Ошибки, баги, вопросы - страница 3686
Считаю что лучшим вариантом было бы чтоб предупреждения были, но чтоб была возможность их отключать, как это реализовано в VS.
Столкнулся с тем что при запуске редактора из терминала версии 5430 редактор намертво зависает и как мне кажется многовато в этот момент потребляет мощности процессора
Обновил терминал до 5470, при открытии редактор также зависает намертво. Соседние терминал с редактором этой же версии установлены на соседний жестий диск - работают адекватно без зависаний.
У меня такое было, когда подгорел южный мост, и диски стали периодически пропадать в системе. При запуске всё висло.
Просто предположение из своего опыта (у меня до сих пор так, просто вынужденно отключил все диски, кроме системного, где тоже есть терминал с редактором)
Диски не пропадают. Другие приложения, в том числе сам мт5 с этого же диска - работают нормально. Проблема только с редактором.
Ошибок на жестком диске нет.
Столкнулся с тем что при запуске редактора из терминала версии 5430 редактор намертво зависает и как мне кажется многовато в этот момент потребляет мощности процессора
До обновления были
Что-то поломали в билдах 5474, 5477.
Прозрачный канвас перестал быть прозрачным и закрывает собой чарт. Причем канвас всегда черный вне зависимости он цветовой схемы чарта.
и такое ощущение, что нет доступа к данным чарта, т.е. не работают функции Copy. Если чарт отключить программно, тогда функции Copy работают.