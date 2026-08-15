Библиотеки: MT4Orders - страница 92
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b5430 произошла ошибка при компиляции библиотеки.
Обновите используемую библиотеку .
Очень-очень давно не пользовался либой, даже коды не сохранились. _LastError возвращает обобщённую ошибку. Конкретный код торгового сервера и описание (к примеру, для OrderSend) либа распечатывает в логе. Напомните, как получить этот код после ошибки.
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
Я получаю их:
Это баг самого MT5. Библиотека его обходит и информирует.
Есть ли штатный метод уменьшить количество отладочной информации в таких случаях?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19Если требуется не светить использование MT4Orders в своем продукте, можно либо резать соответствующие куски исходника библиотеки, либо поставить универсальную заглушку
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2025.11.27 18:23
Настоятельная просьба обновить на актуальные все исходники КБ в переведенных версиях и в ЗИП-ах.
Только за сегодня два вопроса по этой теме: один и два. Потому что даже русскоязычные люди по какой-то причине скачивают старье с англоязычных страниц.
Буду отвечать на вопросы ошибок компиляции КБ-работ только ссылкой на это сообщение.
Потому что не очевидно, что обновляются только русскоязычные исходники.
Во-первых, глобальный поиск в первую очередь выдает ссылку на английскую версию. Во-вторых, лично я предпочитаю все исходники брать в английском виде, чтобы не бодаться со всякими разными перекодировками локальных языков.Раз только одна версия поддерживается, почему не оставить в КБ только её или хотя бы сделать большими красными буквами редирект с неправильной версии?