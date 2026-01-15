Ошибки, баги, вопросы - страница 3694

Новый комментарий
 

MT5 запускается на ARM-ах? Вопрос возник, когда прочел про текущие реалии.

Отсюда

Товарищ, вы отстаёте. Весь амазон уже на армах, там если хочешь x86, надо теперь отдельно ковырять и искать и переплачивать чуть ли не x2. Сейчас всё вертится на Гравитонах 4.

Какой x86, смеетесь, что ли? Сейчас не 2020. Компания где я работаю (достаточно крупная, платит 2 М USD в месяц за амазон) процентов 90 инстансов перевела на АРМ за последние 2 года. Экономия огромная. Базы данных (PostgreSQL / MySQL/прочее по мелочам), Redis, Elastic/Opensearch, и тп, весь крупный софт, ну и все обычные compute-инстансы, ML и прочее - на Graviton. Xeon / Epyc сильно хуже по соотношению цена/производительность. Что по метрике "количество ядер/USD", что по метрике "объем ОЗУ/USD" - а на больших нагрузках память важнее всего, чем больше памяти тем больше кэши и прочее - ARM уделывает x86 подчистую. Да, по метрике "производительность одного ядра" немного проигрывает. Но в нагруженном софте нет задач, которым бы это было более принципиально, чем большее количество ядер/памяти (а если есть, так нужно исправлять/распараллеливать). А крупного софта, который бы не работал на ARM уже почти не осталось. Смена инстанса x86-> ARM в AWS дает 25% экономию по цене. Т.е. за 16/128 ГБ инстанс можно платить $0.508 вместо $0.635. Или накидать на 25% больше инстансов и буст производительности за те же деньги, смотря что важнее.

Написано так, что возникает мысль попробовать MT5 на ARM и посмотреть, что получится по стоимости.

Intel. Боль падения (2005—2025)
Intel. Боль падения (2005—2025)
  • 2025.12.31
  • Матвей Портнов
  • www.ixbt.com
В августе 2000 года рыночная стоимость Intel ненадолго достигла $509 миллиардов, что эквивалентно почти одному триллиону (далее — трлн) долларов США в нынешних ценах, а в декабре 2024 г. упала до 100 млрд долларов — ничтожной цены по сравнению с бывшим союзником Microsoft ($3,1 трлн) и соперником Apple ($3,6 трлн). Лидером в производстве чипов...
 
fxsaber # :

MT5 запускается на ARM-ах? Вопрос возник, когда прочел про текущие реалии.

Отсюда

Написано так, что возникает мысль попробовать MT5 на ARM и посмотреть, что получится по стоимости.

Несмотря на рост рыночной доли ARM, она по-прежнему значительно отстает от x86 на рынках настольных компьютеров и серверов.

https://www.heise.de/en/news/ARM-exceeds-10-percent-CPU-market-share-in-notebooks-and-servers-10386761.htm

If only large server processors, which are primarily intended for data centers, are taken into account, ARM is expected to have a share of 13.2 percent at the beginning of 2025. The remaining 86.8 percent of newly sold servers will be equipped with x86 CPUs from AMD (Epyc) and Intel (Xeon-SP).

 
Alain Verleyen #:

Несмотря на рост рыночной доли ARM, она по-прежнему значительно отстает от x86 на рынках настольных компьютеров и серверов.

Цена на единицу выполненной работы заметно выгоднее.

Предполагаю, что в качестве вычислительной машины для оптимизации советников в MT5-тестере может оказаться, что ARM-решения выгоднее, чем x86. Ну и для реальной торговли тоже.

From x86 to ARM: Slashing EC2 Costs Using AWS Graviton
From x86 to ARM: Slashing EC2 Costs Using AWS Graviton
  • Metin INAN
  • medium.com
From x86 to ARM: Slashing EC2 Costs Using AWS Graviton AWS EC2 is a workhorse for cloud workloads — but it can quickly become one of the biggest line items on your AWS bill. Whether you’re running high-throughput APIs, backend services, or containerized microservices, cost optimization is always a critical concern. One of the most effective...
 
fxsaber # :

Цена на единицу выполненной работы заметно выгоднее.

Предполагаю, что в качестве вычислительной машины для оптимизации советников в MT5-тестере может оказаться, что ARM-решения выгоднее, чем x86. Ну и для реальной торговли тоже.

Возможно. Но поскольку MT5 не компилируется нативно на ARM, я сомневаюсь, что он будет эффективнее, чем на x86/64.

Однако это стоит проверить, было бы интересно.

 

мт5  тестер

При двух сделках, одной покупке и одной продаже, в один тик, вторая стрелка появляется в списке объектов только на следующем тике. Для установки цвета приходится делать костыль и нужный цвет не сразу.

 
Alain Verleyen #:

Возможно. Но поскольку MT5 не компилируется нативно на ARM, я сомневаюсь, что он будет эффективнее, чем на x86/64.

Однако это стоит проверить, было бы интересно.

Нашел только это утверждение.

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Performance Issues with MT5 on New Surface Laptop 7 (ARM) vs. Surface Laptop 4 (x64)

Stanislav Korotky, 2024.10.07 15:56

It would be interesting if you publish properties dialog of the terminal (Compatibility tab) or system task manager with the column Architecture enabled, just to make sure that MT5 runs via x64 emulation on ARM, not natively. This may cost up to 50% of performance (in comparison to native ARM64 programs) and explains your bad experience. But it's anounced that in the next Windows 11 major update they speed up the emulation, so it will run at 90% speed of native ARM apps.

 
Здравствуйте, подскажите новичку пж, почему когда ставлю уровни в мт5 в пк они не отображаются в приложении на мобильном?
 
fxsaber #:

MT5 запускается на ARM-ах? Вопрос возник, когда прочел про текущие реалии.

Отсюда

Написано так, что возникает мысль попробовать MT5 на ARM и посмотреть, что получится по стоимости.

У меня на виртуальных Windows ARM машинах нормально MT5 работает.
 
Andrey Barinov #:
У меня на виртуальных Windows ARM машинах нормально MT5 работает.
Сравнить бы производительность в режиме оптимизации.
 
Trader2706 #:
почему когда ставлю уровни в мт5 в пк они не отображаются в приложении на мобильном?
Здравствуйте. Уровни Stop Loss и Take Profit, в частности, включаются в приложении в настройках графика. Тап на график и выбрать на круге вертикальные палочки, опция Настройки, а там увидите. Если речь о другом, то, возможно, стоило бы более конкретно.
1...3687368836893690369136923693369436953696
Новый комментарий