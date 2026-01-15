Ошибки, баги, вопросы - страница 3683
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как это выяснить?
Сохранить CopyTicks-тики в Терминале и SymbolInfoTick-тики в Тестере. Затем оба файла сравнить. Должны быть идентичны.
Как это выяснить?
Сейчас видно, что разница кардинальная.
Собственно бизнес. На серверный плагин похоже, а значит такие условия со стороны бизнеса. Думаю что это нормально. Попробуйте в терминалах разных форекс-диллеров.
Вопрос к разработчикам:
@Renat Fatkhullin
Два графика: один с реальной торговли, второй - тестер "Каждый тик по реальным тикам"
Настройки соответственно одинаковые
Таймфрейм М1, XAUUSD
График онлайн
--
График с тестера
--
Как видно, кардинально разные результаты.
Пробовал удалить историю тиков, но ничего не поменялось.
Прошлых билдов нет, чтобы сравнить результаты.
ПРОШУ дать разъяснение по тестеру, потому что сейчас тестер не соответствует действительности, и результаты оптимизации нельзя ставить на торговлю.
Спасибо!
... кардинально разные результаты
Одна из возможных причин может быть ещё в том, что в тестере советник всегда начинает работать ровно в 00:00 даты начала тестирования (или в ближайшее время начала торговой сессии, если день - выходной, или если открытие после перерыва происходило в другое время). В терминале же мы, наверное, очень редко запускаем советник именно в этот момент времени. Поэтому если торговая стратегия хоть каким-то образом зависит от времени начала работы, то это может вызвать подобное расхождение результатов. Присутствует ли в вашем советнике такая зависимость можно достаточно просто проверить экспериментально: запускаете советник в тестере с несколькими разными датами начала и одинаковым временем окончания теста. Затем сравниваете по отчётам сделки, относящиеся к промежутку времени, в который советник уже работал во всех запусках. Если на этом общем временном интервале сделки были одинаковы, то зависимости нет, а если есть отличия, то зависимость присутствует.
Одна из возможных причин может быть ещё в том, что в тестере советник всегда начинает работать ровно в 00:00 даты начала тестирования (или в ближайшее время начала торговой сессии, если день - выходной, или если открытие после перерыва происходило в другое время). В терминале же мы, наверное, очень редко запускаем советник именно в этот момент времени. Поэтому если торговая стратегия хоть каким-то образом зависит от времени начала работы, то это может вызвать подобное расхождение результатов. Присутствует ли в вашем советнике такая зависимость можно достаточно просто проверить экспериментально: запускаете советник в тестере с несколькими разными датами начала и одинаковым временем окончания теста. Затем сравниваете по отчётам сделки, относящиеся к промежутку времени, в который советник уже работал во всех запусках. Если на этом общем временном интервале сделки были одинаковы, то зависимости нет, а если есть отличия, то зависимость присутствует.
Я приложил изображение, там с датой начала не связано. Разница в середине дня. Ошибок в журнале нет.
По картинкам очень тяжело увидеть, что в начале дня есть совпадения, а расхождения появляются только потом. Без увеличения, когда картинки видны вместе, они слишком малы, чтобы их подробно рассмотреть, а при увеличении одновременно видна только одна, и сравнить их между собой очень трудно.
Если так, то тогда причина, вероятно, другая. Например, что-то из того, что вам уже писали выше.
По картинкам очень тяжело увидеть, что в начале дня есть совпадения, а расхождения появляются только потом. Без увеличения, когда картинки видны вместе, они слишком малы, чтобы их подробно рассмотреть, а при увеличении одновременно видна только одна, и сравнить их между собой очень трудно.
Если так, то тогда причина, вероятно, другая. Например, что-то из того, что вам уже писали выше.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vitaly Muzichenko, 2025.12.05 18:59
Но результаты совершенно разные
--
Ещё изображение, начало торгов с 1:30
--
Тесты с разной задержкой
--
Видна разница.
Как понимаю, сабер прав - тиковый алгоритм в тестере проверить нельзя.
После обновления на v5 build 5452 2 dec 2025 советники отображающие комментарии на графике стали очень сильно тормозить, выражается это в том что сам график сильно подвисает при его масштабировании скроллинге и т.п. Когда отключаешь комментарии сразу нормально всё работает.
PS: Тормозить начинает только когда в комментарии есть перенос текста на новую линию.
Где сервер MQL4 ?
Что делать с данной проблемой?
разработчикам терминала стоит обратить внимание: когда комментарий длинный/многострочный, хотя и не меняется, чарт всё равно тормозит. Было-бы простительно-понятно если комментарий шлёпается часто-часто.
То есть само наличие комментария пипец как сильно просаживает рендеринг чарта.