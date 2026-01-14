Ошибки, баги, вопросы - страница 55

ddd06:

Ну чтож

Я так думаю что так быть не должно, а вы? 

Почему не должно? Если в течение одной минуты не было ни одного тика, то и соответствующий минутный бар не будет сформирован. Это уже очень много раз обсуждалось.
 
Я беру цену закрытой минутки и пишу ее в лог.

И вот картинка,  бар то сформирован

 

[Удален]  
А не логичней в таком случае генерировать бар у которого все цены будут ровны цене закрытия предшествующего бара?

И по поводу этого, хотел бы услышать реакцию

 

 
Да и для пользователей ради кого такие бары пропускаются, сделать галочку в настройках! Чтоб им они не показывались.

Ведь и индикаторы искажаются. 

 

Нет тиков - нет баров. Прежде, чем предпринять попытку обсуждения, поищите аналогичные обсуждения на https://www.mql5.com/ru/forum и на нашем изначальном форуме https://www.mql5.com/ru/forum 

Мы неоднократно высказывались по этому вопросу, наше мнение не изменится. Нет тиков - нет баров.

Ладно, действительно не о том речь щас идет.

А по поводу "Нет тиков - нет баров" отдельную ветку можно заводить.

 

А я в тестере вообще не смог получить значение индикатора на  текущем баре в своём мультивалютнике (правда она мне и не нужна, но всё же). Вот конструкция:

 double Buf[2];  // в начале программы


 Hnd=CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // В теле функции OnTimer
 if(Hnd <= 0) {Print("Не удалось скопировать индикатор Ac_D. Error = ", _LastError); PlaySound("alert.wav"); return(-1);}
 Indik[In][AO_D][0] = Buf[1]; // На самом деле это бар № 1
 Indik[In][AO_D][1] = Buf[0]; // А это бар № 2

 

А 0-й бар так и не смог получить!? 

Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.

Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. 

По документации Buf[1] вроде бы должен быть 0-м, но он всё же 1-й, а Buf[0] - 2-й.

Запускал мультивалютник на EURUSD H1, а данные снимал с AO на EURUSD D1. 

 

Тоесть вы запускаете на одном инструменте, а цену текущего бара пытаетесь взять другого?

Мне кажется что тик по второму инструменту приходит позже поэтому с текущем баром напряг.

Вот лог в основном не совпадает, но раз и совпало(первая и последняя строчка).

2010.07.19 15:50:02 Core 1 Время EURUSD2010.07.01 01:34  Время GBPUSD2010.07.01 01:34    mas1(EURUSD)-1.22251   mas2(GBPUSD)-1.49516
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Время EURUSD2010.07.01 01:33  Время GBPUSD2010.07.01 01:32    mas1(EURUSD)-1.22264   mas2(GBPUSD)-1.49512
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Время EURUSD2010.07.01 01:32  Время GBPUSD2010.07.01 01:31    mas1(EURUSD)-1.22241   mas2(GBPUSD)-1.49515
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Время EURUSD2010.07.01 01:31  Время GBPUSD2010.07.01 01:30    mas1(EURUSD)-1.22248   mas2(GBPUSD)-1.49523
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Время EURUSD2010.07.01 01:30  Время GBPUSD2010.07.01 01:29    mas1(EURUSD)-1.22245   mas2(GBPUSD)-1.4951
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Время EURUSD2010.07.01 01:29  Время GBPUSD2010.07.01 01:28    mas1(EURUSD)-1.22257   mas2(GBPUSD)-1.4948
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Время EURUSD2010.07.01 01:28  Время GBPUSD2010.07.01 01:28    mas1(EURUSD)-1.2224   mas2(GBPUSD)-1.49467

 

Ключевое слово OnTimer

