Терминал не показывал потерю соединения?
если это крутящееся колесико, то вроде бы нет. (я по логу сообщений это увидел, индикатор если нет данных об этом сообщает). единственное что было точно. 1 сервер серый, три остальных зеленые. жаль не сделал скрин ((
лог сообщений прилагаю
Вопросы:
1. Стоят ли антивирусы (и) или файрволы (включая встроенный в Windows)? Какие интернет соединением пользуетесь?
2. Это проблема до этого происходила?
3. Графики каких инструментов были открыты?
4. Что произошло в 10:01: - в это время терминал в очередной раз переконнектился, но уже удачно.
Спасибо за лог - стало более понятно что происходит - терминал успешно авторизовался и синхронизировался и только после этого терял связь.
1. нод 32 бизнес версия 4.2.40.10 + брандмауэр Windows постоянно включен, больше ничего нет. АДСЛ модем провайдер стрим.
2. нет, впервые
3. 12 графиков. символы чемпионата пятиминутки
4. боюсь ошибиться, но помойму именно в это время я сделал обновления, сегодня вышли заплатки на винду. по сообщению нода их обновил.
еще был разрыв связи, настройки соединения сделаны так что оно само востанавливается. к сожалению точного времени не помню. Но это два события которые могли повлиять на связь
опять. все 4 сервера стоят.
а интернэт есть, сообщение я именно счас пишу. фантастика какаято, если я правильно понимаю они у вас в разных концах света находяться, и вдруг все разом..
Приносим извинения.
Возникла такая проблема с терминалом...
Во первых вопрос. Отличается ли и чем процедура и ход запуска терминала из командной строки (ярлык) - один вариант и из эдитора по F4.
Описание проблемы. Запускаю ярлыком, тут же крашится и не грузится, сообщая о фатальной ошибке(прим. На одном из графиков оставался висеть рабочий эксперт).
Запускаю эдитор, жму F4 - все грузится и работает нормально. После такой загрузки удаляю висящий на чарте советник.
Пробую снова ярлыком. Запускается изумительно. Вешаю советник. Краш!!!!
А если запустить по F4 , то и удаление и обратно навешивание проходят без ошибок.
Эксперт работает и в тестере и в оптимизаторе.
??????
Эксперимент показал, что не с любым экспертом так происходит. Значит часть проблемы в коде. Но и к терминалу есть вопросы.
Если ошибка в коде, то почему в одном случае все работает, а в другом крашшшш.
И потом, почему вылетает без попыток объяснить причину. Буду сейчас фильтровать код.
Оформляйте заявку через сервисдеск.
ЗЫ укажите версию и битность терминала
Битность где посмотреть?
Заявку оформил.
билд 292
В сервисдеске обнаружил одну свою заявку не закрытую 17988.
Долго я общался с уважаемыми MetaQuotes и доказывал им, что у них глюк, а они мне, что глюка нет.
Однако я остался при своем, а они мне посоветовали спросить у сообщества.
Итак есть индюк и советник который берет значения индюка.
Запускаем тестер по EURUSD с 01.07.2010 по 02.07.2010 периуд М1
Смотрим лог и видим что значения одного буфера меняются, а другого нет.
Это продолжается целый час, потом второй буфер оживает, но если посмотреть на значения индюка с ним он не совпадает.
Я даже попробовал сменить счет и перекачать историю, но это не помогло.
Вот ссылка на мой терминал в rar 90мбhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar, там все настроенно
Ну и индикатор с советником во вложении