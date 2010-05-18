Ставь лайки и следи за новостями
Сетка - индикатор для MetaTrader 5
Порядка 90% информации человек получает через зрение. Все познается в сравнении, и для этого нам необходимо иметь точку отсчета (печку от которой плясать), чтобы измерять и сравнивать, анализировать и думать.
Этот индикатор поможет вам мгновенно определить начало и конец дня (недели, месяца), увидеть максимальные и минимальные цены этих периодов (и более точно их определить), величину и направление движения за интересующий период, важные уровни (фигуры) где могут стоять крупные покупатели (продавцы), начало работы бирж, выход новостей и т.д.
Поработайте с этим индикатором, и думаю, вы также как и я, уже не сможете без него обходиться. В MQL5 многое удалось реализовать, что в МetaТrader 4 было невозможно https://www.mql5.com/ru/code/8684.
По умолчанию настроены следующие параметры:
input int Step=250; // шаг сетки в пунктах по вертикали input int Figure=1000; // шаг фигуры input int MaxBars=0; // ограничение истории (0 - вся история)Иногда, для некоторых инструментов, может понадобиться изменение этих параметров при запуске индикатора (фьючерсы, индексы...)
// цвет вертикальных линий color new_hour=DimGray; // новый час color new_day =Blue; // новый день color new_week=DeepPink; // новая неделя color new_mon =Yellow; // новый месяц // цвет горизонтальных линий color new_Hfigure=RoyalBlue; // новая фигура color new_Hline=DimGray; // новая линия
изменяя эти переменные в коде программы вы можете настроить цветовую схему под себя.
Если вам понравилась эта сетка, и вы хотите её постоянно использовать, мои рекомендации:
1. Отключите стандартную сетку.
2. Ограничьте глубину истории Сервис->Настройки->:
3. Перезапустите терминал.
4. Откройте график и присоедините этот индикатор. У меня это выглядит вот так:
5. Выделите все созданные графические объекты и удалите их.
6. Правый клик на графике Шаблоны->Сохранить шаблон… и сохраните под именем Default. tpl
В результате эта сетка будет наноситься автоматически при открытии и изменении любого графика. При этом в лог будет выводиться информация о времени потраченном на запуск сетки
2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Сбой или первый запуск Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0
- Если хотите уменьшить время запуска и вам не нужна сетка на всей истории, то перед сохранением шаблона установите MaxBars=2000.
- На стоячем рынке или сбоях (вы их визуально увидите) нужно дать команду Refresh на чарте, чтобы индикатор пересчитался.
Хочу выразить искреннюю благодарность Renat за помощь в написании индикатора и демонстрации правильного программирования https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.
З.Ы. Желаю Вам комфортной работы на рынке…
