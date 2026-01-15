Ошибки, баги, вопросы - страница 3677

Новый комментарий
 
Vladimir Pastushak #:

Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49

Никак не могу сообразить, затык какой то...

#define Vremya1MomentTime D'2024.07.03 16:57'
#define Vremya2MomentTime D'2024.07.03 17:20'

//+---------------------------------------------------------------------------------+
//| Момент времени                                                                  |
//| Например: if(MV(TimeCurrent(),D'2015.11.03 14:00',D'2015.11.03 23:00'))Print("Время");     |
//+---------------------------------------------------------------------------------+
bool MV(datetime txMV,datetime t1MV=Vremya1MomentTime ,datetime t2MV=Vremya2MomentTime)
{
if(t1MV<=txMV)if(txMV<=t2MV)return(true);
return(false);
}
 
Putnik #:
Спасибо но это не то.
 
Vladimir Pastushak #:
Спасибо но это не то.

а какие еще бывают варианты?

у себя в индикатор шпион закинул, все, котировок нет в заданное время

   datetime time = TimeCurrent();
   int hour = (int)(time / 3600) % 24;
   if((hour < 2) || (hour>=22))
      return(rates_total);

можно усложнить, получать время на начало дня и к нему плюсовать часы, минуты, секунды, составлять состояния сразу на день и сравнивать TimeCurrent с одной из переменных

//--- Время-------------------------------------------
datetime time = TimeCurrent();
int hour = (int)(time / 3600) % 24;
int min = (int)(time / 60) % 60;
int sec = (int)(time % 60);
 
Vladimir Pastushak #:

Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49

Никак не могу сообразить, затык какой то...

TIME /  вроде.  условия по времени. если время больше X торгуем . если меньше нет .  вроде . но это не точно мой познания 8 лет давности
 
как отписаться от спама в терминале - все сообщения кроме от реал людей. и пробитие максимум минимум оставить . мт 5 терминал мобильный .
 
Leanid Aladzyeu #:
как отписаться от спама в терминале - все сообщения кроме от реал людей. и пробитие максимум минимум оставить . мт 5 терминал мобильный .

Заходите в свой профиль (сюда https://www.mql5.com/en/users/le0nid2014/privacy) и отмечаете, например:

 
Vladimir Pastushak #:

Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49

Никак не могу сообразить, затык какой то...

Нужен перерыв с пятницы до понедельника?

Тогда через структуру MqlDateTime.

Дальше условия: Если пятница, Если 23 часа, Если минут больше 55.

Аналогично для понедельника.

В справке есть об этом:

Справочник MQL5 / Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты
 
Vladimir Pastushak #:

Ребят ну подскажите функцию остановки работы торгового робота, нужно что бы например торговля остановилась в 23:55:55 и возобновилась в 4:23:49

Никак не могу сообразить, затык какой то...

Совет выше проще.

Альтернатива:

Подключите библиотеку https://www.mql5.com/ru/code/48059

Установите

#define LoadSessionFromInputs // Чтение сессий из input-ов

И задайте каждому дню нужное расписание.


Control_Trade_Sessions
Control_Trade_Sessions
  • 2024.01.31
  • www.mql5.com
Библиотека для контроля торговой сессии. При запуске считает время торговых сессий за все 7 дней недели (в сб и вс может быть торговля по криптовалютам), до 10 сессий в день. Затем в OnTick() можно делать проверки, и если тик пришел вне торговой сессии, то можно выйти из дальнейшей его обработки.
 

 Build 5399. Разработчики, вы сломали clrNONE. Линия №1 должна быть бесцветной, а она рисуется белым цветом.

void OnStart()
  {
      string objname="FTZ";

      ObjectCreate(0,objname,OBJ_FIBOTIMES,0,D'2025.11.10 00:04',0.56300,D'2025.11.10 17:51',0.56900);
      ObjectSetInteger(0,objname,OBJPROP_LEVELCOLOR,0,clrRed);
      ObjectSetInteger(0,objname,OBJPROP_LEVELCOLOR,1,clrNONE);
  }

 Почините, пожалуйста!

 

При компиляции с использованием протектора часто стало появляться :

protecting finished with error 'unknown'                        0
EX5 write error         0       0
1...367036713672367336743675367636773678367936803681368236833684...3696
Новый комментарий