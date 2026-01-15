Ошибки, баги, вопросы - страница 3678
Здравствуйте! А все ли у вас в порядке с vps серверами? При запуске vps сервера, сразу же останавливается и в журнал не выводит никаких критических ошибок. В чем может быть проблема?
В дебагере не определяется тип и постоянно пишется - unknown enum value 65720::
В МТ4 все отображается как нужно
Build 5440. Разработчики, едва вы успели починить clrNONE, как снова его сломали. Линии рисуются белым, а надо прозрачным.
Почините, пожалуйста!
Это бэктест на кастомном символе, который был сгенерирован только одной функцией CustomTicksReplace.
Разве в таком случае возможно качество истории меньше 100%.
ЗЫ При таком количестве сделок tst-файл одиночного прохода занимает один гигабайт.
Настоятельная просьба обновить на актуальные все исходники КБ в переведенных версиях и в ЗИП-ах.
Только за сегодня два вопроса по этой теме: один и два. Потому что даже русскоязычные люди по какой-то причине скачивают старье с англоязычных страниц.
Буду отвечать на вопросы ошибок компиляции КБ-работ только ссылкой на это сообщение.
Подскажите, пожалуйста, в оригинальной публикации нет проблем с обновлением zip архива? Не обновляются только архивы в автоматически созданных клонах для других языков?
Мне всегда было интересно, какие именно там подводные камни.