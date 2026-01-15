Ошибки, баги, вопросы - страница 3688
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Папка копируется и вырезается без проблем. Диск на наличие ошибок проверил - нет ошибок.
вырезал все советники и индикаторы которые были в висящем редакторе и переместил в другую папку. Теперь редактор открывается пустой - и всё равно виснет намертво. Обновил терминал и редактор до последней релизной версии, а затем и до последней беты - никаких изменений - также висит.
проверьте настройки Win фаервола - может вы невзначай ткнули "блокировать сетевые запросы от редактора".
проверьте настройки Win фаервола
Работает:
проверил - там всё ровно
тогда обновите MicrosoftEdge WebView - в редакторе и терминале больше половины всего это WebView (ну да, браузер со всеми его багами хаками и глюками)
https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2
тогда обновите MicrosoftEdge WebView - в редакторе и терминале больше половины всего это WebView (ну да, браузер со всеми его багами хаками и глюками)
https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2
Да, что-то поломали в графической составляющей. Поле ввода, к примеру, не реагирует на установку цвета
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
'REASON_REMOVE' - case value already used
5480
'REASON_REMOVE' - case value already used
REASON_REMOVE: 1
INIT_FAILED: 1
Не могу подключить в личный кабинет свой счет для мониторинга. Пишет неверные данные. Брокер NPBFX но как в терминале МТ4 не могу выбрать такое же имя в личном кабинете. Его просто нет. Предлагает другой сервер система автоматически, но с теми данными не подключается