипользовании datetime Tnew[1];Tnew[0];Tnew[];.Следует ли из этого, что  в эксперте  Exp_TEMA.mq5  из статьи "Создание эксперта, торгующего на разных инструментах" , функция

//+X================================================================X+
//| IsNewBar() function                                              |
//+X================================================================X+
bool IsNewBar(int Number, string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----+
   static datetime Told[];
   datetime Tnew[1];
   
   //----+ Объвление переменной для хранения размеров массивов переменных
   static int Size_ = 0;
   
   //----+ Изменение размеров массивов переменных
   if (Number + 1 > Size_)
    {
     uint size = Number + 1;
     //----
     if (ArrayResize(Told, size) == -1)
      {
       string word = "";
       StringConcatenate(word, "IsNewBar( ", Number,
                    " ): Ошибка!!! Не удалось изменить размеры массивов переменных!!!"); 
       Print(word); 
       //----          
       int error = GetLastError();
       ResetLastError();
       if (error > 4000)
        {
         StringConcatenate(word, "IsNewBar( ", Number, " ): Код ошибки ", error);
         Print(word); 
        }  
       //----                                                                                                                                                                                                  
       Size_ = -2;
       return(false);
      }
    }
   
   CopyTime(symbol, timeframe, 0, 1, Tnew); 
   if (Tnew[0] != Told[Number])
    {
     Told[Number] = Tnew[0];
     return(true);
    }
//----+
   return(false);
  }
//+X================================================================X+

не работает?

Что по вашему лежит по адресу Tnew[1]?

После CopyTime(symbol, timeframe, 0, 1, Tnew); по адресу Tnew[1] должно находится время начала пердыдущего бара.

[Удален]  
ias:

Результат работы эксперта, не меняется, при ипользовании datetime Tnew[1];Tnew[0];Tnew[];.Следует ли из этого, что  в эксперте  Exp_TEMA.mq5  из статьи "Создание эксперта, торгующего на разных инструментах" , функция

не работает?

Что по вашему лежит по адресу Tnew[1]?

После CopyTime(symbol, timeframe, 0, 1, Tnew); по адресу Tnew[1] должно находится время начала пердыдущего бара.

Будем разбираться по порядку

Вот эти две строки объявляют массивы, один из которых динамический - (Told), а второй - (Tnew) содержит как я понял только одну запись.

static datetime Told[];
datetime Tnew[1];

Тут происходит попытка изменить размерность динамического массива. Предполагается, что количество записей в массиве будет равно size. 

if (ArrayResize(Told, size) == -1)

Это строка копирует одну запись (дату бара), начиная с бара номер 0 в массив Tnew. После этого эта дата становится доступна примерно так Tnew[0] (поскольку массив нумеруется с НУЛЯ). 

CopyTime(symbol, timeframe, 0, 1, Tnew);

Тут сравнивается единственная запись массива Tnew с записью, которая находится в ячейке массива Told под номером Number-1 (помним, что нумерация ведется с 0).

Если эти даты не совпадают, то записываем значение массива Tnew в ячейку массива Told.

if (Tnew[0] != Told[Number])
{
Told[Number] = Tnew[0];
return(true);
}
 
Kos:
В документации не нашел описания кодов ответа (Retcode) для структуры результатов проверки торгового запроса MqlTradeCheckResult. Будут ли они?


В файле MetaTrader 5\MQL5\Include\ErrorDescription.mqh
Valmars:
В файле MetaTrader 5\MQL5\Include\ErrorDescription.mqh
Валерий,благодарю. Но это не то, что я искал:)
 

У меня вопрос. Не рассматривается ли вопрос графики без дыр ? https://www.mql5.com/ru/forum/100491

Очень трудно все синхронизировать, я вроде старался все учесть в индикаторе, но с этими дырами очень сложно бороться

2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Количество дыр в истории 260 от даты 2010.07.09 21:35:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.07.19 00:20:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра USDJPY 2010.07.19 00:15:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра EURGBP 2010.07.16 22:43:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.07.16 22:43:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра GBPUSD 2010.07.16 22:38:00
2010.07.19 02:20:12 Проверка дыр (EURUSD,M1) Дыра AUDUSD 2010.07.16 22:21:00

и т.д..... 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 Проверка дыр.mq5 |
//|                                                    Привалов С.В. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/Prival |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Привалов С.В."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/Prival"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_color1  Blue


int   MaxBars=7200;  // точка старта
string mas_0[]={"USDCHF","GBPUSD","EURUSD","USDJPY","USDCAD","AUDUSD","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY","GBPJPY","GBPCHF"};
int count_symbol=12;
double Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buffer,INDICATOR_DATA);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_HISTOGRAM);

//--- на старте сразу же пошлем асинхронные запросы на поднятие таймфреймов в память
   for(int i=0; i<count_symbol; i++) CheckOtherSymbol(mas_0[i],MaxBars);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(rates_total<MaxBars) return(0);    // ничего не считаем и ничего не рисуем на графике         

   int start_pos=rates_total-MaxBars-1;  // точка старта

   if(close[start_pos]==0)   return(0);  // ничего не считаем и ничего не рисуем на графике 

//--- снова пошлем асинхронные запросы на поднятие таймфреймов в память
   for(int i=0; i<count_symbol; i++)
      {
      if(!CheckOtherSymbol(mas_0[i],MaxBars)) return(0);
      }

   if(prev_calculated==0)
     {
      Print("Дата начала тестирования ",time[start_pos]);
      Print("Символ ",_Symbol," приод ",_Period);
     }
   else start_pos=prev_calculated-1;
   int  sum=0;
//--- расчет индикатора
   for(int i=start_pos;i<rates_total;i++)
     {
      Buffer[i]=0;
      for(int j=0; j<count_symbol; j++)
         {
         if(!CheckTimeOtherSymbol(mas_0[j],time[i]))
            {
            Print("Дыра ",mas_0[j]," ",time[i]);
            sum++;
            }
         }
     }
     Print("Количество дыр в истории ",sum, " от даты ",time[start_pos]);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка символов с асинхронным возбуждением                     |
//+------------------------------------------------------------------+
//| вход                                                             |
//| symbol - символ                                                  |
//| count_Bars - необходимое количество баров                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckOtherSymbol(string symbol,int bars)
  {
   datetime ctm[1];
   datetime checktime=TimeCurrent()-bars*PeriodSeconds(_Period);  // требуемое время
   bool     res=true;
// скопируем время требуемого бара
   if(CopyTime(symbol,_Period,checktime,1,ctm)!=1) res=false;
   if(!res) Print("Нет данных по символу ",symbol);
//--- вернем результат
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка синхронности символов                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckTimeOtherSymbol(string symbol,datetime time)
  {
   datetime ctm[1];
   bool     res=false;
//--- скопируем время бара
   if(CopyTime(symbol,_Period,time,1,ctm)==1)
     {
      // сравним его с требуемым
      if(ctm[0]==time) res=true;
     }
//   if(!res) Print("Нет синхронизации по символу ",symbol," time[0]=",ctm[0]," нужно ",time);
//--- вернем результат
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

и второй вопрос:  есть ли еще какие то подводные камни в этом мультивалютном индикаторе, которые я не проверил ?
 

