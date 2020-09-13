Сломался тестер.
Может быть одно с другим не связано, но сразу после установки МТ4, сломался тестер в МТ5.
Выдаёт такую запись в журнал и всё на этом.
Переустановил, удалил установил по новой, просто поставил ещё один МТ5. Ничего не меняется, сколько есть терминалов МТ5 во всех не работает тестер.
В чём может быть причина?
Написано ошибка в файле шаблона визуализации, сохраните шаблон с именем tester.tpl
Написано ошибка в файле шаблона визуализации, сохраните шаблон с именем tester.tpl
Ну так то если нет шаблона tester.tpl, то используется default.tpl, но я на всякий случай добавил tester.tpl, увы не помогло.
Попробуйте установить терминал в версии Portable.
Ага, значит я не один с такой проблемой сталкиваюсь!
В Portable всё работает нормально, я даже батники написал для каждого МТ. Но Portablе это костыль, а не решение проблемы.
На днях вышла бетта версия МТ, а я не смог обновится, в журнале запись LiveUpdate download 'MT5CLW64' failed, предполагаю, что эти проблемы взаимосвязаны.
Хотя обновится в итоге получилось, запустив платформу с правами администратора, а вот тестер так и не работает.
Написано ошибка в файле шаблона визуализации, сохраните шаблон с именем tester.tpl
Написано ошибка записи.
Скорее всего у программы нет прав на запись.
Написано ошибка записи.
Скорее всего у программы нет прав на запись.
Хорошо. А как это проверить? И каким образом могли изменится права на запись? Я точно никакие права не менял.
Написано ошибка записи.
Скорее всего у программы нет прав на запись.
Спасибо большое, заработало!!!
Убрал у папки C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes галочку "только для чтения" и всё заработало.
Спасибо большое, заработало!!!
Убрал у папки C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes галочку "только для чтения" и всё заработало.
Господа, у вас вообще с интеллектом то как?
То батнички запускают с блокировкой записи каталогов и отказываются признавать, то стирают локальные каталоги "для чистоты" перед каждым запуском.
У терминала громадная система файловых кешей, а вы ее уничтожаете и не даете эффективно работать. Данные давно исчисляются гигабайтами.
То, что при заблокированных каталогах терминал все еще работает - это наша заслуга, заставляющая работать терминал в любом случае.
Господа, у вас вообще с интеллектом то как?
То батнички запускают с блокировкой записи каталогов и отказываются признавать, то стирают локальные каталоги "для чистоты" перед каждым запуском.
У терминала громадная система файловых кешей, а вы ее уничтожаете и не даете эффективно работать. Данные давно исчисляются гигабайтами.
То, что при заблокированных каталогах терминал все еще работает - это наша заслуга, заставляющая работать терминал в любом случае.
Да ваши заслуги никто не умаляет, терминал меняется и меняется в лучшую сторону. Респект.
Но батники пришлось писать, уже после того как перестал работать тестер. Почему перестал, это уже другой вопрос. Вот его то я и хотел прояснить.
Права доступа у папок я не менял, кроме меня к компу никто не подходит, что могло изменить права я не знаю, да теперь уже наверное и не узнаю, так как сразу разбираться было некогда,
а теперь поздно, методом научного тыка выяснил, что в портативной версии тестер работает, вот и написал батники для удобства.
Но теперь всё ок!
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Может быть одно с другим не связано, но сразу после установки МТ4, сломался тестер в МТ5.
Выдаёт такую запись в журнал и всё на этом.
Переустановил, удалил установил по новой, просто поставил ещё один МТ5. Ничего не меняется, сколько есть терминалов МТ5 во всех не работает тестер.
В чём может быть причина?