alexvd:
Терминал не показывал потерю соединения?

если это крутящееся колесико, то вроде бы нет. (я по логу сообщений это увидел, индикатор если нет данных об этом сообщает). единственное что было точно. 1 сервер серый, три остальных зеленые. жаль не сделал скрин ((

//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка символов с асинхронным возбуждением                     |
//+------------------------------------------------------------------+
//| вход                                                             |
//| symbol - символ                                                  |
//| count_Bars - необходимое количество баров                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckOtherSymbol(string symbol,int bars)
  {
   datetime ctm[1];
   datetime checktime=TimeCurrent()-bars*PeriodSeconds(_Period);  // требуемое время
   bool     res=true;
// скопируем время требуемого бара
   if(CopyTime(symbol,_Period,checktime,1,ctm)!=1) res=false;
   if(!res) Print("Нет данных по символу ",symbol);
//--- вернем результат
   return(res);
  }

лог сообщений прилагаю 

 
Спасибо за лог - стало более понятно что происходит - терминал успешно авторизовался и синхронизировался и только после этого терял связь.

Вопросы:

1. Стоят ли антивирусы (и) или файрволы (включая встроенный в Windows)? Какие интернет соединением пользуетесь?

2. Это проблема до этого происходила?

3. Графики каких инструментов были открыты?

4. Что произошло в 10:01: - в  это время терминал в очередной раз переконнектился, но уже удачно.

 
1. нод 32 бизнес версия 4.2.40.10 + брандмауэр Windows постоянно включен, больше ничего нет. АДСЛ модем провайдер стрим.

2. нет, впервые

3. 12 графиков. символы чемпионата пятиминутки

4. боюсь ошибиться, но помойму именно в это время я сделал обновления, сегодня вышли заплатки на винду. по сообщению нода их обновил.  

еще был разрыв связи, настройки соединения сделаны так что оно само востанавливается. к  сожалению точного времени не помню. Но это два события которые  могли повлиять на связь

 

опять. все 4 сервера стоят.

а интернэт есть, сообщение я именно счас пишу. фантастика какаято, если я правильно понимаю они у вас в разных концах света находяться, и вдруг все разом..

 
На сервере проводились технические работы - на это время серверы доступа были централизованно выключены.
Приносим извинения.
 

Возникла такая проблема с терминалом...

Во первых вопрос. Отличается ли и чем процедура и ход запуска терминала из командной строки (ярлык) - один вариант и из эдитора  по F4.

Описание проблемы. Запускаю ярлыком, тут же крашится и не грузится, сообщая о фатальной ошибке(прим. На одном из графиков оставался висеть рабочий эксперт).

Запускаю эдитор, жму   F4 - все грузится и работает нормально.  После такой загрузки удаляю висящий на чарте советник.

Пробую снова ярлыком. Запускается изумительно. Вешаю советник. Краш!!!! 

А если запустить по  F4 , то и удаление и обратно навешивание проходят без ошибок. 

Эксперт работает и в тестере  и в оптимизаторе.

?????? 

 

Эксперимент показал, что не с любым экспертом так происходит. Значит часть проблемы в коде. Но и к терминалу есть вопросы.

Если ошибка в коде, то почему в одном случае все работает, а в другом крашшшш.

И потом, почему вылетает без попыток объяснить причину. Буду сейчас фильтровать код. 

 
Оформляйте заявку через сервисдеск.

ЗЫ укажите версию и битность терминала

 
Битность где посмотреть? 

Заявку оформил.

билд 292 

В сервисдеске обнаружил одну свою заявку не закрытую 17988.

 

Долго я общался с уважаемыми MetaQuotes и доказывал им, что у них глюк, а они мне, что глюка нет.

Однако я остался при своем, а они мне посоветовали спросить у сообщества.

 

Итак есть индюк и советник который берет значения индюка.

Запускаем тестер по EURUSD с 01.07.2010 по 02.07.2010 периуд М1

Смотрим лог и видим что значения одного буфера меняются, а другого нет.

Это продолжается целый час, потом второй буфер оживает, но если посмотреть на значения индюка с ним он не совпадает.

 

Я даже попробовал сменить счет и перекачать историю, но это не помогло.

Вот ссылка на мой терминал в rar 90мбhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar, там все настроенно

Ну и индикатор с советником во вложении

Файлы:
prover.mq5  1 kb
proverka.mq5  2 kb
