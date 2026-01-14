Ошибки, баги, вопросы - страница 363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда в тестере функции SymbolsTotal() и SymbolName() берут информацию?, у меня не соответствие i-того символа в терминале и тестере.
Те если в терминале 3-тий номер USDJPY то в тестере 3-тий EURGBP.
ЗЫ я просто делаю перебор символов MarketWatch и по порядковым номерам кодирую для передачи в советник.
Добрый день!
У меня вопрос по функции IndicatorSetString, в которой можно задавать краткое имя индикатора, ссылаясь на которое данный индикатор впоследствии можно будет удалить с графика.
На мой взгляд странная ситуация.
На офисном ПК эта процедура проходит нормально, в то время, как на другом, домашнем ПК при первом добавлении индикатора значение его краткого имени вопреки функции IndicatorSetString, прописанной в OnInit(), в начале задается автоматически (то есть без учета входных параметров, с помощью которых я формирую новое имя), а новое имя появляется лишь после удаления индикатора и его повторной загрузки.
Первое, что пришло на ум, - различия в ПО, но, сравнив, понял, что все основное, идентично:
- коды экспертов и индикаторов;
- версия программы (Build 425);
- ОС (WinXP SP3);
- те же самые настройки (специально сравнил).
В целом проверка выглядит следующим образом:
1. На экран выводится несколько кнопок, к каждой из которых привязаны общее и краткое имя индикатора
2. При нажатии на кнопку соответствующий ей индикатор по общему имени появляется, а при отжатии – на основе краткого имени удаляется.
3. На офисном ПК удаление индикаторов происходит с первых же отжатий, в то время, как на домашнем, – лишь со вторых.
В чем тут может быть возможная причина?
Если схематично, исключая обычные для экспертов и индикаторов вещи, а также прочий функционал, который непосредственного отношения к указанному вопросу не имеет, то выглядит это примерно следующим образом:
1. В индикаторе My_Indicator:
2. В эксперте:
В результате:
На офисном ПК IndicatorName выводится как новое имя с первого же прохода, в то время, как на домашнем лишь со второго.
На офисном ПК индикатор удаляется после первого же отжатия, а на домашнем – после второго.
При этом после первого нажатия и отжатия на домашнем ПК выводится исходное имя индикатора (My_Indicator без добавления к имени входного параметра), хотя код эксперта и индикатора, повторяю, используется в обоих случаях один и тот же.
Цитирую здесь свое сообщение в сервисдеск
Версия и битность терминала
MetaEditor 5.00 build 425. Windows 7 ultimate, build 7600.
Описание проблемы
При создании файла скрипта с кодом
попытка компиляции приводит к ошибке internal error #108
после скачивания последней версии терминала и переустановки в ту же папку ошибка сменилась на internal error #-3
Последовательность действий
Не знаю, связано ли это с ошибкой, но она стала появляться непосредственно после обновления файлов справки по MQL5 с помощью соответствующей автоматической процедуры MetaEditor.
Ожидаемый результат
нормальная компиляция скрипта))
Проблема исчезла сегодня после антивирусной чистки компьютера.
Зловредное существо, видимо, из новых, т.к. не обнаруживалось ни одним из известных антивирусов. Внешние проявления были следующие:
Вычистил все в безопасном режиме.
Да, была еще покоцана локальная учетная запись Webmoney, но идентификационные данные вроде не уплыли)))
Рекомендую всем провериться вручную.
Откуда в тестере функции SymbolsTotal() и SymbolName() берут информацию?, у меня не соответствие i-того символа в терминале и тестере.
Те если в терминале 3-тий номер USDJPY то в тестере 3-тий EURGBP.
ЗЫ я просто делаю перебор символов MarketWatch и по порядковым номерам кодирую для передачи в советник.
что это?
похоже идентификатор enum ENUM_TYPE_MARKET_INFO, в числовом виде.
у меня тоже самое. отпишите в СД.
На порядок следования символов в маркетвотче никак нельзя закладываться, так как он может быть любой по определению.
Дело не в порядке символов и не в их количестве, а в том что этот порядок и количество в одно и тоже время различны в терминале и тестере.
В общем я проблему решил через передачу списка символов в тестер через файл. Хотя искренне считаю что это косяк.
Дело не в порядке символов и не в их количестве, а в том что этот порядок и количество в одно и тоже время различны в терминале и тестере.
В общем я проблему решил через передачу набора символов в тестер через файл. Хотя искренне считаю что это косяк.
Я не очень понял проблему...
А если пользователь поменяет очерёдность символов в маркетвотч во время работы - это то же будет косяком?
Я не очень понял проблему...
А если пользователь поменяет очерёдность символов в маркетвотч во время работы - это то же будет косяком?
Дело не в порядке символов и не в их количестве, а в том что этот порядок и количество в одно и тоже время различны в терминале и тестере.
В общем я проблему решил через передачу списка символов в тестер через файл. Хотя искренне считаю что это косяк.
База символов (маркет вотч) асинхронно и в произвольном порядке апдейтится с сервера. Нельзя на его порядок закладываться ни в коем случае.
Тестер - это отдельная программа, зачастую удаленная. В тестер база символов полностью не передается, а лишь те символы, которые используются в расчетах - это сделано для экономии ресурсов. Поэтому порядок следования(добавления в список активных в тестере) символов другой.
Используйте имена символов в параметрах - это более защищенный вариант.