Ошибки, баги, вопросы - страница 3686

Новый комментарий
 
Andrei Sokolov #:
Считаю что лучшим вариантом было бы чтоб предупреждения были, но чтоб была возможность их отключать, как это реализовано в VS.
Чтоб те, кому, в редких ситуациях, это нужно, могли отключать предупреждения. А так это довольно плохое решение.
 
Столкнулся с тем что при запуске редактора из терминала версии 5430 редактор намертво зависает и как мне кажется многовато в этот момент потребляет мощности процессора
 
Alexandr Saprykin #:
Столкнулся с тем что при запуске редактора из терминала версии 5430 редактор намертво зависает и как мне кажется многовато в этот момент потребляет мощности процессора
Обновил терминал до 5470, при открытии редактор также зависает намертво. Соседние терминал с редактором этой же версии установлены на соседний жестий диск - работают адекватно без зависаний.
 
Alexandr Saprykin #:
Обновил терминал до 5470, при открытии редактор также зависает намертво. Соседние терминал с редактором этой же версии установлены на соседний жестий диск - работают адекватно без зависаний.
  1. Диск на ошибки проверьте,
  2. Проверьте целостность МП.

У меня такое было, когда подгорел южный мост, и диски стали периодически пропадать в системе. При запуске всё висло. 

Просто предположение из своего опыта (у меня до сих пор так, просто вынужденно отключил все диски, кроме системного, где тоже есть терминал с редактором)

 
Artyom Trishkin #:
  • Диск на ошибки проверьте,
  • Проверьте целостность МП.

    • Диски не пропадают. Другие приложения, в том числе сам мт5 с этого же диска - работают нормально. Проблема только с редактором.

    Ошибок на жестком диске нет.

     
    Alexandr Saprykin #:

    Диски не пропадают. Другие приложения, в том числе сам мт5 с этого же диска - работают нормально. Проблема только с редактором.

    Ошибок на жестком диске нет.

    Попробуйте скопировать всю папку терминала в иное место. Будут ли ошибки доступа? У меня тоже диск якобы без ошибок, но некоторые папки не дают доступа к себе. И всё это из-за южного моста на материке. 
     
    Alexandr Saprykin #:
    Столкнулся с тем что при запуске редактора из терминала версии 5430 редактор намертво зависает и как мне кажется многовато в этот момент потребляет мощности процессора
    Могу сказать, что при первом запуске редактор, похоже, выполняет компиляцию всех найденных в рабочей папке советников, индикаторов. Или если в рабочую папку загружается все коды при подключении хранилища. Это как раз может визуально проявляться в виде такого глухого зависания. Но при следующих запусках таких зависаний уже не наблюдалось.
     
    После обновления терминала на build 5474 перестали правильно выгружаться котировки по Ctrl+U:

    <DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <TICKVOL> <VOL> <SPREAD>
    4294967295.2025.11 03:00:02 0.00000 0.65415 0.65424 0.65402 4604066558361824857 5 0
    4294967295.2025.11 03:00:03 0.00000 0.65421 0.65439 0.65421 4604068539945660900 14 0
    4294967295.2025.11 03:00:04 0.00000 0.65420 0.65420 0.65420 4604067729297727973 1 0
    4294967295.2025.11 03:00:05 0.00000 0.65420 0.65431 0.65420 4604068720089645994 4
     
    После обновления терминала на build 5474 исчезли знаки на кнопках



    До обновления были
     

    Что-то поломали в билдах 5474, 5477.
    Прозрачный канвас перестал быть прозрачным и закрывает собой чарт. Причем канвас всегда черный вне зависимости он цветовой схемы чарта. 



    и такое ощущение, что нет доступа к данным чарта, т.е. не работают функции Copy. Если чарт отключить программно, тогда функции Copy работают.



    1...367936803681368236833684368536863687368836893690369136923693...3696
    Новый комментарий