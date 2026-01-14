Ошибки, баги, вопросы - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да неплохо бы дать всем нам пример индикатора который нормально работает на графике и в тестере.
Я переделал свой вариант теперь значения индикатора на графике сходятся с историей а значения в тестере нет.
Что я сделал не так?
и эксперт
Тоесть я опять за старое)
Если получать значения индикатора через тестер, они будут отличаться от значений индикатора и от исторических данных.
Для проверки запускаем prover.mq5 с 01.07.2010 по EURUSD период М1, смотрим лог и смотрим реальные цены.
Здравствуйте, не могу понять функцию SymbolInfoSessionTrade(), а точнее два последних параметра - начало сессии и окончание сессии. В справке читаю:
Позволяет получить время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели.
Получается, что бы узнать время начало и окончания торговой сессии, я должен уже знать начало и окончание торговой сессии (причём в секундах) - получается нестыковка.
Здравствуйте, не могу понять функцию SymbolInfoSessionTrade(), а точнее два последних параметра - начало сессии и окончание сессии. В справке читаю:
В эти параметры функции SymbolInfoSessionTrade() передаются переменные, в которые будет записаны время начала и конца.
Кстати в справке ошибочка:
uint session_index, // имя символа
В эти параметры функции SymbolInfoSessionTrade() передаются переменные, в которые будет записаны время начала и конца.
Я упростил получение ошибки.
Вот советник он копирует массивы CLOSE цен
Запускаем prover.mq5 с 01.07.2010 по EURUSD период М1, смотрим лог и смотрим реальные цены
И периодически встречаются неправильные значения
Кроме того до 01.00 цена по GBPUSD замерла на 1.49393, потом начинает бегать.
Уже целый месяц мучаюсь и не могу тестировать свой мультивалютный советник
Я упростил получение ошибки.
Вот советник он копирует массивы CLOSE цен
Запускаем prover.mq5 с 01.07.2010 по EURUSD период М1, смотрим лог и смотрим реальные цены
И периодически встречаются неправильные значения
Кроме того до 01.00 цена по GBPUSD замерла на 1.49393, потом начинает бегать.
Уже целый месяц мучаюсь и не могу тестировать свой мультивалютный советник
Вы работаете с текущими значениями на незавершённом баре.
Попробуйте вот так
Либо устанавливайте таймсерийность массивов.
Вы работаете с текущими значениями на незавершённом баре.
Попробуйте вот так
Либо устанавливайте таймсерийность массивов.
И вы упорно не отвечаете почему котировки стоят вначале.
По EURUSD вроде стали совпадать)
Если уж на то пошло, тогда нужно держать 2 массива времени. Одни времена копировать от EURUSD, другие - от GBPUSD
Если уж на то пошло, тогда нужно держать 2 массива времени. Одни времена копировать от EURUSD, другие - от GBPUSD
Ну чтож
Я так думаю что так быть не должно, а вы?