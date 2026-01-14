Ошибки, баги, вопросы - страница 209
скажите как скачивают советники
Советники можно скачать из Эдитора (Инструменты -> Code Base) или с этого портала, из раздела Code Base
После чего советники необходимо поместить в каталог \MQL5\Experts.
Индикаторы живут тут - \MQL5\Indicators
Библиотеку тут - \MQL5\Libraries
Скрипты тут - \MQL5\Scripts
PS
Если советники (и не только советники) загружаются из Эдитора они сами должны попасть в нужный каталог
ГОСПОДА РАЗРАБОТЧИКИ!
НУ ПОРАБОТАЙТЕ ВЫ НАД ОПТИМИЗАЦИЕЙ ТЕСТЕРА/ОПТИМИЗАТОРА. ТОРМОЗИТ ТАК, ЧТО РАБОТАТЬ НЕВОЗМОЖНО!!!
я очень надеялся на улучшения и новые возможности в MT5, но реальность такова, что возможности-то вроде как есть (хоть и мало), но использовать их нельзя.
к тому же глюк на глюке и жуткие тормоза... реальное разочарование платформой и думаю не у меня одного...
Build 360: пункт меню Run Single Test не активен после завершившейся оптимизации (см. рисунок). еще не хватало ручками вбивать параметры прогона )))
Приведите, пожалуйста, детали тестов, чтобы можно было оценить скорость.
Обязательно обратите внимание в логах на объем произведенных вычислений - показатель количества просчитанных тиков. Обычно там десятки миллионов тиков.
Во время написания любой строчки код эксперта надо обязательно думать об "эта строка будет вызвана 10-20-50-100 миллионов раз" и соответствующим образом оптимизировать код.
Чудес не бывает - огромные объемы данных требуют соответствующих ресурсов. В МетаТрейдер 5 мы дали возможность горизонтального масштабирования мощностей тестера торговых стратегий через локальных и удаленных агентов тестирования.
С каждым билдом скорость тестера увеличивается - мы постоянно работаем над улучшением производительности.
к тому же глюк на глюке и жуткие тормоза... реальное разочарование платформой и думаю не у меня одного...
Build 360: пункт меню Run Single Test не активен после завершившейся оптимизации (см. рисунок). еще не хватало ручками вбивать параметры прогона )))
Возможно, оптимизация еще не завершилась и поэтому команда запуска одиночного теста еще заблокирована. Проверьте еще раз, пожалуйста.
Я только что сам проверил - команда одиночного тестирования разблокируется как только завершается тестирование.
Build 360. Несколько раз в тестере были сообщения "tester agent got failed"
А Вы случайно не инсталлировали локальных агентов как сервисы на штатных портах с 3000? На локальном компьютере не нужно ручную инсталлировать локальных агентов.
Приведите скриншот списка агентов, пожалуйста.
Именно просто так, "чтобы была"! К следующему использованию тестера история могла быть подкорректирована (особенно сейчас, когда она у разных ДЦ имеет кучу недостатков, от полного отсутсвия, до кривых данных).
Пользователь не понимает свалившегося на него счастья! Добавьте в настройках галку "НЕ ХОЧУ, хочу только по запросу пользователя или эксперта/скрипта/индикатора". И "НЕ ХОЧУ принудительного автоматического обновления MT5" тоже.
Если бы за нашими плечами не было 10 лет разработки торговых платформ, то можно было бы делать такие галочки.
Но наш опыт четко показывает, что отключать апдейты или настраивать ручную закачку историю категорически нельзя.
А как быть с этим.
При работающем советнике терминал не работает когда появляется это сообщение, пока не выберешь какое либо действие вручную, а если меня нет рядом с компьютером долгое время. все хана.
Вот содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\tester:
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> ..
30.10.2010 14:35 <DIR> logs
30.10.2010 14:35 <DIR> Agent-127.0.0.1-3000
30.10.2010 17:55 <DIR> Manager
30.10.2010 17:55 <DIR> Agent-0.0.0.0-2000
08.11.2010 11:13 454 MACD Sample.set
16.11.2010 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set
12.11.2010 04:20 422 is7n_trend.set
26.11.2010 01:36 <DIR> liveupdate
Ранее была попытка установить локальный агент в попытке борьбы с неработоспособностью тестера в одном из предыдущих билдов. Это реплика на ваш десятилетний опыт и категорический отказ отключить принудительный апдэйт. ;)
А как быть с этим.
При работающем советнике терминал не работает когда появляется это сообщение, пока не выберешь какое либо действие вручную, а если меня нет рядом с компьютером долгое время. все хана.
Это окно является информационным, немодальным и не блокирует графический интерфейс.
При его появлении можно управлять другими окнами программы, вызывать другие диалоги (например, торговлю) и тд.
Конечно же, это окно никак не блокирует работу экспертов или скриптов - они продолжают работать, используя любые функции терминала.