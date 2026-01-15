Ошибки, баги, вопросы - страница 3675
Просьба указать, где смотреть описание ошибки 299, что упоминается в логе ME.
Наверное виндошные.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/system-error-codes--0-499-
Просьба указать, где смотреть описание ошибки 299 , что упоминается в логе ME.
Это очень старое сообщение, которое регулярно появляется в журнале ME. Вот ответ, который я получил от Ильяса:
"failed to read memory with error 299" is not serious issue and it will be looks like warning
It occurs when MetaEditor process failed to read memory from Terminal or TesterAgent (299 - Only part of request was completed)
Всем привет! Помогите пожалуйста в таком вопросе, хотел заменить билд МТ5 5370 на любой раниий (после обновления перстал работать советник). Скачал из телеграмма архив (MetaEditor64.exe, metatester64.exe, terminal64.exe), заменил, при запуске terminal64.exe ничего не происходит, ошибки не выдает, просто не запускаеться МТ5. Пробовал с разными версиями, тоже самое. Подскажите, что я делаю не так, в чем может быть проблема?
Возможно вы скачали версии AVX или AVX2
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 4410: улучшения в работе
Renat Fatkhullin, 2024.09.01 15:17
Вы случайно не подкладывали на компьютер со старыми процессорами одноименные exe файлы, скачанные на компьютере с более современными процессорами с AVX или AVX2 набором команд?
Скачивать программы надо с того же компьютера, где будет запускаться программа. Инсталлятор сам выбирает одну из трех версий программ, собранную под x64, AVX или AVX2 архитектуры.
LiveUpdate тоже умеет скачивать пакеты программ под нужную архитектуру.
Спасибо за ответ, сейчас проверил, у меня процессор поддерживает только AVX, а в телеграмме версии только AVX2. Подскажите, где можно скачать версии обновлений AVX?
У Андрея посмотрите более ранние версии. Кажется были.
А лучший вариант, найдите ошибки в советнике которые не дают нормально работать.
У Андрея посмотрите более ранние версии. Кажется были.
А лучший вариант, найдите ошибки в советнике которые не дают нормально работать.
Интересно, один я пользуюсь демо-терминалом местным? Или это только у меня:
Если не понятно из картинки - зачем-то сдвинули на час время баров. При этом, шкалу оставили прежней. В результате - сутки короче на час и время сдвинуто.