Ошибки, баги, вопросы - страница 3677
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49
Никак не могу сообразить, затык какой то...
Спасибо но это не то.
а какие еще бывают варианты?
у себя в индикатор шпион закинул, все, котировок нет в заданное время
можно усложнить, получать время на начало дня и к нему плюсовать часы, минуты, секунды, составлять состояния сразу на день и сравнивать TimeCurrent с одной из переменных
Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49
Никак не могу сообразить, затык какой то...
как отписаться от спама в терминале - все сообщения кроме от реал людей. и пробитие максимум минимум оставить . мт 5 терминал мобильный .
Заходите в свой профиль (сюда https://www.mql5.com/en/users/le0nid2014/privacy) и отмечаете, например:
Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49
Никак не могу сообразить, затык какой то...
Нужен перерыв с пятницы до понедельника?
Тогда через структуру MqlDateTime.
Дальше условия: Если пятница, Если 23 часа, Если минут больше 55.
Аналогично для понедельника.
В справке есть об этом:
Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49
Никак не могу сообразить, затык какой то...
Совет выше проще.
Альтернатива:
Подключите библиотеку https://www.mql5.com/ru/code/48059
Установите
И задайте каждому дню нужное расписание.
Build 5399. Разработчики, вы сломали clrNONE. Линия №1 должна быть бесцветной, а она рисуется белым цветом.
Почините, пожалуйста!
При компиляции с использованием протектора часто стало появляться :