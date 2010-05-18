Порядка 90% информации человек получает через зрение. Все познается в сравнении, и для этого нам необходимо иметь точку отсчета (печку от которой плясать), чтобы измерять и сравнивать, анализировать и думать.

Этот индикатор поможет вам мгновенно определить начало и конец дня (недели, месяца), увидеть максимальные и минимальные цены этих периодов (и более точно их определить), величину и направление движения за интересующий период, важные уровни (фигуры) где могут стоять крупные покупатели (продавцы), начало работы бирж, выход новостей и т.д.

Поработайте с этим индикатором, и думаю, вы также как и я, уже не сможете без него обходиться. В MQL5 многое удалось реализовать, что в МetaТrader 4 было невозможно https://www.mql5.com/ru/code/8684.

По умолчанию настроены следующие параметры:

input int Step= 250 ; input int Figure= 1000 ; input int MaxBars= 0 ;

color new_hour= DimGray ; color new_day = Blue ; color new_week= DeepPink ; color new_mon = Yellow ; color new_Hfigure= RoyalBlue ; color new_Hline= DimGray ;

Иногда, для некоторых инструментов, может понадобиться изменение этих параметров при запуске индикатора (фьючерсы, индексы...)

изменяя эти переменные в коде программы вы можете настроить цветовую схему под себя.

Если вам понравилась эта сетка, и вы хотите её постоянно использовать, мои рекомендации:

1. Отключите стандартную сетку.

2. Ограничьте глубину истории Сервис->Настройки->:

3. Перезапустите терминал.

4. Откройте график и присоедините этот индикатор. У меня это выглядит вот так:





5. Выделите все созданные графические объекты и удалите их.

6. Правый клик на графике Шаблоны->Сохранить шаблон… и сохраните под именем Default. tpl

В результате эта сетка будет наноситься автоматически при открытии и изменении любого графика. При этом в лог будет выводиться информация о времени потраченном на запуск сетки

2010.06.15 11:53:16 Setka (AUDUSD,M15) Сбой или первый запуск Time= 1.4 sec for 50000 bars ObjectsTotal= 12718 MaxBars= 0

Если хотите уменьшить время запуска и вам не нужна сетка на всей истории, то перед сохранением шаблона установите MaxBars =2000. На стоячем рынке или сбоях (вы их визуально увидите) нужно дать команду Refresh на чарте, чтобы индикатор пересчитался.

Хочу выразить искреннюю благодарность Renat за помощь в написании индикатора и демонстрации правильного программирования https://www.mql5.com/ru/forum/1165/page3.

З.Ы. Желаю Вам комфортной работы на рынке…