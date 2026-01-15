Ошибки, баги, вопросы - страница 3684
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть само наличие комментария пипец как сильно просаживает рендеринг чарта.
имеет смысл выводить комментарий в отдельном надслое над графиком (на любом граф движке) и сразу добавить возможность стилизации (начертание, цвет, толщину) шрифта комментария и будет красота ;)
как временную затыку, можно вообще все коменты подавить - полёт нормальный
это сервис - соответственно покласть в сервисы, потом добавить сервис, запустить сервис
В новой версии терминала МТ5 перестала работать установка шрифтов для объекта оператором
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
У меня не устанавливает шрифты : Ariel, Wingdings, Webdings
Оператор может установить шрифт Consolas, но этого мало
Тестировал стратегию на демо-счете от метаквотес. Терминал обновился с билда 5430 до 5452 и вся история сделок стерлась. На счете теперь первоначальная сумма демо счета и ноль сделок в истории. Что-то новенькое и печальное, такая хорошая история была.
что добавить в эксперта
Добрый день ! На графике не отображает сразу объект линия с стрелочкой . Нет ничего , пусто , . Нужно возиться чтобы показал .
Работает: