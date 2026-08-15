Библиотеки: MT4Orders - страница 92

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hini #:

b5430 произошла ошибка при компиляции библиотеки.

Обновите используемую библиотеку.
TradesID
TradesID
  • 2021.03.29
  • www.mql5.com
Быстрая работа с POSITION_ID
 
fxsaber # :
Обновите используемую библиотеку .
Все решено. Это была моя ошибка.
 
Очень-очень давно не пользовался либой, даже коды не сохранились. _LastError возвращает обобщённую ошибку. Конкретный код торгового сервера и описание (к примеру, для OrderSend) либа распечатывает в логе. Напомните, как получить этот код после ошибки.
 
Edgar Akhmadeev #:
Очень-очень давно не пользовался либой, даже коды не сохранились. _LastError возвращает обобщённую ошибку. Конкретный код торгового сервера и описание (к примеру, для OrderSend) либа распечатывает в логе. Напомните, как получить этот код после ошибки. 
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
 
Я получаю их:
ошибки
 
Dadas #:
Я получаю их:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
 
fxsaber #:
Это баг самого MT5. Библиотека его обходит и информирует.
Есть ли штатный метод уменьшить количество отладочной информации в таких случаях?
 
Rorschach #:
Есть ли штатный метод уменьшить количество отладочной информации в таких случаях?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

Если требуется не светить использование MT4Orders в своем продукте, можно либо резать соответствующие куски исходника библиотеки, либо поставить универсальную заглушку 
// Через макросы обрубаем любые намеки о присутствии MT4Orders.
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#undef Print
#undef Alert
 
fxsaber #:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2025.11.27 18:23

Настоятельная просьба обновить на актуальные все исходники КБ в переведенных версиях и в ЗИП-ах.

Только за сегодня два вопроса по этой теме: один и два. Потому что даже русскоязычные люди по какой-то причине скачивают старье с англоязычных страниц.


Буду отвечать на вопросы ошибок компиляции КБ-работ только ссылкой на это сообщение.


Потому что не очевидно, что обновляются только русскоязычные исходники.

Во-первых, глобальный поиск в первую очередь выдает ссылку на английскую версию. Во-вторых, лично я предпочитаю все исходники брать в английском виде, чтобы не бодаться со всякими разными перекодировками локальных языков.

Раз только одна версия поддерживается, почему не оставить в КБ только её или хотя бы сделать большими красными буквами редирект с неправильной версии?
 
Stanislav Korotky #:
Раз только одна версия поддерживается, почему не оставить в КБ только её или хотя бы сделать большими красными буквами редирект с неправильной версии?
Автор ничего не может сделать с версиями на других языках.
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