Общество привет. Подскажите как решить проблему- есть индикатор который в тестере не отлаживается- ставлю точки и на Init и Calculate но при этом не реагирует на точку останова. При запуске тут же на реальных данных отрабатывает. Пробовал на разных компьютерах, перечитал много всего не нашел особо решения. Тестирование на реальных тиках. Пробовал прописывать в настройках инструмент и параметры тестирования. Ничего не помогает.
Вопрос снят пишу для других
у меня была строчка #property tester_indicator "Market1.ex5" , при этом сам индикатор назывался Market1.ex5. Я подозреваю что тестер пытался искать такой файл в каталогах тестера - не находи и не сообщая об ошибке показывал работу индикатора но без работы отладчика.
Искал методом тыка. Честно долго изначально сидел с проблемой.
Надеюсь кому то будет полезно.
На одном компьютере все отлично работает, пришлось перейти на ноут, первое что меня удивило в маркете нет бесплатной версии хина, есть только платная версия экстра, но мне она не нравится по функционалу. Я не сдалась, перекинула файл с советником с компа на ноут, вложила в папку эксперты, маркет но она не запускается оттуда. Просто игнор и все при перетаскивании советника на торговое окно. Как решить проблему? Временно на пк не могу торговать из-за переезда
Поиск не работает, как минимум 2 дня:
Опять на MQL счете начала эта...
2025.10.27 04:18:07.103 Trades '81707222': market sell 0.01 EURUSD
2025.10.27 04:18:07.151 Trades '81707222': accepted market sell 0.01 EURUSD
2025.10.27 04:18:07.151 Trades '81707222': failed market sell 0.01 EURUSD [Disk error]
2025.10.27 04:18:07.151 Trades '81707222': market sell 0.01 EURUSD
2025.10.27 04:18:07.205 Trades '81707222': accepted market sell 0.01 EURUSD
2025.10.27 04:18:07.205 Trades '81707222': failed market sell 0.01 EURUSD [Disk error]