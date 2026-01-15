Ошибки, баги, вопросы - страница 1832
в мт5?
да как бы да,
я давно в мт5 не пользуюсь extern
Ок. Тогда каким способом я из торговой панельки менял значения во входных параметрах не открывая их? Ведь если они отображаются, значит они input их нельзя менять.
без понятия если честно,
но то что extern не показываются в входных параметрах - так было уже давно ? можно сказат ьс начала терминала мт5
Ну значит пора, видимо в СД, т.к. у меня есть скомпиленная на версии ранее 1550 и там через панель меняются переменные типа extern и отображаются во входных параметрах.
Может быть их ввели потом, а потом опять убрали? с 2012 года я понял что extern заменены на input и собственно все поменял на input
Здравствуйте Имею 2 терминала мт5 Альпари и мт5 брокер Открытие. \
В открытие Запущено 12 инструментов +установлены индикаторы. нагрузка на процессор 5-10%
В Альпари открыто 3 окна теже индикаторы процессор грузит 25-30% и комп жутко тупит
я бы хотел открыть больше инструментов но этот глюк с нагрузкой мне не позволяет это делать.
При свернутом окне нагрузка на ЦП 8-9%
Я так понимаю это глюк с отрисовкой графиков? Но тогда почему у Брокера Открытия нету таких проблем?
это писание для данных такого типа было изначально, почему они у вас работали как входные параметры не понятно.
Extern переменные
Ключевое слово extern используется, чтобы объявить идентификаторы переменных как идентификаторы статического класса памяти с глобальным временем жизни. Такие переменные существуют с момента начала выполнения программы и для них память выделяется и инициализируется сразу после начала выполнения программы.
Можно создавать программы, которые состоят из нескольких исходных файлов, для этого используется директива препроцессору #include. Переменные, объявленные как extern с одним и тем же типом и идентификатором, могут существовать в разных исходных файлах одного проекта.
При компиляции всего проекта все extern-переменные с одним и тем же типом и идентификатором ассоциируются с одним участком памяти пула глобальных переменных. Extern-переменные полезны для раздельной компиляции исходных файлов. Extern-переменные можно инициализировать, но только однократно – недопустимо существование нескольких инициализированных extern-переменных одного и того же типа и с одним и тем же идентификатором.
Что это?
Не замечал раньше 1554 request-состояний
Интересно, что еще до placed-состояния данные маржи полностью доступны.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.03.14 08:38
Он выставляет отложенник и модифицирует его, задавая новое поле Request.comment.
Лог выполнения скрипта
Терминал показывает
Теперь руками удаляем отложенник, получая соответствующие записи в журнале
2017.03.14 11:35:01.198 Trades '10127': cancel order #61938 buy limit 1.00 EURUSD at 1.06314 2017.03.14 11:35:01.330 Trades '10127': accepted cancel order #61938 buy limit 1.00 EURUSD at 1.06314 2017.03.14 11:35:01.333 Trades '10127': cancel order #61938 buy limit 1.00 EURUSD at 1.06314 placed for execution 2017.03.14 11:35:01.465 Trades '10127': cancel #61938 buy limit 1.00 EURUSD at 1.06314 done in 268.415 ms (NewComment)
Терминал показывает
Т.е. комментарий отложенника изменился на самом деле. Но терминал мог это показать только в логах и в истории - БАГ!