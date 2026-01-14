Ошибки, баги, вопросы - страница 210
Это окно является информационным, немодальным и не блокирует графический интерфейс.
При его появлении можно управлять другими окнами программы, вызывать другие диалоги (например, торговлю) и тд.
Конечно же, это окно никак не блокирует работу экспертов или скриптов - они продолжают работать, используя любые функции терминала.
Изменения в систему вносятся только после нажатия на кнопку подтверждения или на рестарте терминала после отказа.
Хотел из MQL5 делать фотки текущего активного окна терминала (графика) набросал вот скрипт.
Логи закладки "эксперт" при попытке сфотографировать разные участки истории
Но результат всегда один и тот же.
Как я понимаю - не отрабатывает "истенно" смещение графика на указанную позицию чтобы после произвести снимок интересующего места.
Build 360. Проблема с сохранением результатов тестирования в формате OpenXML осталась. В диспетчере задач приложение "не отвечает", загрузка ЦП 100%, жду уже 50 минут.
Через 1 час 10 минут в журнале окна "Инструменты" сообщение:
2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes not available
файл не создан.
1. Как перетащить таблицу из "тестера стратегий" - "результаты оптимизации" в эксель?
2. Хорошо бы было иметь возможность нарисовать график на основе столбцов этой таблицы.
Вы об этом? https://www.mql5.com/ru/forum/2466
1. в "тестере стратегий"-"график" метки оси абцисс показаны с точностью до дня. Это мало если тестируем на М1. Все метки получаются одинаковыми. Исправьте, пожалуйста.
2. с метками по оси абцисс нехорошо и на основном графике курса. Зачем рисовать "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"? "26 Nov" достаточно написать один раз. в глазах рябит от цифр, а информации ноль.
Вы об этом? https://www.mql5.com/ru/forum/2466