При наборе поста нажимаю на кнопку SRC, чтобы вставить исходник. Иногда забываю нажать на соответствующую кнопку"Вставить" и делаю выделение, как в посте выше. После чего исходник пропадает.


Прошу в SRC-режиме сделать неактивными все кнопки изменения стиля.

 

fxsaber:
Metaeditor не дает подсказки после точки

MqlTick Tick;

Tick.

Отображение панели на экране МТ4

Renat Fatkhullin, 2017.04.04 17:19

Оказалось, была внесена ошибка с интеллисенсом.

При наборе 100 ошибок он отключается и начинает нормально работать после перезапуска редактора.

Это уже исправили, будет доступно в ближайшей бете.

Надеюсь, и такой случай не забыли исправить.

У вас же локальная Tick ?

 
Artyom Trishkin:

У вас же локальная Tick ?

Да.
 
fxsaber:
Да.
Если глобально её записать, то интеллиенс заработает?
 
Artyom Trishkin:
Если глобально её записать, то интеллиенс заработает?
Да.
 
fxsaber:
Да.
Ну тогда бум надеяться что уже исправлено - дождаться беты остаётся.
 
Metaquotes-Demo. В Обзоре рынка столбец Время без миллисекунд.
 
В профиле написано, что есть один Сигнал. Но при нажатии пусто.
 

Как правильно определить данные конкретной позиции на истории?

fxsaber, 2017.02.06 19:32

Одна строчка - одна позиция за месяцы активной торговли. Т.е. для неттинга инфа по позициям - почти ни о чем.

Что этот режим полезного делает?


 

Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически перемещаются в архив.

  • Во-первых, они создают трудности подписчикам при копировании (невозможность соблюдения мани-менеджмента).
  • Во-вторых, это неоправданная нагрузка на сервис Сигналы - большой объем передаваемой пользователю информации.
Архив пуст. Помещаются в "Отключенные".
