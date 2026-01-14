Ошибки, баги, вопросы - страница 420

Im_hungry:

вот этим проверяется успели (удалось или нет ) скопировать буфера

вот этим, вызываем индюк на новом баре

А без этого, получаем только нулевые значения !!!

А оперативка с каждым баром уменьшается, уменьшается...

Почему?

1. Попробуйте либо перенести эти строчки в блок инициализации - OnInit(), что на мой взгляд правильно. Либо корректно работайте с индикатором внутри функции.

  ArraySetAsSeries(Buf,true);
  handle=iCustom(NULL,0,"V",Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);

2. Лучше проверять handle на инвалидность, тогда лишних проблем не будет (это можно и обычно делается еще в блоке инициализации).

3. Проверку внутри функции на мой взгляд правильней организовать в таком виде (и то есть замечания по реализации).

  if((handle=INVALID_HANDLE)||(copied<1))
  {
  //Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера.
  }
sergey1294:
а как это сделать правильно

Существует несколько вариантов:

1. Проще всего (если часто пользуетесь локальной версией терминала) скопировать командную строку из ярлыка и добавив нее соответствующий ключ выполнить при помощи Пуск -> Выполнить.

2. Соответствующим образом поменять командную строку у основного ярлыка (возможно придется делать изменения в нескольких местах)

3. скопировать текущий ярлык скажем под именем "MetaTrader 5 - Portable" после чего добавить соответствующий ключ в командную строку нового ярлыка.

Для большинства случаев самый удачный вариант.

4. Для вариантов с переносными дисками или флешками удобней создать батник в папке с терминалом, скажем с именем "Portable.bat" в который поместить примерно такой текст

terminal.exe /portable
Тогда можно будет запускать терминал руками при помощи этого файла, либо если имя диска с флешкой не меняется создать возможность прямого запуска исполняемого файла по варианту 1-3.
 
Interesting:

спасибо сейчас попробую
 
sergey1294:
спасибо сейчас попробую

чет не выходит ни фига. вот скрин


sergey1294:

чет не выходит ни фига. вот скрин

Попробуйте один из двух вариантов

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
2. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел).
 
Interesting:

Попробуйте один из двух вариантов


да вот так запустился

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
 
sergey1294:

да вот так запустился

блин теперь счет не открыть, нет ни одного сервера в списке. Кто напомнит адреса серверов?
sergey1294:
блин теперь счет не открыть, нет ни одного сервера в списке. Кто напомнит адреса серверов?

1. Сервер MQ - access.metatrader5.com:443 (указан в разделе чемпионата 2010 на паге с участниками).

Также указывается на форме регистрации нового счета, в строке "Добавить новый счет в формате ...".

2. Старые проекты можно будет перенести в "новый дом" запустив терминал без ключа.

Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2010
 

В режиме портабл тоже не хочет работать визуализатор. вот лог 

HL      0       Tester  08:18:37        MetaTester 5 x64 build 468 (16 Jun 2011)
EG      0       Server  08:18:37        MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
DI      0       Startup 08:18:37        initialization finished
DM      0       127.0.0.1       08:18:37        login (build 468)
QE      0       Network 08:18:37        3788 bytes of group info loaded
QP      0       Network 08:18:37        1490 bytes of tester parameters loaded
QG      0       Network 08:18:37        3268 bytes of input parameters loaded
MM      0       Network 08:18:37        346 bytes of selected symbols loaded
RH      0       Tester  08:18:37        expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded
DS      0       Tester  08:18:37        initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100
EJ      0       Tester  08:18:37        successfully initialized
GP      0       Network 08:18:37        164 Kb of total initialization data received
FI      0       Tester  08:18:37        Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10GHz, 3001 MB
NP      0       Symbols 08:18:37        EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
IF      2       History 08:28:37        history EURUSD synchronization timeout
PS      2       History 08:28:37        symbol EURUSD synchronization error
EH      0       Tester  08:28:37        cannot get history EURUSD,H1
HM      0       Tester  08:28:37        log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written
FO      0       Tester  08:29:53        tester agent shutdown
 
sergey1294:

В режиме портабл тоже не хочет работать визуализатор. вот лог


Да, у нас есть проблема в работе визуализации при включенном УАК.

