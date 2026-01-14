Ошибки, баги, вопросы - страница 420
вот этим проверяется успели (удалось или нет ) скопировать буфера
вот этим, вызываем индюк на новом бареА без этого, получаем только нулевые значения !!!
А оперативка с каждым баром уменьшается, уменьшается...
Почему?
1. Попробуйте либо перенести эти строчки в блок инициализации - OnInit(), что на мой взгляд правильно. Либо корректно работайте с индикатором внутри функции.
2. Лучше проверять handle на инвалидность, тогда лишних проблем не будет (это можно и обычно делается еще в блоке инициализации).
3. Проверку внутри функции на мой взгляд правильней организовать в таком виде (и то есть замечания по реализации).
а как это сделать правильно
Существует несколько вариантов:
1. Проще всего (если часто пользуетесь локальной версией терминала) скопировать командную строку из ярлыка и добавив нее соответствующий ключ выполнить при помощи Пуск -> Выполнить.
2. Соответствующим образом поменять командную строку у основного ярлыка (возможно придется делать изменения в нескольких местах)
3. скопировать текущий ярлык скажем под именем "MetaTrader 5 - Portable" после чего добавить соответствующий ключ в командную строку нового ярлыка.
Для большинства случаев самый удачный вариант.
4. Для вариантов с переносными дисками или флешками удобней создать батник в папке с терминалом, скажем с именем "Portable.bat" в который поместить примерно такой текстТогда можно будет запускать терминал руками при помощи этого файла, либо если имя диска с флешкой не меняется создать возможность прямого запуска исполняемого файла по варианту 1-3.
спасибо сейчас попробую
чет не выходит ни фига. вот скрин
Попробуйте один из двух вариантов
да вот так запустился
блин теперь счет не открыть, нет ни одного сервера в списке. Кто напомнит адреса серверов?
1. Сервер MQ - access.metatrader5.com:443 (указан в разделе чемпионата 2010 на паге с участниками).
Также указывается на форме регистрации нового счета, в строке "Добавить новый счет в формате ...".
2. Старые проекты можно будет перенести в "новый дом" запустив терминал без ключа.
В режиме портабл тоже не хочет работать визуализатор. вот лог
Да, у нас есть проблема в работе визуализации при включенном УАК.