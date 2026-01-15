Ошибки, баги, вопросы - страница 3684

Maxim Kuznetsov #:
То есть само наличие комментария пипец как сильно просаживает рендеринг чарта
имеет смысл выводить комментарий в отдельном надслое над графиком (на любом граф движке) и сразу добавить возможность стилизации (начертание, цвет, толщину) шрифта комментария и будет красота ;)
 
Nikolay Kuznetsov #:
имеет смысл выводить комментарий в отдельном надслое над графиком (на любом граф движке) и сразу добавить возможность стилизации (начертание, цвет, толщину) шрифта комментария и будет красота ;)
Какая ещё "красота"?
Тут без красоты не могут с выводом текста справиться.
 

как временную затыку, можно вообще все коменты подавить - полёт нормальный

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   NoComments.mq5 |
//|                                                  Maxim Kuznetsov |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property service
#property copyright "Maxim Kuznetsov"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

void OnStart()
{
   while(!IsStopped()) {
      for(long chart=ChartFirst();chart!=-1;chart=ChartNext(chart)) {
         string comment=ChartGetString(chart,CHART_COMMENT);
         if (comment!=NULL && comment!="") {
            ChartSetString(chart,CHART_COMMENT,"");
            ChartRedraw(chart);
         }
      }
      Sleep(100);
      if (IsStopped()) break;
   }
}

это сервис - соответственно покласть в сервисы, потом добавить сервис, запустить сервис

 

В новой версии терминала МТ5 перестала работать установка шрифтов для объекта оператором

 ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

У меня не устанавливает шрифты : Ariel, Wingdings, Webdings


Оператор может установить шрифт Consolas, но этого мало

 
Тестировал стратегию на демо-счете от метаквотес. Терминал обновился с билда 5430 до 5452 и вся история сделок стерлась. На счете теперь первоначальная сумма демо счета и ноль сделок в истории. Что-то новенькое и печальное, такая хорошая история была.
 
Alexandr Saprykin #:
Тестировал стратегию на демо-счете от метаквотес. Терминал обновился с билда 5430 до 5452 и вся история сделок стерлась. На счете теперь первоначальная сумма демо счета и ноль сделок в истории. Что-то новенькое и печальное, такая хорошая история была.
Это же замечательно! У Вас теперь есть повод задуматься, что добавить в эксперта что бы при подобных случаях история сохранялась.
 
Vladimir Pastushak #:
что добавить в эксперта
а это был всего лишь индикатор с открытием сделок в ручную по его сигналу)
 
Добрый день ! На графике не отображает сразу объект линия с стрелочкой . Нет ничего , пусто , . Нужно возиться чтобы показал . 
 
Аргентум #:
Добрый день ! На графике не отображает сразу объект линия с стрелочкой . Нет ничего , пусто , . Нужно возиться чтобы показал . 



Работает:


 
Приветствую. MQL5 не предупреждает о повторном объявлении переменных. Mql4 предупреждает. Пример:
       
   for(int i  = 10; i > 0; i --)
   {
    for(int i = 5; i > 0; i --)
    {
   
    }
   }


