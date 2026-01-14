Ошибки, баги, вопросы - страница 418
Пару дней как копаюсь с МТ5, заметил что стопы и профиты теперь можно редактировать мышью, это хорошо, однако с этим связан небольшой баг. при подведении мышки к стопу ее указатель изменяется чтоб показать что стоп активен для редактирования, но указатель меняется и при использовании инстумента "Перекрестие", а это приводит к тому что если я хочу замерить расстояние от стопа то делать это крайне не удобно потому как вторая точка находятся за самим указателем и не видно до чего я ее довожу. Хотел было сделать PrintScreen но на нем мышь не фоткается.
Итого: мерить "Перекрестием" от стопа не удобно.
Ошибка исправлена.
"Фичу" проверки switch обсудили, реализовать правильный/корректный контроль невозможно.
Значение выражения switch может быть любым, например:
ОК, понятно. Компилятор не может вместо программиста контролировать значение выражения switch.
Побочный вопрос. В приведённом примере использована такая конструкция:
Означает ли это, что допустимо обращаться к данным перечислимого типа не только с помощью именованных констант (v1, v2 и т.д.), но и путём указания их порядкового номера в перечислении ( EV(n) )?
...А то я такие конструкции нагородил для решения подобного вопроса, - а тут может всё оказаться гораздо проще.
Означает ли это, что допустимо обращаться к данным перечислимого типа не только с помощью именованных констант (v1, v2 и т.д.), но и путём указания их порядкового номера в перечислении ( EV(n) )?
В данном случае применено просто стандартное приведение типа int к EV. В функциональной нотации.
Возможны две синтаксические формы приведения типов в mql5, равноценные по результату: (Имя_типа) Значение и Имя_типа(Значение).
Я к тому, что это не какая-то особая фича относящаяся к перечислениям, это просто обычное приведение типа.
Согласен, дельное замечание, но это не баг, его бы в тему пожелания.
Пожелания для МТ5
Не получается запустить тест в режиме визуализации. Сам визуализатор стартует, но тестирование не начинается. Вот, что написано в логе:
2011.06.16 21:25:47 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2011.06.16 21:25:47 symbol EURUSD synchronization error
2011.06.16 21:25:47 cannot get history EURUSD,M1
2011.06.16 21:25:47 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" written
2011.06.16 21:25:48 tester agent shutdown
Разработчикам.
Визуальный тестер и в правду такой медленный или мне просто показалось?
Такая же проблема. По указанному пути лог агента не открывается.
Приведите код, пожалуйста.
Доброй ночи, мне интересно допустим в этом коде
после проверки B>spred которая является "ЛОЖЬ" идет проверка остальных значений
что увеличивает время работы теста, приходится переделывать таким образом
Причем самый трудоемкий по расчетам ( proverka() - копирование значений буферов индюка )
я ставлю самым последним, только так, не идет проверка последнего. Вот интересно
а почему так ???
Или так не будет проверка последнего: