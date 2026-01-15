Ошибки, баги, вопросы - страница 3690

Вот оно че, слона то я и не приметил!
 

Уже сто лет в обед, как пользовался индикатором, взятом с базы форума (здоровья и долголетия его автору), который добросовестно рисовал сетку цен на графике до:

Terminal MetaTrader 5 x64 build 5485 started for MetaQuotes Ltd.

Terminal Windows 11 build 26200, 12 x AMD Ryzen 5 5500U with Radeon, AVX2, 9 / 15 Gb memory, 175 / 475 Gb disk, UAC, GMT+7


Но он же тупо удаляется с графика после компиляции с билдов 5487 и крайнего 5488. Выдает в журнал строку:

Custom Indicator loading of Сетка (EURUSD,M5) from C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Indicators\Сетка.ex5 failed [539]


При компиляции же в редакторе всё ровно:

Сетка.mq5

code generated

0 errors, 0 warnings, 487 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'


Куда же стоит копать? Подскажите, пожалуйста.


P.S.  Спасибо автору Prival

https://www.mql5.com/ru/code/111

Файлы:
geritretar #:

...

Но он же тупо удаляется с графика после компиляции с билдов 5487 и крайнего 5488. Выдает в журнал строку:

Custom Indicator loading of Сетка (EURUSD,M5) from C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Indicators\Сетка.ex5 failed [539]

...

Я тоже воспроизвёл этот баг с несколькими простыми индикаторами. 

2025.12.19 17:43:44.975 loading of Test (EURUSD,M15) from D:\MetaQuotes\MetaTrader5\MQL5\Indicators\Custom\Test.ex5 failed [539]

Код:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 0
#property indicator_plots   0

input int inpTest = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnInit                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void) {
  return INIT_SUCCEEDED;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnCalculate                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated,
                const datetime &time[], const double &open[], const double &high[],
                const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[],
                const long &volume[], const int &spread[]) {
  
  return rates_total;
}
 
geritretar # :

Custom Indicator loading of Сетка ( EURUSD ,M5) from C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Indicators\Сетка.ex5 failed [539]

Anatoli Kazharski # :

Я тоже возпроизвёл этот баг с несколькими простыми индикаторами.

Код:

Подтверждено и доведено до сведения MQ.

Спасибо.

 

Ivan Butko, 2025.12.15 13:46

Сегодня было обновление. 

Ничего не изменилось, ошибка сталась - знаков на кнопках онлайн графика - нет, в тестере - есть.

Онлайн кнопки



В тестере:


После обновления значки появились онлайн 

 
У себя в профиле вижу заявку в "друзья", но список пользователей пуст.

 

Старый баг, просто ни кто не пользовался и не обнаружил.

CCheckGroup из standardlibrary позволяет размещать и расчитывать до 64 чекбоксов в элементе. Но отметить из кода можно только столько, сколько их видно. В коде ниже видно только 5.


Но создал я не 5, как в примере, а 64 чекбокса. Они появятся при прокрутке. Но отметить их можно только вручную, но не командой m_check_group.Check(i,(long)1<<i).
После того, как отметится последний видимый чекбокс, то появится ошибка о выходе за пределы массива видимых элементов, ведь его длина =5.

array out of range in 'CheckGroup.mqh' (222,17)

Немного измененный пример эксперта из документации https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/controls/ccheckgroup

Изменения выделены зеленым.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           ControlsCheckGroup.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CCheckGroup"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\CheckGroup.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| defines                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- indents and gaps
#define INDENT_LEFT                         (11)      // indent from left (with allowance for border width)
#define INDENT_TOP                          (11)      // indent from top (with allowance for border width)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // indent from right (with allowance for border width)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // indent from bottom (with allowance for border width)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // gap by X coordinate
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // gap by Y coordinate
//--- for buttons
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // size by X coordinate
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // size by Y coordinate
//--- for the indication area
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // size by Y coordinate
//--- for group controls
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // size by X coordinate
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // size by Y coordinate
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // size by Y coordinate
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // size by Y coordinate
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CControlsDialog                                            |
//| Usage: main dialog of the Controls application                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CCheckGroup       m_check_group;                   // CCheckGroup object
 
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- create
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- chart event handler
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
 
protected:
   //--- create dependent controls
   bool              CreateCheckGroup(void);
   //--- handlers of the dependent controls events
   void              OnChangeCheckGroup(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event Handling                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_check_group,OnChangeCheckGroup)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- create dependent controls
   if(!CreateCheckGroup())
      return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the "CheckGroup" element                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateCheckGroup(void)
  {
//--- coordinates
   int x1=INDENT_LEFT;
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (RADIO_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+GROUP_WIDTH;
   int y2=y1+CHECK_HEIGHT;
//--- create
   if(!m_check_group.Create(m_chart_id,m_name+"CheckGroup",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!Add(m_check_group))
      return(false);
//--- fill out with strings
   for(int i=0;i<64;i++)
      if(!m_check_group.AddItem("Item "+IntegerToString(i),(long)1<<i))
         return(false);
   //m_check_group.Check(0,1<<0);
   //m_check_group.Check(2,1<<2);
   for(int i=0;i<64;i++){m_check_group.Check(i,(long)1<<i);}

   Comment(__FUNCTION__+" : Value="+IntegerToString(m_check_group.Value()));
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event handler                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnChangeCheckGroup(void)
  {
   Comment(__FUNCTION__+" : Value="+IntegerToString(m_check_group.Value()));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create application dialog
   if(!ExtDialog.Create(ChartID(),"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- run application
   ExtDialog.Run();
//--- succeed
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   Comment("");
//--- destroy dialog
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // event ID  
                  const long& lparam,   // event parameter of the long type
                  const double& dparam, // event parameter of the double type
                  const string& sparam) // event parameter of the string type
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }

После поиска решения проблемы изменил функцию bool CCheckGroup::Check(const int idx,const long value) в MQL5\Include\Controls\CheckGroup.mqh таким образом:

bool CCheckGroup::Check(const int idx,const long value)
  {
//--- check
   if(idx>=m_values.Total())
      return(false);
//---
   bool res=(m_states.Update(idx,value) && Redraw());
   
//--- change value
   m_value |=value;
   /*if(res && idx<64)
     {
      if(m_rows[idx].Checked()) - тут 5 элементов
         Value(m_value|m_values.At(idx));
      else
         Value(m_value&(~m_values.At(idx)));
     }*/
//---
   return(res);
  }

После этого программа отметила все 64 чекбокса


Но были ошибки в расчете Value() - после 32 чекбокса Value начинался снова с 0. Эти значения видно в Comment при клике по любому чекбоксу.
Причина в  паре функций которые вместо long использовали int.  И массив m_states поменял на long

 //CArrayInt         m_states;              // array of states
 CArrayLong        m_states;              // array of states

...
 long              Check(const int idx) const;
 bool              Check(const int idx,const long value);

После этого и расчеты стали правильными.

Правильно работающий MQL5\Include\Controls\CheckGroup.mqh прикладываю.Компаратором увидите, где правки.

Просьба поменять, т.к. кажется свои версии при апдейтах переписываются, не хотелось бы потерять правильный код.

Коментарий для тех  кто будет использовать: Можно генерировать и больше 64 чекбоксов, но с 65 элемента Value начнется с 0, т.к. не хватает разрядности long 8 байт (64 бита). Я попробовал 100. Отрисовались, но в Value были ошибки.

Файлы:
CheckGroup.mqh  14 kb
 
Aleksei Kuznetsov #:
m_value |=value;
Обьясните, что делает эта строка ?  
 m_value |=value;
 
Vladimir Pastushak #:
Обьясните, что делает эта строка ? 
Справочник MQL5 / Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания
 
Почему последнее время у меня на форуме русскоязычном постоянно темы подсвечиваются якобы они непрочитанные, но когда я в них захожу, то там последние сооющения, допустим, недельной давности?
