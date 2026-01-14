Ошибки, баги, вопросы - страница 210

Renat:

Это окно является информационным, немодальным и не блокирует графический интерфейс. 


При его появлении можно управлять другими окнами программы, вызывать другие диалоги (например, торговлю) и тд.

Конечно же, это окно никак не блокирует работу экспертов или скриптов - они продолжают работать, используя любые функции терминала.

Да но у меня потом еще одно окно появляется "Разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере". В этом случае работает тоже или нет?
 
Это окно появляется после нажатия на одну из кнопок окна или автоматически сразу после появления информационного окна?
Изменения в систему вносятся только после нажатия на кнопку подтверждения или на рестарте терминала после отказа.
 
спасибо, за пояснения
 

Хотел из MQL5 делать фотки текущего активного окна терминала (графика) набросал вот скрипт.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   ScreenShot.mq5 |
//|                                               Copyright olyakish |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "olyakish"
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {

   int pos=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
   bool res=ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
   if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
   if(res) Print("Navigate good. = ",GetLastError(),"  pos=",pos);

   ChartScreenShot(
                   0,// идентификатор графика
                   "screen.gif",// имя файла
                   1280,
                   576,// высота
                   ALIGN_LEFT      // тип выравнивания
                   );

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Логи закладки "эксперт" при попытке сфотографировать разные участки истории

2010.11.27 20:21:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=266
2010.11.27 20:18:24     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=164
2010.11.27 20:17:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=153
2010.11.27 20:13:40     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0

Но результат всегда один и тот же.


Как я понимаю - не отрабатывает "истенно" смещение графика на указанную позицию чтобы после произвести снимок интересующего места.

 

Build 360. Проблема с сохранением результатов тестирования в формате OpenXML осталась. В диспетчере задач приложение "не отвечает", загрузка ЦП 100%, жду уже 50 минут.

Через 1 час 10 минут в журнале окна "Инструменты" сообщение:

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes not available

файл не создан. 

 
Ashes:

У меня аналогичное сообщение возникало, когда объём сохраняемой в файл информации превышал некий допустимый размер. Т.е. запрашиваемый файл не вмещал в себя все сохраняемые результаты тестирования, а я при этом пытался сохранить/открыть этот файл.
 

1. Как перетащить таблицу из "тестера стратегий" - "результаты оптимизации" в эксель? 

2. Хорошо бы было иметь возможность нарисовать график на основе столбцов этой таблицы.

 
Virty:

1. Как перетащить таблицу из "тестера стратегий" - "результаты оптимизации" в эксель? 

2. Хорошо бы было иметь возможность нарисовать график на основе столбцов этой таблицы.

 

Вы об этом? https://www.mql5.com/ru/forum/2466 

Как сохранить таблицу с результатами подгонки тестером стратегий
Как сохранить таблицу с результатами подгонки тестером стратегий
  • www.mql5.com
Как сохранить таблицу с результатами подгонки тестером стратегий.
 

1. в "тестере стратегий"-"график" метки оси абцисс показаны с точностью до дня. Это мало если тестируем на М1. Все метки получаются одинаковыми. Исправьте, пожалуйста.

2. с метками по оси абцисс нехорошо и на основном графике курса. Зачем рисовать "26 Nov 03:32  26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"?  "26 Nov" достаточно написать один раз. в глазах рябит от цифр,  а информации ноль.

 
Yedelkin:

 

Вы об этом? https://www.mql5.com/ru/forum/2466 

В общем да. Спасибо. В какой момент сохраняется этот файл? В файле, правда, не сохраняется столбец "проход". 
