Ошибки, баги, вопросы - страница 3688

Новый комментарий
 
Alexandr Saprykin #:

Папка копируется и вырезается без проблем. Диск на наличие ошибок проверил - нет ошибок.

вырезал все советники и индикаторы которые были в висящем редакторе и переместил в другую папку. Теперь редактор открывается пустой - и всё равно виснет намертво. Обновил терминал и редактор до последней релизной версии, а затем и до последней беты - никаких изменений - также висит.

проверьте настройки Win фаервола - может вы невзначай ткнули "блокировать сетевые запросы от редактора". 

 
Maxim Kuznetsov #:
проверьте настройки Win фаервола
проверил - там всё ровно
 
Artyom Trishkin #:



Работает:


У меня не работает 
 
Alexandr Saprykin #:
проверил - там всё ровно

тогда обновите MicrosoftEdge WebView - в редакторе и терминале больше половины всего это WebView (ну да, браузер со всеми его багами хаками и глюками)

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы".
 
Maxim Kuznetsov #:

тогда обновите MicrosoftEdge WebView - в редакторе и терминале больше половины всего это WebView (ну да, браузер со всеми его багами хаками и глюками)

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2

уже стоит последняя версия
 

Да, что-то поломали в графической составляющей. Поле ввода, к примеру, не реагирует на установку цвета

  ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

  
string GetDeinitReasonText(int reason)
{
   switch(reason)
   {
      case REASON_ACCOUNT:
         return "Счет был изменен";
      case REASON_CHARTCHANGE:
         return "Параметры графика были изменены";
      case REASON_CHARTCLOSE:
         return "График был закрыт";
      case REASON_PARAMETERS:
         return "Входные параметры были изменены";
      case REASON_RECOMPILE:
         return "Программа была перекомпилирована";
      case REASON_REMOVE:
         return "Программа была удалена с графика";
      case REASON_TEMPLATE:
         return "Шаблон был применен";
      case INIT_FAILED:
         return "Инициализация не удалась";
      default:
         return "Неизвестная причина: " + IntegerToString(reason);
   }
}

'REASON_REMOVE' - case value already used


5480

 
Dmitriy Skub #:

'REASON_REMOVE' - case value already used 

   Print("REASON_REMOVE: ", REASON_REMOVE);
   Print("INIT_FAILED: ", INIT_FAILED);

REASON_REMOVE: 1

INIT_FAILED: 1


 
Sergei Danilevskii #:
Не могу подключить в личный кабинет свой счет для мониторинга. Пишет неверные данные. Брокер NPBFX но как в терминале МТ4 не могу выбрать такое же имя в личном кабинете. Его просто нет. Предлагает другой сервер система автоматически, но с теми данными не подключается
Может кто-то помочь? В службу поддержки не могу создать обращение. Кнопка обращения нажимается, долго крутит и никуда не переходит
1...3681368236833684368536863687368836893690369136923693369436953696
Новый комментарий