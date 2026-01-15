Ошибки, баги, вопросы - страница 3694
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MT5 запускается на ARM-ах? Вопрос возник, когда прочел про текущие реалии.
Отсюда
Товарищ, вы отстаёте. Весь амазон уже на армах, там если хочешь x86, надо теперь отдельно ковырять и искать и переплачивать чуть ли не x2. Сейчас всё вертится на Гравитонах 4.
Написано так, что возникает мысль попробовать MT5 на ARM и посмотреть, что получится по стоимости.
MT5 запускается на ARM-ах? Вопрос возник, когда прочел про текущие реалии.
Отсюда
Написано так, что возникает мысль попробовать MT5 на ARM и посмотреть, что получится по стоимости.
Несмотря на рост рыночной доли ARM, она по-прежнему значительно отстает от x86 на рынках настольных компьютеров и серверов.
https://www.heise.de/en/news/ARM-exceeds-10-percent-CPU-market-share-in-notebooks-and-servers-10386761.htm
If only large server processors, which are primarily intended for data centers, are taken into account, ARM is expected to have a share of 13.2 percent at the beginning of 2025. The remaining 86.8 percent of newly sold servers will be equipped with x86 CPUs from AMD (Epyc) and Intel (Xeon-SP).
Несмотря на рост рыночной доли ARM, она по-прежнему значительно отстает от x86 на рынках настольных компьютеров и серверов.
Цена на единицу выполненной работы заметно выгоднее.
Предполагаю, что в качестве вычислительной машины для оптимизации советников в MT5-тестере может оказаться, что ARM-решения выгоднее, чем x86. Ну и для реальной торговли тоже.
Цена на единицу выполненной работы заметно выгоднее.
Предполагаю, что в качестве вычислительной машины для оптимизации советников в MT5-тестере может оказаться, что ARM-решения выгоднее, чем x86. Ну и для реальной торговли тоже.
Возможно. Но поскольку MT5 не компилируется нативно на ARM, я сомневаюсь, что он будет эффективнее, чем на x86/64.
Однако это стоит проверить, было бы интересно.
мт5 тестер
При двух сделках, одной покупке и одной продаже, в один тик, вторая стрелка появляется в списке объектов только на следующем тике. Для установки цвета приходится делать костыль и нужный цвет не сразу.
Возможно. Но поскольку MT5 не компилируется нативно на ARM, я сомневаюсь, что он будет эффективнее, чем на x86/64.
Однако это стоит проверить, было бы интересно.
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Performance Issues with MT5 on New Surface Laptop 7 (ARM) vs. Surface Laptop 4 (x64)
Stanislav Korotky, 2024.10.07 15:56
It would be interesting if you publish properties dialog of the terminal (Compatibility tab) or system task manager with the column Architecture enabled, just to make sure that MT5 runs via x64 emulation on ARM, not natively. This may cost up to 50% of performance (in comparison to native ARM64 programs) and explains your bad experience. But it's anounced that in the next Windows 11 major update they speed up the emulation, so it will run at 90% speed of native ARM apps.
MT5 запускается на ARM-ах? Вопрос возник, когда прочел про текущие реалии.
Отсюда
Написано так, что возникает мысль попробовать MT5 на ARM и посмотреть, что получится по стоимости.
У меня на виртуальных Windows ARM машинах нормально MT5 работает.
почему когда ставлю уровни в мт5 в пк они не отображаются в приложении на мобильном?