Индикаторы

Сетка - индикатор для MetaTrader 5

Prival
Порядка 90% информации человек получает через зрение. Все познается в сравнении, и для этого нам необходимо иметь точку отсчета (печку от которой плясать), чтобы измерять и сравнивать, анализировать и думать.

Этот индикатор поможет вам мгновенно определить начало и конец дня (недели, месяца), увидеть максимальные и минимальные цены этих периодов (и более точно их определить), величину и направление движения за интересующий период, важные уровни (фигуры) где могут стоять крупные покупатели (продавцы), начало работы бирж, выход новостей и т.д.

Поработайте с этим индикатором, и думаю, вы также как и я, уже не сможете без него обходиться. В MQL5 многое удалось реализовать, что в МetaТrader 4 было невозможно https://www.mql5.com/ru/code/8684.

По умолчанию настроены следующие параметры:

input int Step=250;              // шаг сетки в пунктах по вертикали
input int Figure=1000;           // шаг фигуры
input int MaxBars=0;             // ограничение истории (0 - вся история)
Иногда, для некоторых инструментов, может понадобиться изменение этих параметров при запуске индикатора (фьючерсы, индексы...)
// цвет вертикальных линий
color new_hour=DimGray;       // новый час
color new_day =Blue;          // новый день
color new_week=DeepPink;      // новая неделя
color new_mon =Yellow;        // новый месяц

// цвет горизонтальных линий
color new_Hfigure=RoyalBlue;  // новая фигура
color new_Hline=DimGray;      // новая линия

изменяя эти переменные в коде программы вы можете настроить цветовую схему под себя.

Если вам понравилась эта сетка, и вы хотите её постоянно использовать, мои рекомендации:

1. Отключите стандартную сетку.

2. Ограничьте глубину истории Сервис->Настройки->:

Настройка количества баров в истории

3. Перезапустите терминал.

4. Откройте график и присоедините этот индикатор. У меня это выглядит вот так:

Индикатор Сетка

5. Выделите все созданные графические объекты и удалите их.

Объекты графика

6. Правый клик на графике Шаблоны->Сохранить шаблон… и сохраните под именем Default. tpl

Сохранение шаблона

В результате эта сетка будет наноситься автоматически при открытии и изменении любого графика. При этом в лог будет выводиться информация о времени потраченном на запуск сетки

2010.06.15 11:53:16         Setka (AUDUSD,M15)          Сбой или первый запуск Time= 1.4 sec for  50000  bars  ObjectsTotal= 12718  MaxBars= 0 

  1. Если хотите уменьшить время запуска и вам не нужна сетка на всей истории, то перед сохранением шаблона установите MaxBars=2000.
  2. На стоячем рынке или сбоях (вы их визуально увидите) нужно дать команду Refresh на чарте, чтобы индикатор пересчитался.

Хочу выразить искреннюю благодарность Renat за помощь в написании индикатора и демонстрации правильного программирования https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.

З.Ы. Желаю Вам комфортной работы на рынке…

