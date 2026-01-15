Ошибки, баги, вопросы - страница 3676
Можно ли добавить в личный раздел "Платежи" информацию?
Что бы понимать примерно сумму заблокированных средств.
Интересно, один я пользуюсь демо-терминалом местным? Или это только у меня:
Если не понятно из картинки - зачем-то сдвинули на час время баров. При этом, шкалу оставили прежней. В результате - сутки короче на час и время сдвинуто.
Во всех сутках 23 часа? Наверное, только в начале понедельника, и в конце пятницы.
Переход на зимнее время. Сдвижка на час.
Еще зависит от брокера. Некоторые, начинают котировки в 23:00 в воскресенье. Другие, начинают котировки в 0:00 в понедельник, а первый час котировок/тиков списывают гепом.
Подскажите пожалуйста почему в тестере советник работает исправно выставляет ордера а в терминале на реале нет все настройки и параметры совпадают на все 100% советник полностью без ошибок
Точнее пользователи форума могут сказать (и посоветовать) - если представите дополнительные тех данные (и код советника - по желанию).
Можно ли добавить в личный раздел "Платежи" информацию?
Что бы понимать примерно сумму заблокированных средств.
вроде бы, имеется таковая
Bild 5396: С графиками что то не то... посмотрите как отображаются фракталы!
и... Окно котировок (F10) - не сохраняются настройки окна!
Исправьте пожалуйста!
Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49
Никак не могу сообразить, затык какой то...