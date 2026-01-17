Ошибки, баги, вопросы - страница 3695

Anatoli Kazharski # :

Я тоже воспроизвёл этот баг с несколькими простыми индикаторами.

Код:

Alain Verleyen #:
Ошибка 539 исправлена в сборке 5495.
Отлично! Спасибо. 
 
У меня сегодня электричество отключили на некоторое время. После включения запустил терминалы - и они все и с беты 5488 и с последней релизной версии обновились до 5495. В результат последний советник над которым я последнее время работал в редакторе последней релизной версии просто исчез. Как так-то? Он же был уже неоднократно скомпилирован,я только изменения в него вносил.
 
Alexandr Saprykin #:
т.к. подобное тут уже было

lynxntech #:

т.к. подобное тут уже было

правильно понимаю, что в двух терминалах отложили перезагрузку для обновления и в это время свет, или "синий экран" может убить открытый в редакторе файл? 

Синего экрана не было. Перезагрузки отложенной для обновлений тоже не было. Сам в непонятках.Файлов открытых было много. Убило последний, которым пользовался сегодня.
 
Alexandr Saprykin #:
UPS'ы и бэкапы для важных вещей никто не отменял.
 
JRandomTrader #:
чтоб у вас в подъезде агент по страхованию поселился)))
 

Обнаружил ошибку в MetaEditor v5499 как то так получилось что пропала панель "Инструменты", и я никак не могу её вернуть назад, при выключении и повторном включении не появляется, перезапуск, перезагрузка не помогли. Возможно я перетащил её случайно или сжал так сильно.


 

Друзья подскажите пожалуйста, как при публикации кода сделать что бы описание было на нескольких языках ?

У некоторых авторов идет одна ссылка с изменением только языка. Просмотрел свои коды никак не понял как сделать описание на разных языках.


 
Alexey Valeev #:

Возможно я перетащил её случайно или сжал так сильно.

Попробуйте потащить мышкой от нижнего края вверх.
