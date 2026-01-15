Ошибки, баги, вопросы - страница 3676

Можно ли добавить в личный раздел "Платежи" информацию?


Что бы понимать примерно сумму заблокированных средств. 

 
Dmitriy Skub #:

Интересно, один я пользуюсь демо-терминалом местным? Или это только у меня:

Если не понятно из картинки - зачем-то сдвинули на час время баров. При этом, шкалу оставили прежней. В результате - сутки короче на час и время сдвинуто.

Во всех сутках 23 часа? Наверное, только в начале понедельника, и в конце пятницы.

Переход на зимнее время. Сдвижка на час.

Еще зависит от брокера. Некоторые, начинают котировки в 23:00 в воскресенье. Другие, начинают котировки в 0:00 в понедельник, а первый час котировок/тиков списывают гепом.

 
Подскажите пожалуйста почему в тестере советник работает исправно выставляет ордера а в терминале на  реале нет все настройки и параметры совпадают на все 100% советник полностью без ошибок 
 
Причин может быть много - от режима тестирования советника в тестере на МТ5 до самого кода советника.
Точнее пользователи форума могут сказать (и посоветовать) - если представите дополнительные тех данные (и код советника - по желанию).
 
Здесь могут быть ответы


 
вроде бы, имеется таковая


 

Bild 5396: С графиками что то не то... посмотрите как отображаются фракталы!

и... Окно котировок (F10) - не сохраняются настройки окна!

Исправьте пожалуйста!

привествую,подскажите как подключить байбит
 
прівет. не нахожу кнопку на сігналах - запретіть подпіску.  лічный сігнал . а то не так поймут іт начнутся проблемы .   я спец цену ўадрал і названіе верное сделал - что не настояўій счет.   а кнопкі выключіть подключеніе  ілі скрыть от глаз не віжу. адміны тут строгіе.  вот стою боюсь . уточняю 
 

Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49

Никак не могу сообразить, затык какой то...

