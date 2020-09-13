Сломался тестер.

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Может быть одно с другим не связано, но сразу после установки МТ4, сломался тестер в МТ5. 

Выдаёт такую запись в журнал и всё на этом.

Переустановил, удалил установил по новой, просто поставил ещё один МТ5. Ничего не меняется, сколько есть терминалов МТ5 во всех не работает тестер.

В чём может быть причина?

 
Aleksandr Slavskii:

Может быть одно с другим не связано, но сразу после установки МТ4, сломался тестер в МТ5. 

Выдаёт такую запись в журнал и всё на этом.

Переустановил, удалил установил по новой, просто поставил ещё один МТ5. Ничего не меняется, сколько есть терминалов МТ5 во всех не работает тестер.

В чём может быть причина?

Написано ошибка в файле шаблона визуализации,  сохраните шаблон с именем tester.tpl 

 
Vladimir Pastushak:

Написано ошибка в файле шаблона визуализации,  сохраните шаблон с именем tester.tpl 

Ну так то если нет шаблона tester.tpl, то используется default.tpl, но я на всякий случай добавил tester.tpl, увы не помогло.

 
Попробуйте установить терминал в версии Portable.
 
Grozir:
Попробуйте установить терминал в версии Portable.

Ага, значит я не один с такой проблемой сталкиваюсь!

В Portable всё работает нормально, я даже батники написал для каждого МТ. Но Portablе это костыль, а не решение проблемы

На днях вышла бетта версия МТ, а я не смог обновится, в журнале запись  LiveUpdate download 'MT5CLW64' failed, предполагаю, что эти проблемы взаимосвязаны.

Хотя обновится в итоге получилось, запустив платформу с правами администратора, а вот тестер так и не работает.


 
Vladimir Pastushak:

Написано ошибка в файле шаблона визуализации,  сохраните шаблон с именем tester.tpl 

Написано ошибка записи.
Скорее всего у программы нет прав на запись.

 
Taras Slobodyanik:

Написано ошибка записи.
Скорее всего у программы нет прав на запись.

Хорошо. А как это проверить? И каким образом могли изменится права на запись? Я точно никакие права не менял.

 
Taras Slobodyanik:

Написано ошибка записи.
Скорее всего у программы нет прав на запись.

Спасибо большое, заработало!!!

Убрал  у папки C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes  галочку "только для чтения"  и всё заработало.

 
Aleksandr Slavskii:

Спасибо большое, заработало!!!

Убрал  у папки C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes  галочку "только для чтения"  и всё заработало.

Господа, у вас вообще с интеллектом то как?

То батнички запускают с блокировкой записи каталогов и отказываются признавать, то стирают локальные каталоги "для чистоты" перед каждым запуском.

У терминала громадная система файловых кешей, а вы ее уничтожаете и не даете эффективно работать. Данные давно исчисляются гигабайтами.

То, что при заблокированных каталогах терминал все еще работает - это наша заслуга, заставляющая работать терминал в любом случае.

 
Renat Fatkhullin:

Господа, у вас вообще с интеллектом то как?

То батнички запускают с блокировкой записи каталогов и отказываются признавать, то стирают локальные каталоги "для чистоты" перед каждым запуском.

У терминала громадная система файловых кешей, а вы ее уничтожаете и не даете эффективно работать. Данные давно исчисляются гигабайтами.

То, что при заблокированных каталогах терминал все еще работает - это наша заслуга, заставляющая работать терминал в любом случае.

Да ваши заслуги никто не умаляет, терминал меняется и меняется в лучшую сторону. Респект.

Но батники пришлось писать, уже после того как перестал работать тестер. Почему перестал, это уже другой вопрос. Вот его то я и хотел прояснить.

Права доступа у папок я не менял, кроме меня к компу никто не подходит, что могло изменить права я не знаю, да теперь уже наверное и не узнаю, так как сразу разбираться было некогда,

а теперь поздно, методом научного тыка выяснил, что в портативной версии тестер работает, вот и написал батники для удобства.

Но теперь всё ок!

 

Зачем ботник?

Ярлык на рабочем столе.

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