Ошибки, баги, вопросы - страница 56
У меня есть Buf[0], Buf[1], а функция
Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов
int CopyBuffer(
int indicator_handle, // handle индикатора
int buffer_num, // номер буфера индикатора
int start_pos, // откуда начнем
int count, // сколько копируем
double buffer[] // массив, куда будут скопированы данные
);
CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // я копирую 0-й и 1-й бар по идее
А в Buf-то нет 0-го бара, есть только 1-й бар и 2-й бар. Есть тики или нет, но последнее значение индюка на 0-м баре должно же быть, а оно по своему значению даже близко не совпадает со значеним в Buf[1], зато полностью совпадает со значеним индикатора на баре № 1.
Модератор
216
Ключевое слово OnTimer
Если reason - смена таймфрейма, то LeftBar=0;
Если reason - перекомпеляция то все ок.
Так должно быть ?
Скажите, пожалуйста.
Должен ли терминал сохранять свою работоспособность при любых ошибках в коде программ, допущенных трейдором?
Например деление на ноль, обращение к несуществующим данным массива и т.д.
Функция
Удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется.
В приведенном примере она используется в теле void OnTick().
Я решил позкспериментировать с ней в void OnDeinit.
В справке не нашел инфу где ее пользовать, хотя наверное при деинициализации хэндлы освобождаются автоматически и нет нужды ее использовать там. Правда я так и не понимаю, что такое хэндл.
Так вот. Терминал стал падать при удалении эксперта с графика.
Прилагаю коды.
Если надо и это баг, могу оформить через сервисдеск.
PS Спасибо за исправления в 294 билде, все выявленные ранее проблемы устранились.
Хендл (handle) - Уникальный идентификатор (обычно число) который идентифицирует определенный объект (экземпляр класса) для доступа к нему.
Также хендл может идентифицирующий определенные типы данных, за исключением простых (хотя тут есть вопрос).
Этот термин наиболее широко прижился в Windows API. Обозначает идентификатор выделенного системой ресурса. Например, открыли некий файл - получили хэндл открытого файла, загрузили DLL - получили хэндл, с помощью которого можно выполнять некие действие с DLL. Аналогичные объекты существуют и в API других ОС, например в Linux. Сам по себе хэндл (физически) - являющееся индексом или указателем на системные объекты ОС. Хэндл выполняет роль идентификатора системного объекта и передается в качестве аргумента при вызове функций API, выполняющих действия над системным объектом. Существуют также функции, создающие новые системные объекты, например CreateFile в Windows API или socket() в Linux. Такие функции возвращают хэндл в качестве результата своей работы или специальное оговоренное в документации значение, если вызов функции по какой-либо причине не был удачно выполнен ОС.
С точки зрения языка программирования (например, Си) хэндл - всего лишь один из типов данных (в большинстве случаев - целое число). Создавать его столь же банально, как и любой другой объект существующего типа. Но смысл значение хэндла имеет только в контексте выполняющихся в ОС процессов. Другими словами, хэндл со значением 123456 будет воспринят с очень большой вероятностью как ошибочный и его использование в функциях API ничего полезного не даст.
Разработчикам
Обратите плиз внимание на мою заявку №18959 (не могу понять логику работы со свопами, и добиться вразумительного ответа тоже не могу). Хоть скажите это ошибка, временные трудности или я сам дурак? Особо меня интересует вопрос начисления свопов на чемпионате...
Также обратите внимание на заявку №19046 - там проблемы округления цены открытия при некоторых торговых операциях (доливке и урезке объема позиции).
Обратите внимание.
Добрый день..
баги?
* Перемещаясь в редакторе ctrl+TAB или переходя в терминал-возвращаясь, компилируя по F7.. не вижу текстового курсора до тех пор, пока не ткну мышой в имя файла на закладке..
* не могу сделать RenameALL по alt+A.. опять приходится использовать мыша.. которого нет.. //lang eng
1. Не получилось повторить. Перемещение по Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab отрабатывает, при этом фокус ввода остается в окне редактора. Может есть какие-то особенности воспроизведения?
2. А что должно делать сочетание Alt+A? Если перемещение по правке и замене, то оно делается по Shift+Tab, Tab.