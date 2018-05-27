Как прочитать файл из тестера?
Вопрос к знатокам - как прочитать файл из тестера мт4? Попытка создать индикатор, который читает файл, а затем вызывать его из советника приводит к той же ошибке что и попытка прямого чтения файла из советника.
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