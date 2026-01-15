Ошибки, баги, вопросы - страница 3678

Здравствуйте! А все ли у вас в порядке с vps серверами? При запуске vps сервера, сразу же останавливается и в журнал не выводит никаких критических ошибок. В чем может быть проблема? 
 
Sergei Gurov #:
Здравствуйте! А все ли у вас в порядке с vps серверами? При запуске vps сервера, сразу же останавливается и в журнал не выводит никаких критических ошибок. В чем может быть проблема? 
Попробуйте обновить терминал до 5431 и мигрировать из него.
 
Баг в истории терминала MT5 в режиме "Сделки". Кликаю правой кнопкой мыши в истории -> Выбрать период. Выбираю Сегодня, затем дату начала периода заменяю на нужную мне конкретную дату начала отслеживания. Нажимаю ОК, список фильтруется, всё хорошо, но ненадолго. Через некоторое время заданная дата сбрасывается на 01.01.1970 и её снова приходится выставлять. Это может произойти через 5 минут или через час. После перезагрузки терминала дата так же не сохраняется, идёт переключение в режим "Вся история".
  
enum enum_on_off
   {
    e_off =0,
    e_on =1
   };


//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
   {
    enum_on_off  A = e_on;
    DebugBreak(); //.  <--- Здесь остановился 
//---
    return(INIT_SUCCEEDED);
   }

В дебагере не определяется тип и постоянно пишется - unknown enum value 65720::


 
Sergey Likho #:
В дебагере не определяется тип и постоянно пишется - unknown enum value 65720::

В МТ4 все отображается как нужно 


 

 Build 5440. Разработчики, едва вы успели починить clrNONE, как снова его сломали. Линии рисуются белым, а надо прозрачным.

 Почините, пожалуйста!

 
x572intraday # :

 Build 5440 . Разработчики, едва вы успели починить  clrNONE, как снова его сломали. Линии рисуются белым, а надо прозрачным.

 Почините, пожалуйста!

Используйте последний официальный релиз 5430, а не бета-версию 5440 и новее, если не хотите, чтобы вас раздражали ошибки.
 

Это бэктест на кастомном символе, который был сгенерирован только одной функцией CustomTicksReplace.

Разве в таком случае возможно качество истории меньше 100%.


ЗЫ При таком количестве сделок tst-файл одиночного прохода занимает один гигабайт.

 

Настоятельная просьба обновить на актуальные все исходники КБ в переведенных версиях и в ЗИП-ах.

Только за сегодня два вопроса по этой теме: один и два. Потому что даже русскоязычные люди по какой-то причине скачивают старье с англоязычных страниц.


Буду отвечать на вопросы ошибок компиляции КБ-работ только ссылкой на это сообщение.

fxsaber #:
Настоятельная просьба обновить на актуальные все исходники КБ в переведенных версиях и в ЗИП-ах.

Подскажите, пожалуйста, в оригинальной публикации нет проблем с обновлением zip архива? Не обновляются только архивы в автоматически созданных клонах для других языков?

Мне всегда было интересно, какие именно там подводные камни.

