Ошибки, баги, вопросы - страница 1842
При наборе поста нажимаю на кнопку SRC, чтобы вставить исходник. Иногда забываю нажать на соответствующую кнопку"Вставить" и делаю выделение, как в посте выше. После чего исходник пропадает.
Прошу в SRC-режиме сделать неактивными все кнопки изменения стиля.
fxsaber:
Metaeditor не дает подсказки после точки
Renat Fatkhullin, 2017.04.04 17:19
Оказалось, была внесена ошибка с интеллисенсом.
При наборе 100 ошибок он отключается и начинает нормально работать после перезапуска редактора.
Это уже исправили, будет доступно в ближайшей бете.
Надеюсь, и такой случай не забыли исправить.
У вас же локальная Tick ?
Да.
Если глобально её записать, то интеллиенс заработает?
Да.
fxsaber, 2017.02.06 19:32
Одна строчка - одна позиция за месяцы активной торговли. Т.е. для неттинга инфа по позициям - почти ни о чем.
Что этот режим полезного делает?
Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически перемещаются в архив.