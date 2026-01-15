Ошибки, баги, вопросы - страница 3674

Общество привет. Подскажите как решить проблему- есть индикатор который в тестере не отлаживается- ставлю точки и на Init и Calculate но при этом не реагирует на точку останова. При запуске тут же на реальных данных отрабатывает. Пробовал на разных компьютерах, перечитал много всего не нашел особо решения. Тестирование на реальных тиках. Пробовал прописывать в настройках инструмент и параметры тестирования. Ничего не помогает.

 
Вопрос снят пишу для других 
у меня была строчка #property tester_indicator "Market1.ex5" , при этом сам индикатор назывался Market1.ex5. Я подозреваю что тестер пытался искать такой файл в каталогах тестера - не находи и не сообщая об ошибке показывал работу индикатора но без работы отладчика.

Искал методом тыка. Честно долго изначально сидел с проблемой.

Надеюсь кому то будет полезно.

 
После обновления терминала в пятницу 17.10 Перестал работать мой сервис для получения котировок с binance через API который до этого работал стабильно 
Service: Ошибка API 
Возможно это у Binance проблемы с API ? Но совпало с обновлением терминала ? 
 
Это изменения в терминале.
 
Ок, пришлось переделать под другой API
 

На одном компьютере все отлично работает, пришлось перейти на ноут, первое что меня удивило в маркете нет бесплатной версии хина, есть только платная версия экстра, но мне она не нравится по функционалу. Я не сдалась, перекинула файл с советником с компа на ноут, вложила в папку эксперты, маркет но она не запускается оттуда. Просто игнор и все при перетаскивании советника на торговое окно. Как решить проблему? Временно на пк не могу торговать из-за переезда

 
Если вы про MQL5 Market so то продукт маркета привязан в том числе и к компьютеру, поэтому простым перетаскиванием с одного компьютера на другой - работать не будет. Здесь надо на другой компьютере заново загружать продукт со вкладки Маркет в Метатрейдере (и да - в том случае теряется одна активация).
 

Поиск не работает, как минимум 2 дня:


 
Исправили.
 

Опять на MQL счете начала эта...

2025.10.27 04:18:07.103    Trades    '81707222': market sell 0.01 EURUSD
2025.10.27 04:18:07.151    Trades    '81707222': accepted market sell 0.01 EURUSD
2025.10.27 04:18:07.151    Trades    '81707222': failed market sell 0.01 EURUSD [Disk error]
2025.10.27 04:18:07.151    Trades    '81707222': market sell 0.01 EURUSD
2025.10.27 04:18:07.205    Trades    '81707222': accepted market sell 0.01 EURUSD
2025.10.27 04:18:07.205    Trades    '81707222': failed market sell 0.01 EURUSD [Disk error]

